Агент Кокорина: «У нас есть варианты в РПЛ и за рубежом. Будущее Александра зависит от «Фиорентины»

Теги Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия Арис Лимасол Александр Кокорин Тимофей Бердышев агенты Футбол

Агент Александра Кокорина высказался о будущем своего клиента.

«Возвращение в «Арис»? Надо спросить у «Ариса».

Сейчас все зависит от «Фиорентины», он их футболист и играет там, если будут какие-то подвижки, вы об этом узнаете.

Будущее Александра зависит от «Фиорентины». Другие варианты у Кокорина есть: из РПЛ и за рубежом тоже», – сказал Тимофей Бердышев.

В прошлом сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. Он стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком турнира, забив 11 голов в 27 матчах. Сейчас форвард вернулся в «Фиорентину» и успел забить за итальянский клуб в товарищеском матче.

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7 комментариев

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noti22
Сложный выбор у Александра между РПЛ и предложениями от МЮ и Баварии
+2
0
+2
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Andrey Yaroslavtsev
И куда его сплавят?
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Магомед Саид Амирханов
Динамо!
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s_h_a_m_a_n
Теперь или Милан или Рома
Там недавно место для легионеров освободилось.. Надо брать такого специалиста..
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Не придумал...
В лучшую лигу мира
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Alex1005
Зачем рпл если можно в условный Арис пойти и играть в еврокубках
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ARIGAMI ARIGAMI
Моросит прямо
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