Агент Кокорина: «У нас есть варианты в РПЛ и за рубежом. Будущее Александра зависит от «Фиорентины»

Агент Александра Кокорина высказался о будущем своего клиента.

«Возвращение в «Арис»? Надо спросить у «Ариса».

Сейчас все зависит от «Фиорентины», он их футболист и играет там, если будут какие-то подвижки, вы об этом узнаете.

Будущее Александра зависит от «Фиорентины». Другие варианты у Кокорина есть: из РПЛ и за рубежом тоже», – сказал Тимофей Бердышев.

В прошлом сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. Он стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком турнира, забив 11 голов в 27 матчах. Сейчас форвард вернулся в «Фиорентину» и успел забить за итальянский клуб в товарищеском матче.