Натан Аке: «Ман Сити» – лучший клуб мира. Гвардиола – гений, который помог мне иначе взглянуть на футбол»

Натан Аке поделился радостью от игры за «Манчестер Сити», продлив контракт до 2027 года.

«Это лучший клуб мира, я не сомневаюсь. Я каждый день испытываю гордость от того, что являюсь футболистом « ».

В этом клубе ждут совершенства во всех областях, и это создает идеальные условия для развития. Это подстегивает меня и заставляет становиться лучше.

Пеп – лучший тренер в футболе, гений, который помог мне иначе взглянуть на игру, поэтому возможность продолжить работу с ним я считаю настоящей привилегией. И я признателен ему за все, что он для меня сделал как в личном, так и в профессиональном плане», – заявил защитник.