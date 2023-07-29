Натан Аке: «Ман Сити» – лучший клуб мира. Гвардиола – гений, который помог мне иначе взглянуть на футбол»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Натан Аке Футбол

Натан Аке поделился радостью от игры за «Манчестер Сити», продлив контракт до 2027 года.

«Это лучший клуб мира, я не сомневаюсь. Я каждый день испытываю гордость от того, что являюсь футболистом «Ман Сити».

В этом клубе ждут совершенства во всех областях, и это создает идеальные условия для развития. Это подстегивает меня и заставляет становиться лучше.

Пеп – лучший тренер в футболе, гений, который помог мне иначе взглянуть на игру, поэтому возможность продолжить работу с ним я считаю настоящей привилегией. И я признателен ему за все, что он для меня сделал как в личном, так и в профессиональном плане», – заявил защитник.

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48 комментариев

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Пацанчик реальный
Ответ Marina_Greta
Я хоть и фанатка Челси, но тот финал ЛЧ нам откровенно повезло) А в АПЛ да.. Праймовый Ливерпуль даже не мог ничего сделать.
Я как фанат Челси бесспорно согласен с тем,что сейчас Сити номер 1 клуб в мире,но в том финале Челси был лучше и выиграл заслуженно!В отличие кстати от того финала с Баварией,где чего уж греха таить просто чудо произошло!
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Tristan...
И ведь не поспоришь. Сильнейший клуб в 5 сезонах из последних 6
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Marina_Greta
Ответ Михо
При Гвардиоле почти все игроки выходят на новый уровень, это очень показательно, наверное Пеп лучший в мире сейчас, во всяком случае из лысых шарлатанов точно😃
Просто умеет раскрывать игроков и к тому же ещё и на новые позиции их обучает играть... Шикарный тренер.
+8
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+4
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Михо
При Гвардиоле почти все игроки выходят на новый уровень, это очень показательно, наверное Пеп лучший в мире сейчас, во всяком случае из лысых шарлатанов точно😃
+5
-2
+3
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Marina_Greta
Ответ Пацанчик реальный
Как я то был рад!)После 7 лет попыток,когда много раз были максимально близки к тому,чтобы забрать ушастого,наконец-то его забрали,тот день был одним из самых счастливых дней в моей жизни!Я был очень рад за наших парней,которые все-таки стали победителями ЛЧ,все невезение за прошлые годы вернулось положительной стороной!Челси был достоин выиграть ЛЧ в предыдущие годы по игре,но именно в том финале с Баварией произошел чудо-отскок,будем называть вещи своими именами!)
Самое обидное быдо в 2008 проиграть... ещё и промах Джей Ти... это было очень больно... У Лэмпарда кажется незадолго до этого умерла мама, ещё с Ливерпулем помню все его поддержали, выйдя с футболками её фото и именем - Пэт... Он тогда ей свой гол посвятил... а в 2009? Эвребе нас просто уничтожил, мы тогда бы взяли ЛЧ, играли идеально ведь... До сих пор перед глазами Дрогба после матча кричащий... а когда Баллак бежал за Эвребе после очередного волейбола в штрафной Барсы... думала, он его убьёт...
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Пацанчик реальный
Ответ Marina_Greta
Ну по сути, кроме момента Кая, особенно вспомнить нечего, там дело в другом, Челси тогда не дал то, что так надо Сити, пространство и резкие выпады неплохо подрывали горожан... но если сравнить финал с Баварией, то тут заслуженно, но с Баварией я рада была за нашу старую гвардию 😊
Ну так и у Сити никаких опасных моментов не было,так что я не понимаю в чем нам тогда повезло!)
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Пацанчик реальный
Ответ Marina_Greta
Ну по сути, кроме момента Кая, особенно вспомнить нечего, там дело в другом, Челси тогда не дал то, что так надо Сити, пространство и резкие выпады неплохо подрывали горожан... но если сравнить финал с Баварией, то тут заслуженно, но с Баварией я рада была за нашу старую гвардию 😊
Как я то был рад!)После 7 лет попыток,когда много раз были максимально близки к тому,чтобы забрать ушастого,наконец-то его забрали,тот день был одним из самых счастливых дней в моей жизни!Я был очень рад за наших парней,которые все-таки стали победителями ЛЧ,все невезение за прошлые годы вернулось положительной стороной!Челси был достоин выиграть ЛЧ в предыдущие годы по игре,но именно в том финале с Баварией произошел чудо-отскок,будем называть вещи своими именами!)
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Marina_Greta
Ответ Пацанчик реальный
Еще можно вспомнить в 2006 году гол фантом от Ливерпуля!
Врать не буду, на тот момент футбол не смотрела) А что за фантом?) Если можно, расскажите) Я очень очень много читала с 2008,изучала историю, легенд команды) С приходом Романа Аркадьевича и Жозе Челси стали новой силой в АПЛ... жаль только Роббен не заиграл... зато тройку Дафф-Кежман... и кажется Фло катала Барсу))
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Vinnipukh Vinni
Ответ Marina_Greta
Просто умеет раскрывать игроков и к тому же ещё и на новые позиции их обучает играть... Шикарный тренер.
Это как раз совсем не просто.
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Remedy
А когда-то был в Челси реинкорнацией Рууда Гуллита в мемах)
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Marina_Greta
Ответ Арман Мартиросян
Плохо вы смотрели тот финал с Челси, а праймовый Ливерпуль свой АПЛ выиграл.
Ну ведь сколько Челси хоронили перед финалом... а в 2012? от Наполи когда летели... эх... как же я скучаю по старой гвардии.. Коул, Лэмпард, Терри, Иванович.. Карвалью, Дрогба... Макелеле.. Да тот же Микел))
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#SharkTeam
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
он же того... кстати не знаешь, ему на лечение хоть скидываются
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Marina_Greta
Ответ CoTTo
Ни того ни Другого уже нет давно в Челси
Я в курсе, я в общем говорила.
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Marina_Greta
Ответ Vinnipukh Vinni
Всё-таки ЦЗ он из Уокера не делал, иначе не покупал бы на рынке столько центральных. Наоборот, в прошлом сезоне у него Стоунз временами играл на фланге и из-за этого уменьшилось игровое время Уокера, из-за чего он сейчас вроде бы настроен уйти в Баварию.
Блин, точно, Стоунз!!! Прошу прощения за мою несуразность:( я просто помню, что у него такой мув был делать из ФЗ крайнего, вот я на Уокера почему-то подумала.. так ещё Ляпорт есть... но как же он Аканджи быстро вписал, я не понимаю... как он это делает?) С Сане только получилось странно, я думала из него мегатоп вырастит.. скорость, техника... все при нём было)
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CoTTo
Ответ Marina_Greta
Спасибо великому менеджменту нашего Челси.. Аке подарили, КДБ и Саллаха подарили... а сами мучаемся с Кулибали и Моратами...
Ни того ни Другого уже нет давно в Челси
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Marina_Greta
Ответ Vinnipukh Vinni
Это как раз совсем не просто.
Ну это понятно, что не просто) Я просто наверное, слово такое подобрала) У него команда один механизм, тотальная доминация.. С Уокера сделал ЦЗ, а был у шпор крайним. с Аке тоже, насколько он многогранен стал)
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Marina_Greta
Ответ Пацанчик реальный
Не могу сказать,не имею особого никакого представления об этих новых футболистах!Видел пару матчей Нкунку,остальные для меня как кот в мешке,что касается Нкунку надеюсь заиграет,у нас к сожалению уже был один неудачный опыт покупки супер нападающего из Лейпцига,будем надеется,что у этого хоть получится!)
Ну к слову, мне Тимо нравился в подыгрыше, не зря ассисты делал регулярно, но вот реализация да... увы и ах... на момент покупки кажется с Ливерпулем за него сражались, АПЛ не подошла ему к сожалению, вернулся обратно и опять забивает ведь)
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Пацанчик реальный
Ответ Marina_Greta
Ого! Обязательно посмотрю, очень интересно! Тот самый финал 3:3?) О да... это великий матч, я запись смотрела и была в шоке, какой же камбек... Ничего, главное мы взяли своё, причём дважды) Сейчас мне боязно... Как-то мы в шатком положении, состав вроде неплохой, Нкунку надеюсь придаст нам тонкости, он умеет многое, от тонкого паса, до реализации, техника шикарная... вот Джексон... как думате, потянет?) Мне ещё Андрей Сантос очень интересен , хочется, чтобы он раскрылся у нас) Ну и Кайседо надо брать в пару к Энцо... можно забыть на долгие годы о центре)
Не могу сказать,не имею особого никакого представления об этих новых футболистах!Видел пару матчей Нкунку,остальные для меня как кот в мешке,что касается Нкунку надеюсь заиграет,у нас к сожалению уже был один неудачный опыт покупки супер нападающего из Лейпцига,будем надеется,что у этого хоть получится!)
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Максим Глазков
Ответ Marina_Greta
Ой я не видела нигде ЛС, но говорят они есть) Было бы здорово перейти в лс) Ну ему давали шансы, но потом по итогу сбагрили к сожалению в аренду... Хотя про стиль, вы правы... Не всем подходит тот стиль, играли же от обороны зачастую, а Аке вроде очень хорошо двигается вперёд и первый пас неплохой)
он хорош в троеке со смешением на фланг,я как фанат Челси и не вспомню когда мы так играли,плюс у Пепа высокий прессинг,что удобно защитникам,именно в обороне Аке не хорош
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Максим Глазков
Ответ Marina_Greta
Ой я не видела нигде ЛС, но говорят они есть) Было бы здорово перейти в лс) Ну ему давали шансы, но потом по итогу сбагрили к сожалению в аренду... Хотя про стиль, вы правы... Не всем подходит тот стиль, играли же от обороны зачастую, а Аке вроде очень хорошо двигается вперёд и первый пас неплохой)
говорят?как бы узнать)
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Максим Глазков
Ответ Marina_Greta
Учитывая, как в АПЛ большинство команд на контратаках умеют играть и подстраиваться под лидеров)) Мне он нравился, да и в Зените у вас отработал отлично, кажется, в его тренерство Халк творил красоту за вас)
ну не только в его,но многие болельщики считают его футбол самым ярким...к нему Фалькао приехал бы)
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Marina_Greta
Ответ Арман Мартиросян
Плохо вы смотрели тот финал с Челси, а праймовый Ливерпуль свой АПЛ выиграл.
Я знаю молодой человек, что он выиграл, но ведь по сути, Сити доминирует, один раз остановить их - это не совсем то, что хотелось бы)
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Арман Мартиросян
Ответ Marina_Greta
Я хоть и фанатка Челси, но тот финал ЛЧ нам откровенно повезло) А в АПЛ да.. Праймовый Ливерпуль даже не мог ничего сделать.
Плохо вы смотрели тот финал с Челси, а праймовый Ливерпуль свой АПЛ выиграл.
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Marina_Greta
Ответ Максим Глазков
так он и ехал,но Мутко лимит тогда поменял и приехал Дзюба,еще и Рондона пришлось продавать...а так Боаш сам договорился с Фалькао и...забыл,о...Маутиньо
Да его же Порту тогда гегемонил вроде если не путаю) Моутиньо вроде потом уехал в Монако)
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Marina_Greta
Ответ Пацанчик реальный
Я как фанат Челси бесспорно согласен с тем,что сейчас Сити номер 1 клуб в мире,но в том финале Челси был лучше и выиграл заслуженно!В отличие кстати от того финала с Баварией,где чего уж греха таить просто чудо произошло!
Ну по сути, кроме момента Кая, особенно вспомнить нечего, там дело в другом, Челси тогда не дал то, что так надо Сити, пространство и резкие выпады неплохо подрывали горожан... но если сравнить финал с Баварией, то тут заслуженно, но с Баварией я рада была за нашу старую гвардию 😊
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