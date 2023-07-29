Натан Аке: «Ман Сити» – лучший клуб мира. Гвардиола – гений, который помог мне иначе взглянуть на футбол»
Натан Аке поделился радостью от игры за «Манчестер Сити», продлив контракт до 2027 года.
«Это лучший клуб мира, я не сомневаюсь. Я каждый день испытываю гордость от того, что являюсь футболистом «Ман Сити».
В этом клубе ждут совершенства во всех областях, и это создает идеальные условия для развития. Это подстегивает меня и заставляет становиться лучше.
Пеп – лучший тренер в футболе, гений, который помог мне иначе взглянуть на игру, поэтому возможность продолжить работу с ним я считаю настоящей привилегией. И я признателен ему за все, что он для меня сделал как в личном, так и в профессиональном плане», – заявил защитник.
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