Пеп Гвардиола: «Холанд хорошо адаптировался к «Ман Сити», раз забил больше 60 голов. #####!»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола считает, что Эрлинг Холанд неплохо освоился в «Манчестер Сити».

– Практика показывает, что футболистам обычно требуется достаточно много времени на то, чтобы полностью адаптироваться к вашему игровому стилю. Эрлинг провел прекрасный первый сезон, конечно, но думаю, что он еще не на 100% готов. Как бы вы оценили его по сравнению с тем, каким должен быть идеальный для вашей системы нападающий? Сколько шагов ему еще нужно сделать?

– Я бы сказал, что Эрлинг Холанд достаточно хорошо адаптировался к «Манчестер Сити», раз забил больше 60 голов. ##### (черт)!

Он адаптировался очень-очень быстро и очень хорошо. Никаких проблем с этим нет, – ответил главный тренер «горожан».

Первый год Холанда в «Ман Сити» – космос. Покорил ЛЧ и разнес АПЛ!

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40 комментариев

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arlovski
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Феруз Марупов
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Ливерпуль 7
Ответ ArnoNeputevy
Холанд много забивал в первой половине сезона, а вот МС тогда смотреля скверно, отпускал "Арсенал" всё дальше и действительно стал гораздо слабее в командной атакующей игре: она стала примитивной и скучной. Что совсем не в стиле команд Гвардиолы. Во второй половине сезона Пеп спохватился и восстановил более-менее прежнюю комбинационную командную игру (не на таком уровне, как в позапрошлом сезоне, но восстановил) - но в результате Холанд стал явно выпадать, нервничать, плохо реализовывать - и мало забивать. "Сити" выиграл требл, потому что: 1) Анчелотти, добившись большой победы, на следующий год всегда расслабляется: поэтому "Реал" был банально не готов к игре в Манчестере и провалился, 2) Ключевую роль сыграло дикое увольнение Нагельсманна из "Баварии": "Бавария" Нагельсманна вполне способна была обыграть "Сити", 3) Пеп наконец-то перестал чудить в решающих матчах - просто перестал что бы то ни было менять - правда, в финалах Куба Англии и ЛЧ "Сити" всё равно играл просто ужасно, особенно - в атаке: им просто свезло, 4) "Арсенал" оказался не готов к гонке за чемпионство: подвели психология ( в том числе - тренера) и короткая скамейка. Прошлогодний "Сити" был значительно слабее позапрошлогоднего. Вывод: Холанд не вписался в игру "МС". И, видимо, не впишется. Он по стилю не соответствует этой команде. Холанд не комбинационный игрок, а форвард типа Герда Мюллера: его интересуют только голы. В остальном он не участвует в игре. Это провальный трансфер, несмотря на его статистику и на требл.
Это просто полный пипец ты вывод сделал 😄🤦‍♂️ ...
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Кайыргали Юнусов
Ответ Egor Aleksandrovich
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Egor Aleksandrovich
Ответ Феруз Марупов
Откройте букву "Б"
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cmorblr
Лысый Шарлатан или просто любитель блинов
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Dimario
Ответ Феруз Марупов
Откройте букву "Б"
есть такая буква! назовёте все слово целиком и получите бан на три дня или ещё поиграем?
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Клирик
Ответ Кайыргали Юнусов
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Ливерпуль 7
Ответ ArnoNeputevy
Холанд много забивал в первой половине сезона, а вот МС тогда смотреля скверно, отпускал "Арсенал" всё дальше и действительно стал гораздо слабее в командной атакующей игре: она стала примитивной и скучной. Что совсем не в стиле команд Гвардиолы. Во второй половине сезона Пеп спохватился и восстановил более-менее прежнюю комбинационную командную игру (не на таком уровне, как в позапрошлом сезоне, но восстановил) - но в результате Холанд стал явно выпадать, нервничать, плохо реализовывать - и мало забивать. "Сити" выиграл требл, потому что: 1) Анчелотти, добившись большой победы, на следующий год всегда расслабляется: поэтому "Реал" был банально не готов к игре в Манчестере и провалился, 2) Ключевую роль сыграло дикое увольнение Нагельсманна из "Баварии": "Бавария" Нагельсманна вполне способна была обыграть "Сити", 3) Пеп наконец-то перестал чудить в решающих матчах - просто перестал что бы то ни было менять - правда, в финалах Куба Англии и ЛЧ "Сити" всё равно играл просто ужасно, особенно - в атаке: им просто свезло, 4) "Арсенал" оказался не готов к гонке за чемпионство: подвели психология ( в том числе - тренера) и короткая скамейка. Прошлогодний "Сити" был значительно слабее позапрошлогоднего. Вывод: Холанд не вписался в игру "МС". И, видимо, не впишется. Он по стилю не соответствует этой команде. Холанд не комбинационный игрок, а форвард типа Герда Мюллера: его интересуют только голы. В остальном он не участвует в игре. Это провальный трансфер, несмотря на его статистику и на требл.
60 голов и требл это конечно очень не вписался в игру Сити, надо его продавать тогда да ? 🤭😄
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Dmitriy Racheev
Ответ cmorblr
Лысый Шарлатан или просто любитель блинов
Настоящий лысый шарлатан взял Ростов меньше чем за сутки, а этот так... пародия
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Предан Мадриду!!!
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Ответ udiekemen
Бомбардир такого уровня при него был только Месси и то Холанд забил столько в первый ж сезон
Агуэро, Левандовски?
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Mark Safa
Ответ DolJun
холанд затащил физруку требл, идет на золотой мяч, еще бы гвардиола был недоволен)
Надеюсь Мудрик хоть затащит Челси в топ-10🤥🔫
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Sultan Abdulazizov
можно крутить барабан и открыть первую букву?
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oukf
самый глупый вопрос, наверное)
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Ливерпуль 7
Ответ ArnoNeputevy
Холанд много забивал в первой половине сезона, а вот МС тогда смотреля скверно, отпускал "Арсенал" всё дальше и действительно стал гораздо слабее в командной атакующей игре: она стала примитивной и скучной. Что совсем не в стиле команд Гвардиолы. Во второй половине сезона Пеп спохватился и восстановил более-менее прежнюю комбинационную командную игру (не на таком уровне, как в позапрошлом сезоне, но восстановил) - но в результате Холанд стал явно выпадать, нервничать, плохо реализовывать - и мало забивать. "Сити" выиграл требл, потому что: 1) Анчелотти, добившись большой победы, на следующий год всегда расслабляется: поэтому "Реал" был банально не готов к игре в Манчестере и провалился, 2) Ключевую роль сыграло дикое увольнение Нагельсманна из "Баварии": "Бавария" Нагельсманна вполне способна была обыграть "Сити", 3) Пеп наконец-то перестал чудить в решающих матчах - просто перестал что бы то ни было менять - правда, в финалах Куба Англии и ЛЧ "Сити" всё равно играл просто ужасно, особенно - в атаке: им просто свезло, 4) "Арсенал" оказался не готов к гонке за чемпионство: подвели психология ( в том числе - тренера) и короткая скамейка. Прошлогодний "Сити" был значительно слабее позапрошлогоднего. Вывод: Холанд не вписался в игру "МС". И, видимо, не впишется. Он по стилю не соответствует этой команде. Холанд не комбинационный игрок, а форвард типа Герда Мюллера: его интересуют только голы. В остальном он не участвует в игре. Это провальный трансфер, несмотря на его статистику и на требл.
Дарвин зато типа очень хорошо подошёл Ливерпулю ...
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Berendey V
Ответ arlovski
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фуцк?
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Dark.Babysitter
Ответ arlovski
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йопта
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Усатая Козляра
Ответ ArnoNeputevy
Холанд много забивал в первой половине сезона, а вот МС тогда смотреля скверно, отпускал "Арсенал" всё дальше и действительно стал гораздо слабее в командной атакующей игре: она стала примитивной и скучной. Что совсем не в стиле команд Гвардиолы. Во второй половине сезона Пеп спохватился и восстановил более-менее прежнюю комбинационную командную игру (не на таком уровне, как в позапрошлом сезоне, но восстановил) - но в результате Холанд стал явно выпадать, нервничать, плохо реализовывать - и мало забивать. "Сити" выиграл требл, потому что: 1) Анчелотти, добившись большой победы, на следующий год всегда расслабляется: поэтому "Реал" был банально не готов к игре в Манчестере и провалился, 2) Ключевую роль сыграло дикое увольнение Нагельсманна из "Баварии": "Бавария" Нагельсманна вполне способна была обыграть "Сити", 3) Пеп наконец-то перестал чудить в решающих матчах - просто перестал что бы то ни было менять - правда, в финалах Куба Англии и ЛЧ "Сити" всё равно играл просто ужасно, особенно - в атаке: им просто свезло, 4) "Арсенал" оказался не готов к гонке за чемпионство: подвели психология ( в том числе - тренера) и короткая скамейка. Прошлогодний "Сити" был значительно слабее позапрошлогоднего. Вывод: Холанд не вписался в игру "МС". И, видимо, не впишется. Он по стилю не соответствует этой команде. Холанд не комбинационный игрок, а форвард типа Герда Мюллера: его интересуют только голы. В остальном он не участвует в игре. Это провальный трансфер, несмотря на его статистику и на требл.
это клиника!
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udiekemen
Ответ Предан Мадриду!!!
Агуэро, Левандовски?
забили 36 в свой первый сезон?
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#SharkTeam
Ответ llolishe
Но по правилам футбола Ситевик должен был отстранен от еврокубков Хотя какие правила футбола да Погугли про ФФП
По правилам футбола Сити чемпион. А за ффп иди к вовке поплачь
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Артур Мкртычян
Ответ llolishe
Лучше скажи про трансферное сальдо в 400 лямов, лысое Когда тратишь на миллиард больше чем другие и завышаешь зп то ты типо крутой
ты лучше сальдо Челси считай.
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2lik
«Крутите барабан!»
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fatei4
Ответ Rumov
Пеп в своем стиле. Холанд просто все порвал в клочья, а у него просто хорошо адаптировался.
Это д.бильный вопрос был, от того и офигел пеп - чувак наколотил больше 60ти голов, а его спрашивают хорошо ли он адаптировался
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Игорь Пичугин
Если я эти решеточки расшифрую, меня не забьаните?
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Артем Русанов
Ну это база
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