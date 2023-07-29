Пеп Гвардиола: «Холанд хорошо адаптировался к «Ман Сити», раз забил больше 60 голов. #####!»

Пеп Гвардиола считает, что Эрлинг Холанд неплохо освоился в «Манчестер Сити».

– Практика показывает, что футболистам обычно требуется достаточно много времени на то, чтобы полностью адаптироваться к вашему игровому стилю. Эрлинг провел прекрасный первый сезон, конечно, но думаю, что он еще не на 100% готов. Как бы вы оценили его по сравнению с тем, каким должен быть идеальный для вашей системы нападающий? Сколько шагов ему еще нужно сделать?

– Я бы сказал, что достаточно хорошо адаптировался к «Манчестер Сити», раз забил больше 60 голов. ##### (черт)!

Он адаптировался очень-очень быстро и очень хорошо. Никаких проблем с этим нет, – ответил главный тренер «горожан».

Первый год Холанда в «Ман Сити» – космос. Покорил ЛЧ и разнес АПЛ!