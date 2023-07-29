Матео Ковачич: «Гвардиола – лучший тренер в мире. Это другой уровень»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Матео Ковачич Футбол

Матео Ковачич назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

«Я здесь всего две недели, но сразу видно, что у Гвардиолы есть четкие представления о том, что он ищет.

Это другой уровень. Я приехал сюда учиться, и, думаю, Пеп – лучший тренер в мире. А учиться у него – очень приятно, особенно для полузащитника.

Он может научить меня, как лучше двигаться. Для этого я и приехал сюда. Чтобы научиться быть лучшей версией себя», – сказал хорват.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Это Матео ещё под руководством Мостового не играл.
+36
-5
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Король Предголевых
Так то да, но вообще, после тех у кого он тренировался последний год, там и мои тренировки бы ему другим уровнем могли бы показаться)))
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ rigobersong
Ковачич после Ракитича лучший цп в истории Хорватии:)
При всём уважении к Ракитичу и Ковачичу,всё таки, Модрич на ступень выше.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Вычеркнут из списка довереннных лиц должуна
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
На дичайшее повышение парень пошел, конечно. И к топ тренеру после физруков
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
ман сити урвал лучшего из тройки: кова-маунт-хаверц. такого биста даже физрук гвардиола не заруинит. если не будет ломаться - много пользы принесет голубым
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Матео Ковачич: «Гвардиола – лучший коучич в мире.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Русанов
Крутая карьера у чувака, молодец Матео 👍🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ANDI
Матео перешел в М.С. поэтому надо отрабатывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Гвардиоле тупо повезло играть в Эпоху Мостового, и подсмотреть у маэстро пару секретов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Методички от Сити#1))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Ганненко
И это он говорит после того, как поработал с Лэмпардом??!! 😳
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Гвардиола в Воронеж тренировать не поедет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
Ответ леннорыч-абрамович
Это Матео ещё под руководством Мостового не играл.
Мостовой вчера всем всё доказал, будем объективны
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Околович
Ответ леннорыч-абрамович
Это Матео ещё под руководством Мостового не играл.
Ковачич бы у Мостового сидел на лавке под Виктором Бутом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Угараю_с_вас
Ответ Король Предголевых
Так то да, но вообще, после тех у кого он тренировался последний год, там и мои тренировки бы ему другим уровнем могли бы показаться)))
Как он вовремя свалил из этого бардака))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий