Матео Ковачич: «Гвардиола – лучший тренер в мире. Это другой уровень»

Матео Ковачич назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

«Я здесь всего две недели, но сразу видно, что у Гвардиолы есть четкие представления о том, что он ищет.

Это другой уровень. Я приехал сюда учиться, и, думаю, Пеп – лучший тренер в мире. А учиться у него – очень приятно, особенно для полузащитника.

Он может научить меня, как лучше двигаться. Для этого я и приехал сюда. Чтобы научиться быть лучшей версией себя», – сказал хорват.