Хавбек «Зенита» Коваленко: «На живот Марио не смотрел, но с весом точно нет проблем. Не хватает игрового тонуса»

Хавбек «Зенита» Александр Коваленко заявил, что Марио Фернандес в хорошей форме.

«Смотрел ли я на живот Марио? Нет. Он в хорошей форме. Но не хватает игрового тонуса.

Ведь сыграл четыре-пять матчей в этом году, но с весом точно проблем нет. Набирает игровой тонус. Думаю, через пару недель будет в порядке», – сказал .

« » объявил о трансфере 17 июля 2023 года. Предыдущим клубом футболиста был бразильский «Интернасьонал». В 2012-2022 годах он выступал за ЦСКА.