Хавбек «Зенита» Коваленко: «На живот Марио не смотрел, но с весом точно нет проблем. Не хватает игрового тонуса»

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Александр Коваленко Футбол

Хавбек «Зенита» Александр Коваленко заявил, что Марио Фернандес в хорошей форме.

«Смотрел ли я на живот Марио? Нет. Он в хорошей форме. Но не хватает игрового тонуса.

Ведь сыграл четыре-пять матчей в этом году, но с весом точно проблем нет. Набирает игровой тонус. Думаю, через пару недель будет в порядке», – сказал Коваленко.

«Зенит» объявил о трансфере Марио Фернандеса 17 июля 2023 года. Предыдущим клубом футболиста был бразильский «Интернасьонал». В 2012-2022 годах он выступал за ЦСКА.

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14 комментариев

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Алексей Ненахов
Кто такие вопросы задаёт ? Как в детсаду интервью
+5
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Алексей Ненахов
Ответ юра георгиевский
Они специально такие вопросы задают, что восприимчивые читатели сразу среагировали.
Да понятно , уровень нашей журналистики так скатился , что они даже не могут нормальные вопросы задать
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Назар Игорь
За редким исключением в журналистику порядочные люди не идут, эта братия кормится только жареными сплетнями, провокационными вопросами. Чем желтушнее, тем больше гонорарии.
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ТрактоПоктер
Такое ощущение что вопрос Бурел задавал....
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SMART789
Напомним слухи о лишнем весе распространял тг канал Ивана Карпова
Важно запоминать лгунов
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Антон Лукашов
Сколько можно мусолить вес Марио?! Покажите народу живот Фернандеса!
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interested
Сказываются сложности перехода/прихода в "Зенит": отняли много психического здоровья, нужен период реабилитации.
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Andrey Yaroslavtsev
Не хватает игрового Бонуса.
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юра георгиевский
Ответ Алексей Ненахов
Кто такие вопросы задаёт ? Как в детсаду интервью
Они специально такие вопросы задают, что восприимчивые читатели сразу среагировали.
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юра георгиевский
Ответ Алексей Ненахов
Да понятно , уровень нашей журналистики так скатился , что они даже не могут нормальные вопросы задать
Да.
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юра георгиевский
Ответ Антон Лукашов
Сколько можно мусолить вес Марио?! Покажите народу живот Фернандеса!
На официальном сайте Зенита и в Ютубе: набирать Зенит.
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юра георгиевский
Ответ Антон Лукашов
Сколько можно мусолить вес Марио?! Покажите народу живот Фернандеса!
На официальном сайте Зенита и в Ютубе: набирать Зенит.
0
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Мартинелли
Ответ Назар Игорь
За редким исключением в журналистику порядочные люди не идут, эта братия кормится только жареными сплетнями, провокационными вопросами. Чем желтушнее, тем больше гонорарии.
под вопросом твой уровень порядочности, если всех под одну гребенку стрижешь, эталон порядочности прям строишь из себя
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