Марио Фернандес: «Всегда буду уважать ЦСКА. Давление будет огромным, но я готов справиться»
Марио Фернандес заявил, что готов к давлению болельщиков ЦСКА во время выездного матча.
– Ты 10 лет провел в ЦСКА. Представляешь, с каким давлением тебе придется столкнуться лично тебе [во время выезда к ЦСКА]? Готов к нему?
– Да, конечно, я знаю, что давление будет огромным. Но, как я уже рассказал в интервью, я всегда уважал и буду уважать ЦСКА, руководство клуба. После 10 лет у меня осталось там много друзей.
Конечно, от давления никуда не деться, но я готов справиться с этим, не забывая об уважении к армейцам и ко всему, что связано с клубом, – сказал защитник «Зенита».
Дааааа, невероятно уважает ЦСКА )
А вот болельщики ЦСКА - уважать уже не станут. Останешься в памяти как продавшийся за тарелку похлёбки.
Марио, с тебя два автогола и красная карточка за их празднование в очной встрече... иначе не поверим
Получается, десять лет любил ЦСКА, только перешёл в Зенит и уже изо всех сил болеет за него и благодарит бога за победу.
Юридически Марио чист перед ЦСКА, а моральная сторона его не волнует.
А болельщики армейцев не могут принять такое решение, мы верили в его порядочность и слово.
Наивно? Да, не те времена к сожалению.