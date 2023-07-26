Марио Фернандес: «Всегда буду уважать ЦСКА. Давление будет огромным, но я готов справиться»

Марио Фернандес заявил, что готов к давлению болельщиков ЦСКА во время выездного матча.

– Ты 10 лет провел в . Представляешь, с каким давлением тебе придется столкнуться лично тебе [во время выезда к ЦСКА]? Готов к нему?

– Да, конечно, я знаю, что давление будет огромным. Но, как я уже рассказал в интервью, я всегда уважал и буду уважать ЦСКА, руководство клуба. После 10 лет у меня осталось там много друзей.

Конечно, от давления никуда не деться, но я готов справиться с этим, не забывая об уважении к армейцам и ко всему, что связано с клубом, – сказал защитник « ».