Марио Фернандес: «Всегда буду уважать ЦСКА. Давление будет огромным, но я готов справиться»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес заявил, что готов к давлению болельщиков ЦСКА во время выездного матча.

– Ты 10 лет провел в ЦСКА. Представляешь, с каким давлением тебе придется столкнуться лично тебе [во время выезда к ЦСКА]? Готов к нему?

– Да, конечно, я знаю, что давление будет огромным. Но, как я уже рассказал в интервью, я всегда уважал и буду уважать ЦСКА, руководство клуба. После 10 лет у меня осталось там много друзей.

Конечно, от давления никуда не деться, но я готов справиться с этим, не забывая об уважении к армейцам и ко всему, что связано с клубом, – сказал защитник «Зенита».

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44 комментария

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analogia
Главный Иуда РПЛ. Никаких вопросов не было бы, не кричал бы он о любви только к одному клубу, и что не будет играть в зените, да и вообще нигде кроме как ЦСКА, где играл 10 лет. Позорище самое натуральное. Ну а минусовать факты будут однозначно только болельщики с берегов Невы, они ничем не брезгают 🤢..
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Revaforeva
А вот мы свое уважение к тебе потеряли безвозвратно!
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alexsem69
Марио, просто молчи. И так много наговорил!
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Aleksey Yashin
Видимо стал еще уважать работу журналистов. За эту пару недель дал интервью больше, чем за 10 лет в ЦСКА.
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analogia
Ответ munhin
горе то какое )
Первый есть )
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Кирилл
Фернандес о Суперкубке России: «Изо всех сил болел за «Зенит», чтобы они победили - слава Богу, так и произошло».

Дааааа, невероятно уважает ЦСКА )
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Андрей-ДК
дело даже не в проведенных в ЦСКА годах! за слова надо отвечать! тем более его ждали обратно, пойдя навстречу!
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Andrew Kolevatykh
Ответ munhin
ну и что он потвоему должен был сказать? Чтобы победила дружба или за Красивый футбол? Ну так себе был бы новый футболист для Зенита ))
Что-нибудь нейтральное, чтобы уйти от прямого ответа? Это не так уж и сложно
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goodok
Шёл бы ты лесом со своим уважением!
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RSI
Естественно, ты будешь уважать ЦСКА. Ты же ничего плохого от клуба не видел. И денег снял немеряно, и от пьянства и гульбы спасли, и в сборную попал из того же ЦСКА, и отпустили безо всякой компенсации, когда "типа устал, хочу домой"... Про любовь нас, болельщиков - молчу, она была безмерна.
А вот болельщики ЦСКА - уважать уже не станут. Останешься в памяти как продавшийся за тарелку похлёбки.
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Орарайма
Уважаю ЦСКА, но деньги уважаю больше
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Дым под водой
Готов справиться за 2м€)
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Мукунку хороший
Методички для Марио.. Часть вторая))
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Vagner01
Нет теперь у тебя там друзей! Иуда!
+1
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.ru
Ответ Встречный ветер
Уважаю,но не настолько же...хмм
ну хорошо... с красной я погорячился
+1
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munhin
Ответ Мукунку хороший
Методички для Марио.. Часть вторая))
стандартная рубрика 15 вопросов новичку Зенита )
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.ru
Всегда буду уважать ЦСКА...
Марио, с тебя два автогола и красная карточка за их празднование в очной встрече... иначе не поверим
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Гистерезис
Пошёл на ###!
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Встречный ветер
Ответ .ru
Всегда буду уважать ЦСКА... Марио, с тебя два автогола и красная карточка за их празднование в очной встрече... иначе не поверим
Уважаю,но не настолько же...хмм
+1
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Встречный ветер
Ответ .ru
ну хорошо... с красной я погорячился
Просто не будет праздновать гол в наши ворота....с трудом сдерживая улыбку ,ликование...и газы
+1
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Akbar_Uk
Марио перечеркнул всё светлое что он принёс за эти годы. Печально.
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Olga.t
Ответ munhin
ну и что он потвоему должен был сказать? Чтобы победила дружба или за Красивый футбол? Ну так себе был бы новый футболист для Зенита ))
Просто промолчать.
Получается, десять лет любил ЦСКА, только перешёл в Зенит и уже изо всех сил болеет за него и благодарит бога за победу.

Юридически Марио чист перед ЦСКА, а моральная сторона его не волнует.
А болельщики армейцев не могут принять такое решение, мы верили в его порядочность и слово.
Наивно? Да, не те времена к сожалению.
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СИ
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Марио, не переживай- маслицо то и тобой и Зенитом все равно уже пролито.
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Алексей Ильин
Ответ analogia
Главный Иуда РПЛ. Никаких вопросов не было бы, не кричал бы он о любви только к одному клубу, и что не будет играть в зените, да и вообще нигде кроме как ЦСКА, где играл 10 лет. Позорище самое натуральное. Ну а минусовать факты будут однозначно только болельщики с берегов Невы, они ничем не брезгают 🤢..
И с поМойки!
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Fatony
Да пошёл ты, Иуда.
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