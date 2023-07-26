Кафу об Анчелотти в сборной Бразилии: «Вы слышали, чтобы он сказал, что для него стало честью возглавить 5-кратных чемпионов мира?»

Теги Кафу Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу чемпионат мира Федерация футбола Бразилии Эднальдо Родригес Футбол

Кафу не понравились выступления Карло Анчелотти после назначения главным тренером Бразилии.

Рекордсмен «селесао» по числу матчей недоволен риторикой итальянского специалиста. 

Сообщалось, что он начнет работу с национальной командой Бразилии после Кубка Америки-2024. 

«Вы слышали, чтобы он сказал, что для него стало честью возглавить сборную Бразилии? Что для него большая честь работать в стране, чья сборная 5 раз выигрывала чемпионат мира и подарила 220 миллионам бразильцев так много гордости?

С чего бы начал любой тренер, подписавший контракт со сборной Бразилии? Мир бы услышал от него, что он возглавил пятикратных чемпионов мира. Только Бразилия столько раз выигрывала. Это предмет гордости для любого тренера сборной.

Сборная Бразилии значит гораздо больше, чем то, как к ней относятся сейчас», – сказал Кафу

Анчелотти возглавит Бразилию. Но через год

Анчелотти о сборной Бразилии: «Я тренер «Реала» и остаюсь здесь. Больше не буду говорить об этом»

18 комментариев

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pit4er
Для нынешнего состава Бразилии – это честь, что их будет тренировать Анчелотти
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Барсик Юрана
Не понравился ветеранам спартака
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DaRt FeLiX
мдэ😑
+4
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Andrey Yaroslavtsev
Анчелотти должен тренеровать, а не расшаркиваться перед командой.
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red hikkikomori
Это для Бразилии честь что Анчелотти тренером станет (если станет) , а то эти плаксы давно ничего показать не могут
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Домоседов
Ответ Пацанчик реальный
Вот только на Маракане в финале уругвайцы побеждали бразильцев!
Это какбе сарказм был, намекающий, что у бразильцев фейлов тоже хватает, но любители прошлого почему-то не любят их вспоминать
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Dikki Shelton
Скажет обязательно. Времени еще более чем достаточно ☺
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Mark Safa
Игорь Новиков, скажи ему что для тебя это честь возглавит сборную Бразилий
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Домоседов
Еще один живет исключительно прошлым. Вот с чего ему гордиться, он пришел свои трофеи выигрывать, а не разводить риторику про то, как бразильцы побеждали уругвайцев на Маракане в финале
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Макс Коновалов 1000
У Анчелотти нет опыта со сборными , РЕАЛ это одно , а сборная Бразилия совсем другое
Что , что в Реале играли ветераны с боевым духом 💪
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QWertY
Ответ Artem89S
Забыл 1:7 видимо, как и Неймара, который вместо игры в футбол катался через себя. Нация клоунов и чилийцев, вы уже лет 20 как импотенты в мировом футболе))
Что еще мог сказать фан Мелана как не нести бред🤡
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Евгений Шазиев
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Анчелотти должен тренеровать, а не расшаркиваться перед командой.
То есть про понятие "селесао" кое-кто не слышал
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Пацанчик реальный
Ответ Домоседов
Еще один живет исключительно прошлым. Вот с чего ему гордиться, он пришел свои трофеи выигрывать, а не разводить риторику про то, как бразильцы побеждали уругвайцев на Маракане в финале
Вот только на Маракане в финале уругвайцы побеждали бразильцев!
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