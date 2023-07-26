Кафу об Анчелотти в сборной Бразилии: «Вы слышали, чтобы он сказал, что для него стало честью возглавить 5-кратных чемпионов мира?»

Кафу не понравились выступления Карло Анчелотти после назначения главным тренером Бразилии.

Рекордсмен «селесао» по числу матчей недоволен риторикой итальянского специалиста.

Сообщалось, что он начнет работу с национальной командой Бразилии после Кубка Америки-2024.

«Вы слышали, чтобы он сказал, что для него стало честью возглавить сборную Бразилии? Что для него большая честь работать в стране, чья сборная 5 раз выигрывала чемпионат мира и подарила 220 миллионам бразильцев так много гордости?

С чего бы начал любой тренер, подписавший контракт со сборной Бразилии? Мир бы услышал от него, что он возглавил пятикратных чемпионов мира. Только Бразилия столько раз выигрывала. Это предмет гордости для любого тренера сборной.

значит гораздо больше, чем то, как к ней относятся сейчас», – сказал .

Анчелотти возглавит Бразилию. Но через год

Анчелотти о сборной Бразилии: «Я тренер «Реала» и остаюсь здесь. Больше не буду говорить об этом»