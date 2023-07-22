Анчелотти нравится Влахович. Тренер «Реала» созванивался с форвардом (SportMediaset)

Теги Карло Анчелотти Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Душан Влахович Футбол

Тренеру «Реала» Карло Анчелотти нравится форвард «Ювентуса» Душан Влахович .

По данным SportMediaset, итальянский специалист созванивался с футболистом и «выражал ему свое почтение».

«Реал» хочет подписать Килиана Мбаппе, но не уверен, что сделку получится осуществить, поэтому находится в поисках альтернатив.

В минувшем сезоне Влахович забил 14 голов в 42 матчах за «Ювентус». Статистика 23-летнего серба доступна здесь.

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18 комментариев

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corazón blanco
Йович 2.0.
+15
-3
+12
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Rail Ragimkhanov
Ответ Roman
Карло старый развратник. Молоденьким парням названивает
Не стоит говорить о людях исходя из своих фантазий
+9
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Born is the King
От него мяч отскакивает на 50 метров , под навесы тоже не очень, единственный в чём хорош Влахович это пушечный удар
+3
0
+3
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игрочишка всея руси
Бессмысленная покупка, у Реала все есть .если только не суперзвезда в виде мбаппе .и без мбаппе состав сформирован единственное правый защитник понадобиться .
+1
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RealJon
это очень старая новость, поза вчера об это желтухи писали, потом успели опровергнуть
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-1
0
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namankey
Заголовок несколько интимный
+2
-2
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f0rmoceft
Эта новость для ПСЖ, чтобы скорее вышли на Реал)
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Peter Parker
Ответ corazón blanco
Йович 2.0.
А если и у Влаховича не получится, придется Митровича брать
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Yri Yrov
Ответ Born is the King
От него мяч отскакивает на 50 метров , под навесы тоже не очень, единственный в чём хорош Влахович это пушечный удар
для нападающего удар очень важен , хотя я понимаю далеко на этом не уедешь, поэтому Влахович там где он находится, не топ и не днарь , просто есть и все
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