Анчелотти нравится Влахович. Тренер «Реала» созванивался с форвардом (SportMediaset)

Тренеру «Реала» Карло Анчелотти нравится форвард «Ювентуса» Душан Влахович .

По данным SportMediaset, итальянский специалист созванивался с футболистом и «выражал ему свое почтение».

« » хочет подписать Килиана Мбаппе, но не уверен, что сделку получится осуществить, поэтому находится в поисках альтернатив.

В минувшем сезоне забил 14 голов в 42 матчах за « ». Статистика 23-летнего серба доступна здесь.