Анчелотти нравится Влахович. Тренер «Реала» созванивался с форвардом (SportMediaset)
Тренеру «Реала» Карло Анчелотти нравится форвард «Ювентуса» Душан Влахович .
По данным SportMediaset, итальянский специалист созванивался с футболистом и «выражал ему свое почтение».
«Реал» хочет подписать Килиана Мбаппе, но не уверен, что сделку получится осуществить, поэтому находится в поисках альтернатив.
В минувшем сезоне Влахович забил 14 голов в 42 матчах за «Ювентус». Статистика 23-летнего серба доступна здесь.
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