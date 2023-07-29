Аке продлил контракт с «Ман Сити» на 4 года
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Натаном Аке.
Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано до 2027 года.
В прошлом сезоне АПЛ Аке провел 26 матчей за «Ман Сити» и забил гол. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Ты тут местный 🤡?
вроде таким корытом в Борнмуте был, а тут на тебе как заиграл
Пеп, конечно, молодец, но вряд ли он каждого бы так смог научить играть
хотя конечно был бы знатный рофл, если бы купили Магуаира и выстрогали человека из него