Аке продлил контракт с «Ман Сити» на 4 года

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Натан Аке Футбол

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Натаном Аке.

Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано до 2027 года.

В прошлом сезоне АПЛ Аке провел 26 матчей за «Ман Сити» и забил гол. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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33 комментария

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Gündoğan
Знатно прибавил, заслужил продление контракта
+36
-1
+35
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H1Tretz
Аке хороший) Пеп нормально его прокачал
+26
-1
+25
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Dexler
Правильное решение, а то с нынешним "трендом" с аравийцами не знаешь чего ожидать от футболистов
+13
0
+13
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corazón blanco
Пеп конечно великий тренер, смог подобрать верный ключ и Аке и Аканджи очень прибавили в этом сезоне и здорово себя проявляли.
+12
-2
+10
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angliiskiilion
Ответ H1Tretz
Аке хороший) Пеп нормально его прокачал
Джонни Стоунз вовсе стал опорником дирижёром дриблёром
+7
0
+7
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Шухрат Кесикбаев
Ответ bel01
Не знаю. Гюндогана, сердце команды, и Мареза, который всегда мог выйти на замену и сотворить гол - упустили (несмотря на возраст, оба были в отличной форме, особенно Гюнд). А мощного, но не слишком креативного и умного игрока оставили (хоть и молодого). Пепу конечно виднее, но я всё равно не понимаю.
Гюндогану предлагали контракт
+6
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+6
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Alxx3xx
Ответ corazón blanco
Пеп конечно великий тренер, смог подобрать верный ключ и Аке и Аканджи очень прибавили в этом сезоне и здорово себя проявляли.
Аканжи сразу очень хорошо вошёл, Аке один сезон раскачивался, а сейчас просто прекрасен.
+4
-1
+3
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Данияр Жумабекович
Ответ bel01
Не знаю. Гюндогана, сердце команды, и Мареза, который всегда мог выйти на замену и сотворить гол - упустили (несмотря на возраст, оба были в отличной форме, особенно Гюнд). А мощного, но не слишком креативного и умного игрока оставили (хоть и молодого). Пепу конечно виднее, но я всё равно не понимаю.
какое-то некорректное сравнение. Все трое разного амплуа игроки
+3
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+3
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ DolJun
ты даже фамилию лэмпарда не в состоянии правильно написать)) держи, ты обранил https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyHKZUoIQXSYOSySq7yOb_Tgwp91cpFDOu9QB6OdVvtQ&s
Извини, что сразу не понял что ты ребенок которому нечего сказать по делу, повелся на рейтинг🤔
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ DolJun
выпускник сильнейшей академии в англии стал одним из тех, кто привел физрука к треблу, не мудрено что решили переподписать такого биста.
Если Пеп физрук, у которого столько трофеев, АПЛ взял 4 раза за 5 лет, сделал в этом году требл, хотя мог раньше, просто любил импровизировать в важных матчах, тогда Поттер и Лэмпарт кто?)🤦😂
Ты тут местный 🤡?
+4
-2
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Gündoğan
Ответ Alxx3xx
Ляпорт в защите бывает косячит. Аке в этом аспекте посильнее выглядит.
Это сейчас так стало. Именно при новой схеме Аке стал лучше, а Лапорт потерял место в основе. Прошлым летом все были удивлены почему Аке не продали за 50 млн в Челси настолько многие хотели от него избавиться, то что сейчас он таким топовым стал большая заслуга новой модели игры Гвардиолы.
+1
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Большой Сэми
Ответ Bunyod Turgunov
Думаю любой цз в схеме 3-4-3 будет блистать. Потому что от него не требуется много усилий как в схеме 4-4-2 и поэтому спокойно закроет свою позицию
«любой»? ты сейчас серьёзно?
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TiGra
Ответ Bunyod Turgunov
Думаю любой цз в схеме 3-4-3 будет блистать. Потому что от него не требуется много усилий как в схеме 4-4-2 и поэтому спокойно закроет свою позицию
То есть переходишь на 3 ЦЗ и берешь любых защитников со двора. Профит)
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Виталий Ушаков
заслужил
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Under
Ответ H1Tretz
Аке хороший) Пеп нормально его прокачал
интересно всё-таки селекция у них работает
вроде таким корытом в Борнмуте был, а тут на тебе как заиграл
Пеп, конечно, молодец, но вряд ли он каждого бы так смог научить играть
хотя конечно был бы знатный рофл, если бы купили Магуаира и выстрогали человека из него
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H1Tretz
Ответ bel01
Не знаю. Гюндогана, сердце команды, и Мареза, который всегда мог выйти на замену и сотворить гол - упустили (несмотря на возраст, оба были в отличной форме, особенно Гюнд). А мощного, но не слишком креативного и умного игрока оставили (хоть и молодого). Пепу конечно виднее, но я всё равно не понимаю.
Он защитник. Ты сравниваешь не сравнимое, если люди после 30 хотят уйти, их явно надо отпускать
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Kairat Ismagulov
Браво!Раунд!👏👏👏
Я с детьми не дерусь), тем более он сам попросил
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ramzan-ansar@mail.ru
Заслужил!
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ *** Ruslan ***
Он не ребенок, просто инфантильный), местный хейтер Пепа, при этом болела Челси😄 Думаю из-за того, что он тренер не его клуба, но это не точно😄
Я понял уже)
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Kairat Ismagulov
Ответ Оленям, просьба в личку не писать!
Если Пеп физрук, у которого столько трофеев, АПЛ взял 4 раза за 5 лет, сделал в этом году требл, хотя мог раньше, просто любил импровизировать в важных матчах, тогда Поттер и Лэмпарт кто?)🤦😂 Ты тут местный 🤡?
Браво!Раунд!👏👏👏
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*** Ruslan ***
Ответ Оленям, просьба в личку не писать!
Извини, что сразу не понял что ты ребенок которому нечего сказать по делу, повелся на рейтинг🤔
Он не ребенок, просто инфантильный), местный хейтер Пепа, при этом болела Челси😄 Думаю из-за того, что он тренер не его клуба, но это не точно😄
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Kevin de Bruyne
Ответ bel01
Не знаю. Гюндогана, сердце команды, и Мареза, который всегда мог выйти на замену и сотворить гол - упустили (несмотря на возраст, оба были в отличной форме, особенно Гюнд). А мощного, но не слишком креативного и умного игрока оставили (хоть и молодого). Пепу конечно виднее, но я всё равно не понимаю.
смотри игры, гюнда и марез не молоды, их уровень хорош, но максимум на 6 месяцев, нужны новечки в их место, Аке просто молодуц, всегда надёжен.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ bel01
Не знаю. Гюндогана, сердце команды, и Мареза, который всегда мог выйти на замену и сотворить гол - упустили (несмотря на возраст, оба были в отличной форме, особенно Гюнд). А мощного, но не слишком креативного и умного игрока оставили (хоть и молодого). Пепу конечно виднее, но я всё равно не понимаю.
Вот именно, что Аке мощный защитник, а сейчас добротных левых защитников не так уж и много
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Alxx3xx
Ответ Gündoğan
Комментарий удален пользователем
Ляпорт в защите бывает косячит. Аке в этом аспекте посильнее выглядит.
+1
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Gündoğan
Ответ Bunyod Turgunov
Думаю любой цз в схеме 3-4-3 будет блистать. Потому что от него не требуется много усилий как в схеме 4-4-2 и поэтому спокойно закроет свою позицию
Комментарий удален пользователем
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