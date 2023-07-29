Аке продлил контракт с «Ман Сити» на 4 года

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Натаном Аке.

Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано до 2027 года.

В прошлом сезоне АПЛ Аке провел 26 матчей за «Ман Сити» и забил гол. Статистику футболиста можно изучить здесь.