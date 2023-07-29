В Конго заявили о готовности рассмотреть предложение России сыграть товарищеский матч

Теги Сборная России по футболу сборная Конго товарищеские матчи (сборные) Футбол

В Конго заявили о готовности рассмотреть предложение России провести товарищеский матч.

Представитель пресс-службы сборной Республики Конго ответил на вопрос о возможности проведения товарищеской встречи с Россией.

«Мы пока не общались с РФС о возможности проведения товарищеских матчей наших сборных. Предложений от российской стороны тоже не было, но мы готовы их рассмотреть, если в них будет конкретика по условиям, времени и месту проведения матча.

В дальнейшем посмотрим, получится провести товарищескую встречу Конго-Россия или нет», – сообщили в пресс-службе сборной Конго.

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10 комментариев

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fellx
"Наконец-то! Достойный соперник! Наша битва станет легендарной!"
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noti22
В случае победы Конго, наше правительство опять простит им долг на 20 млрд долларов
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Carrier
можно турнир замутить, добавить Эритрею и Уганду
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Sobachkin
В Джунглях
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igls54
И наверняка именно конголезцы и проспонсируют это мероприятие :)
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Ilovethisgame77
Только играть в России, иначе наших там съедят прямо в бутсах
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Старина Шимус
причём они готовы именно рассмотреть предложение, а не сыграть)
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Денис Давыдов
Гойда
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WhatZ
Ответ noti22
В случае победы Конго, наше правительство опять простит им долг на 20 млрд долларов
В случае поражения - тем более (как утешительный приз)
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Mark Safa
Ответ Sobachkin
В Джунглях
В тайгу ?
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