В Конго заявили о готовности рассмотреть предложение России сыграть товарищеский матч

В Конго заявили о готовности рассмотреть предложение России провести товарищеский матч.

Представитель пресс-службы сборной Республики Конго ответил на вопрос о возможности проведения товарищеской встречи с Россией.

«Мы пока не общались с РФС о возможности проведения товарищеских матчей наших сборных. Предложений от российской стороны тоже не было, но мы готовы их рассмотреть, если в них будет конкретика по условиям, времени и месту проведения матча.

В дальнейшем посмотрим, получится провести товарищескую встречу Конго-Россия или нет», – сообщили в пресс-службе сборной Конго.