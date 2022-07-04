Селюк о Юране: «От него веет тем, что он собирает деньги с футболистов. Жалею, что в свое время устроил эту гниду в хороший клуб»

жестко раскритиковал тренера «Химок» .

Сперва футбольный агент рассказал о причине ухода из подмосковной команды нигерийского полузащитника .

«Анван покинет команду. Он готов продолжить карьеру в любом другом российском клубе, но уходит из «Химок» из-за главного тренера Сергея Юрана. Анван – один из лучших футболистов, вся статистика об этом говорит. К нему есть интерес от других команд из-за рубежа и РПЛ, он не останется без клуба.

В «Химках», к сожалению, появился такой руководитель команды, как Юран, от которого веет тем, что он собирает деньги с футболистов, начиная от , приглашает игроков, которые ему платят, ставит игроков, которые ему платят», – сказал агент.

Затем он выступил против методов работы Юрана.

«Я с большим уважением отношусь к хозяину клуба. Он как раз старается, платит свои деньги, но нерадивый тренер Юран, который больше думает о своем кармане, а не о результате, и участие всех околофутбольных личностей, заставляет поступать таким образом.

Я уверен, никакого результата с ним не будет. Мы видим, что заточенность идет на некоторых футболистах, при всем моем уважении, не по спортивному принципу. остались в РПЛ. Да, решили задачу, но мне бы хотелось посмотреть, как эти решения отразятся в будущем.

Юран даже не попахивает, он смердит. В один день к нему постучат и пригласят проследовать к спортивному директору «Тамбова» Худякову (он был арестован по подозрению в мошенничестве 23 января и с тех пор находится под стражей – прим. Sports.ru).

Почему судьи проходят детектор лжи, и мы видим отстранения? Но почему тренеры не проходят? Пусть Юран опровергнет мои слова и пройдет детектор лжи. Пусть РФС проведет с ним такое мероприятие и задаст главный вопрос – брал ли он деньги у футболистов?

Если Юран не согласен, пусть подает в суд на меня и проходит детектор лжи. Я сам готов его пройти. Все футбольные люди про это знают.

Я считаю, что дело Юрана надо рассмотреть на совете и вообще обратиться в ФИФА, чтобы запретить ему быть тренером как минимум на пять лет или отстранить пожизненно», – заявил Селюк.

«Чтобы вы понимали, я лично устроил Юрана в «Штурм», клуб, выступающий в Лиге чемпионов, когда он собирался завершить карьеру, где он продлил свою игровую деятельность.

Я представлял его интересы, я ему помог по жизни. Сейчас я очень жалею, что в свое время устроил эту гниду в такой хороший клуб», – добавил агент.