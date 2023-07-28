Алдонин об игроках из БРИКС: «Сколько их будет в РПЛ? Встанет большой вопрос о развитии нашей молодежи»
Евгений Алдонин не уверен, что приезд бразильцев без статуса легионеров поможет молодежи.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в России.
«Я пока перевариваю эту информацию. Мне сложно сказать, будет это плюсом или минусом.
Если футболисты из стран БРИКС не будут считаться легионерами, то сколько их будет в нашем чемпионате?
Встанет большой вопрос о развитии нашей молодежи. Конкурентная среда никогда никому не мешала, но тем не менее. Есть над чем подумать», – заявил экс-хавбек ЦСКА.
7 комментариев