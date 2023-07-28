Алдонин об игроках из БРИКС: «Сколько их будет в РПЛ? Встанет большой вопрос о развитии нашей молодежи»

Теги ЦСКА Евгений Алдонин премьер-лига Россия лимит на легионеров Чемпионат.com Футбол

Евгений Алдонин не уверен, что приезд бразильцев без статуса легионеров поможет молодежи.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в России.

«Я пока перевариваю эту информацию. Мне сложно сказать, будет это плюсом или минусом.

Если футболисты из стран БРИКС не будут считаться легионерами, то сколько их будет в нашем чемпионате?

Встанет большой вопрос о развитии нашей молодежи. Конкурентная среда никогда никому не мешала, но тем не менее. Есть над чем подумать», – заявил экс-хавбек ЦСКА.

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7 комментариев

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.ru
если даже китайцы и индусы поставят большой вопрос... то РФС с его программами развития футбола до тридцатого года надо разгонять... в полном составе
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Давид Agabekyan
А сейчас у нас молодёж лучшая в мире. Не работает ваш лимит, никогда не работал и не будет. Работает он только для удобного распила денег, а это самое главное в нашем футболе
+4
-2
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Давид Agabekyan
А сейчас у нас молодёж лучшая в мире. Не работает ваш лимит, никогда не работал и не будет. Работает он только для удобного распила денег, а это самое главное в нашем футболе
он для этого был создан
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Sinister Kid
Ответ Роман Олегов
Так не будет никакого уровня паспортистов. Смысл будет им платить такие деньги?
Лимит то останется. Какая разница россиянин или бразилец?
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