«Барселона» за 60 млн евро продаст 16% Barça Studios немецкому инвестфонду. Клуб забрал эту долю у прежних покупателей из-за просроченных платежей

«Барселона» придумала, как заработать при помощи уже использованных финансовых рычагов.

Ранее каталонцы продали по 24,5% прав на Barça Studios компаниям Socios.com и Orpheus.

Как передает Diario Sport со ссылкой на El Confidencial, у этих организаций возникли просрочки платежей. Теперь «блауграна» оставит им лишь по 16,5%, а остальные доли объединит и продаст немецкому инвестиционному фонду.

За эти 16% каталонцы получат 60 млн евро, благодаря чему смогут зарегистрировать всех подписанных футболистов и игроков, перезаключивших контракты.

Соглашение с немцами уже достигнуто, готовятся соответствующие документы.

Также « » ищет и другие источники доходов, и не исключено, что в течение августа она сможет приобрести еще нескольких футболистов. Сейчас ведется поиск атакующего хавбека и правого защитника.