«Барселона» за 60 млн евро продаст 16% Barça Studios немецкому инвестфонду. Клуб забрал эту долю у прежних покупателей из-за просроченных платежей

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта деньги Футбол

«Барселона» придумала, как заработать при помощи уже использованных финансовых рычагов.

Ранее каталонцы продали по 24,5% прав на Barça Studios компаниям Socios.com и Orpheus.

Как передает Diario Sport со ссылкой на El Confidencial, у этих организаций возникли просрочки платежей. Теперь «блауграна» оставит им лишь по 16,5%, а остальные доли объединит и продаст немецкому инвестиционному фонду.

За эти 16% каталонцы получат 60 млн евро, благодаря чему смогут зарегистрировать всех подписанных футболистов и игроков, перезаключивших контракты.

Соглашение с немцами уже достигнуто, готовятся соответствующие документы.

Также «Барселона» ищет и другие источники доходов, и не исключено, что в течение августа она сможет приобрести еще нескольких футболистов. Сейчас ведется поиск атакующего хавбека и правого защитника.

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29 комментариев

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dr. cage
Не завидую налоговым инспекторам и прокурору, которым предстоит распутывать мошенические схемы Лапорты..
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FINT\REDONDO
Я верю, что благодаря такому грамотному менеджменту, таким рычагам руководство каталонского клуба сумеет зарегистрировать Гюндогана и Ромеу на следующий сезон, назло хейтерам
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Пепси пеналдувич
Так сказали же, что эту часть забрали у другого владельца, и продали ее немцам.
По сути ничего нового не произошло…
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Акира_1
Есть ещё что-то в Барселоне, что не заложили ради денег? Ну кроме ДНК. 🤔
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Алексей Смолин
Барса больше чем Рычаг))
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Vavalle
Год назад продали 24,5% прав двум компниям, включила благодаря чему смогли зарегистрировать парочку игроков. И оказалось что покупатели оплитали только половину суммы, но прошлогодние новички уже зарегистрированы и отыграли полный сезон, даже чемпионами стали
Как же Лапорта рыгажирует
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Любезный Коссутий
Ответ Экселлент
Вроде читают статью, но как в поговорке, смотрю в книгу, вижу фигу. Это просто великолепная сделка, продали сначала одним, но те просрочили платежи и в итоге опять по новой продали)) гениально
как можно продать одно и то же 2 раза - не совсем понятно, да и детали не раскрываются.
попахивает мошенничеством, но, уверен, следователи разберутся, если есть состав.
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Kappa Pride
Ответ Пепси пеналдувич
Так сказали же, что эту часть забрали у другого владельца, и продали ее немцам. По сути ничего нового не произошло…
а денег с чего больше должно стать в таком случае?
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Любезный Коссутий
как можно продать одно и то же 2 раза - не совсем понятно, да и детали не раскрываются. попахивает мошенничеством, но, уверен, следователи разберутся, если есть состав.
а если новость прочитать? оставили им за сколько те заплатили. а то что не оплатили продали другим. но мыслить сложно когда в голове одни мужские трусы :)
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