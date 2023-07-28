«Барселона» за 60 млн евро продаст 16% Barça Studios немецкому инвестфонду. Клуб забрал эту долю у прежних покупателей из-за просроченных платежей
«Барселона» придумала, как заработать при помощи уже использованных финансовых рычагов.
Ранее каталонцы продали по 24,5% прав на Barça Studios компаниям Socios.com и Orpheus.
Как передает Diario Sport со ссылкой на El Confidencial, у этих организаций возникли просрочки платежей. Теперь «блауграна» оставит им лишь по 16,5%, а остальные доли объединит и продаст немецкому инвестиционному фонду.
За эти 16% каталонцы получат 60 млн евро, благодаря чему смогут зарегистрировать всех подписанных футболистов и игроков, перезаключивших контракты.
Соглашение с немцами уже достигнуто, готовятся соответствующие документы.
Также «Барселона» ищет и другие источники доходов, и не исключено, что в течение августа она сможет приобрести еще нескольких футболистов. Сейчас ведется поиск атакующего хавбека и правого защитника.
По сути ничего нового не произошло…
Как же Лапорта рыгажирует
попахивает мошенничеством, но, уверен, следователи разберутся, если есть состав.