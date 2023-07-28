Хави и Артета договаривались не играть жестко из-за состояния газона. Тренер «Барсы» был удивлен числу фолов после матча

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Арсенал Футбол

Тренеры «Барселоны» и «Арсенала» договаривались сыграть осторожно из-за состояния поля.

26 июля каталонский клуб уступил лондонской команде (3:5) в товарищеском матче, который состоялся в США.

Сообщается, что перед игрой главные тренеры команд Хави и Микель Артета сошлись на том, чтобы футболисты не играли жестко. Такая договоренность была обоснована тем, чтобы избежать травм на фоне плохого состояния газона.

Поле было в настолько плохом состоянии, что «канониры» думали об отмене игры, сообщает журналистка COPE Хелена Кондис.

После матча главный тренер «Барселоны» признался, что его удивила интенсивность «Арсенала» и количество фолов соперника: «Это ненормально для предсезонного матча».

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20 комментариев

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Arima Baki
заявление Хави смехотворны если вспомнить как Араухо играл против игроков Арсенала
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#SharkTeam
Ответ Отец Абду
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Терять игроков из-за травм на предсезонке... вряд ли что-то тупее может быть
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ Arima Baki
заявление Хави смехотворны если вспомнить как Араухо играл против игроков Арсенала
Араухо начал играть так после грубости игроков Арсенала. Уайт сзади тупо огрел Абде на желтую, без намека игры в мяч, Тимбер Рафинью и наступал на него. 22 на 12 по фолам в пользу Арсенала обо всем говорит.
+27
-14
+13
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Arima Baki
Ответ B-a-r-c-e-l-o-n-a
Араухо начал играть так после грубости игроков Арсенала. Уайт сзади тупо огрел Абде на желтую, без намека игры в мяч, Тимбер Рафинью и наступал на него. 22 на 12 по фолам в пользу Арсенала обо всем говорит.
конечно в пользу Арсенала там что не контакт так игроки барсы летели вниз головой
+11
-1
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Джейме Ланнистер
Арсенал больше фолил, но ни один даже жестким не назовешь. А вот игроки Барсы фолили так, что легко могли травмировать Жезуса, Хаверца и Троссарда.
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Arima Baki
Ответ B-a-r-c-e-l-o-n-a
Араухо начал играть так после грубости игроков Арсенала. Уайт сзади тупо огрел Абде на желтую, без намека игры в мяч, Тимбер Рафинью и наступал на него. 22 на 12 по фолам в пользу Арсенала обо всем говорит.
и ещё на добавку, Араухо получил жёлтую уже к 36 минуте а до этого несколько раз Фолил на игроках Арсенала, твой аргумент имел бы смысл начни от фолить с 60 минуты но нет он начал рубить с первой минуты
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Марслан Акматалиев
Ответ Arima Baki
заявление Хави смехотворны если вспомнить как Араухо играл против игроков Арсенала
Вспомните как играли против Абде
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Алексей Смолин
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Wekil Halylow
Хави всегда так ноет?
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QWertY
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Отец Абду
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LifeStream
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