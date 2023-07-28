Хави и Артета договаривались не играть жестко из-за состояния газона. Тренер «Барсы» был удивлен числу фолов после матча
Тренеры «Барселоны» и «Арсенала» договаривались сыграть осторожно из-за состояния поля.
26 июля каталонский клуб уступил лондонской команде (3:5) в товарищеском матче, который состоялся в США.
Сообщается, что перед игрой главные тренеры команд Хави и Микель Артета сошлись на том, чтобы футболисты не играли жестко. Такая договоренность была обоснована тем, чтобы избежать травм на фоне плохого состояния газона.
Поле было в настолько плохом состоянии, что «канониры» думали об отмене игры, сообщает журналистка COPE Хелена Кондис.
После матча главный тренер «Барселоны» признался, что его удивила интенсивность «Арсенала» и количество фолов соперника: «Это ненормально для предсезонного матча».
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