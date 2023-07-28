Мостовой готов тренировать африканскую сборную: «С языковым барьером проблем нет, в плане футбола – вообще никаких. Но удивительно, что в России никто никуда не приглашает»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой сборная Камеруна по футболу Футбол

Александр Мостовой готов тренировать африканскую сборную.

«Исходя из опыта того, что я много лет играл в Европе, я думаю, что у меня проблем бы не было.

Во-первых, то, о чем говорили здесь, – языковой барьер, когда ты из одной страны переезжаешь в другую, – у меня с этим проблем нет.

Ну а в плане футбола вообще никаких проблем. Конечно, можно было бы согласиться.

Но вот что удивительно: в России-то никто никуда не приглашает. Поэтому время идет, годы летят.

Положительно отношусь к товарищеским матчам с африканскими сборными. Они очень сильные сейчас. Они и в наше время были сильными.

Другое дело, что из-за [политической] ситуации трудно [провести матч]. Камерун должен был быть – отказались, и их понять можно. Отказываются, потому что понимают, что на них тоже могут наложить какие-то санкции», – заявил бывший полузащитник сборной России во время саммита «Россия – Африка».

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11 комментариев

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Glukinho
вспоминается анекдот про еврея и лотерейный билет
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vzi
Без бумажки ты какашка,
А с бумажкой ты г…о.
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Александр Зубков
Мостовинга
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Король Предголевых
Вот интересно, если Мостовой с Замбией не выиграет кубок Африки, будет ли это означать, что он никакой тренер?)
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cmorblr
В ЦАР 🇨🇫
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noti22
Сборную Заира или Родезии мог бы возглавить. А возможно и Южный Судан
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Газонокосильщик Хави
Слушая мостового.
В его понимание нет языкового барьера так и представляю его разговор с командой.
- умпа лумумба даги даги чушувуууа.
С его интеллектом он будет нести все, что попало думая, что его понимают. А потом обидется, вернётся на матч тв и скажет, что не понимает почему его не понимали
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Этот Райола хочет денег
Да разумеется справился бы, при помощи жестов точно. Типа, жест от пояса до колена- приветствую вас, мои дорогие африканцы. Тот же жест, но с в сторону поля- идите и поимейте их защиту и ворота! Он же, но злобно- проиграете- я с вами сделаю то, что вы должны были сделать с защитой соперника!)
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Best game on Earth
Сборную Свазиленда Царю, и задачу выйти на ЧМ!
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madaev
Как можно пригласить если без лицензии нельзя ? Он когда уже это поймет?
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