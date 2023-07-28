Мостовой готов тренировать африканскую сборную: «С языковым барьером проблем нет, в плане футбола – вообще никаких. Но удивительно, что в России никто никуда не приглашает»

Александр Мостовой готов тренировать африканскую сборную.

«Исходя из опыта того, что я много лет играл в Европе, я думаю, что у меня проблем бы не было.

Во-первых, то, о чем говорили здесь, – языковой барьер, когда ты из одной страны переезжаешь в другую, – у меня с этим проблем нет.

Ну а в плане футбола вообще никаких проблем. Конечно, можно было бы согласиться.

Но вот что удивительно: в России-то никто никуда не приглашает. Поэтому время идет, годы летят.

Положительно отношусь к товарищеским матчам с африканскими сборными. Они очень сильные сейчас. Они и в наше время были сильными.

Другое дело, что из-за [политической] ситуации трудно [провести матч]. Камерун должен был быть – отказались, и их понять можно. Отказываются, потому что понимают, что на них тоже могут наложить какие-то санкции», – заявил бывший полузащитник сборной России во время саммита «Россия – Африка».