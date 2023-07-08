Сборная России сыграет с Катаром в гостях 12 сентября
Стала известна дата проведения товарищеского матча между сборными России и Катара.
Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
— На каком стадионе будет проходить матч с Катаром в Дохе?
— Федерация футбола Катара определит. Дата — 12 сентября.
— Есть ли понимание по второму сопернику?
— Пока нет. Там есть сложности, мы хотим провести матч в России, – сказал Митрофанов.
Сборная России трижды в истории играла против Катара – в 1996, 2011 и 2016 годах. Последняя встреча прошла в Дохе, где хозяева победили 2:1.
А ведь так уверяли два месяца назад, что в жару играть никак нельзя.