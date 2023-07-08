Сборная России сыграет с Катаром в гостях 12 сентября

Стала известна дата проведения товарищеского матча между сборными России и Катара.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

— На каком стадионе будет проходить матч с в Дохе?

— Федерация футбола Катара определит. Дата — 12 сентября.

— Есть ли понимание по второму сопернику?

— Пока нет. Там есть сложности, мы хотим провести матч в России, – сказал Митрофанов.

трижды в истории играла против Катара – в 1996, 2011 и 2016 годах. Последняя встреча прошла в Дохе, где хозяева победили 2:1.