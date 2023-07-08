Сборная России сыграет с Катаром в гостях 12 сентября

Теги Сборная России по футболу Сборная Катара по футболу Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Стала известна дата проведения товарищеского матча между сборными России и Катара.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

— На каком стадионе будет проходить матч с Катаром в Дохе?

— Федерация футбола Катара определит. Дата — 12 сентября.

— Есть ли понимание по второму сопернику?

— Пока нет. Там есть сложности, мы хотим провести матч в России, – сказал Митрофанов.

Сборная России трижды в истории играла против Катара – в 1996, 2011 и 2016 годах. Последняя встреча прошла в Дохе, где хозяева победили 2:1.

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10 комментариев

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Фанат Сан-Марино
Ответ psycho
шах и мат, скейтеры
Тони Хоук и Магнус Карлсен кусают локти
+2
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10ztv
с участником чм аж
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Karel
По прогнозу на 12 сентября в Дохе 41 градус. Грудусов на 10 выше, чем было на матчах Кубка ЦАФА.

А ведь так уверяли два месяца назад, что в жару играть никак нельзя.
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Саша Миканс
На каком российском стадионе будет проходить этот матч?
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