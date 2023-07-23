Винисиус хочет стать пенальтистом «Реала» после ухода Бензема. Он отрабатывает удары на тренировках

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус хочет стать пенальтистом «Реала» после ухода Карима Бензема.

На последней тренировке «Реала» в Лос-Анджелесе бразилец отрабатывал 11-метровые удары. Почти 10 минут под руководством помощника Карло Анчелотти футболист бил пенальти.

Напомним, после ухода капитана и штатного пенальтиста Серхио Рамоса в «ПСЖ» Бензема реализовал 35 ударов с точки и забил 29 голов, процент реализации – 82,85.

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Нужно успеть отжать пенальти до прихода Мбаппе, всё верно)) Хотя не факт, что это поможет даже заранее))
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
⚽️JuventuS⚽️
Почти целый 10 минут ???? Ашалееть
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
Мбаппе, точно одно из условий перехода будет, что он штатный пенальтист.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Локуся
Если мажет, бежит к судье со словами что ему мешали с трибуны расизмом, надо перебить, а лучше технарь сопернику
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Величайшего пенальтиста в истории никому не затмить!
🐫Сииииииииии
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
Что позволяет этот чернокожий не много ли чести ?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Pb-SE
Если белый вратарь (это 90% топ-вратарей) отбил пенальти, то это расизм- надо перебить без вратаря.
Штанги ещё непозволительно белые🤓
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ & Co1366
Всё в твоих руках, точнее - ногах, Винни.
В коже
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Как хейтер Реала, я только за
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Обвинит беляша Мбаппе в расизме, если тот не уступит пенальти:))
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ермек Жолдаспаев
Мбаппе не согласится,в контракте пропишет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tyrone Woodley
Ответ Gregori Milman
Почему не Модрич? У него хорошо получается
Звёздные напы набивают стату так...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Пенальтиус Jr
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Всё в твоих руках, точнее - ногах, Винни.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
все грамотно решил!!!! он будет пенки бить,а негры пусть с игры забивают!!!! 👏👏👏
а если не дадут,то и в Реале расисты!!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Низом Хурсанов
Если Мбаппе придет то кто будет бить пеналь?🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Разборки в getto будут за пенальти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gregori Milman
Почему не Модрич? У него хорошо получается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
беда504
принципе логично Модрич да лучше бьёт но он будет играть следущий сезон точно не известно а Виниссус будет скорее всего вот и дают молодому ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Tyrone Woodley
Тут на сайте очень скажем так собралось "болельщиков" Реала которые просекли что Винисиуса очень не любят все и на этом пытаются собирать плюсики. Это честно выглядит очень жалко. Учитывая что именно его гол и его сольные проходы во многом спасли Реалу позапрошлый сезон.
Тоже не понимаю этот хейт, хотя не болею за РМ. Если говорить именно за игру на поле, то Парень сделал огромный рывок в росте, что не может не восхищать, дальше еще лучше будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pnk
По совету Роналду!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий