Винисиус хочет стать пенальтистом «Реала» после ухода Бензема. Он отрабатывает удары на тренировках

Винисиус хочет стать пенальтистом «Реала» после ухода Карима Бензема.

На последней тренировке «Реала» в Лос-Анджелесе бразилец отрабатывал 11-метровые удары. Почти 10 минут под руководством помощника Карло Анчелотти футболист бил пенальти.

Напомним, после ухода капитана и штатного пенальтиста Серхио Рамоса в «ПСЖ» Бензема реализовал 35 ударов с точки и забил 29 голов, процент реализации – 82,85.