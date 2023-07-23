Винисиус хочет стать пенальтистом «Реала» после ухода Бензема. Он отрабатывает удары на тренировках
Винисиус хочет стать пенальтистом «Реала» после ухода Карима Бензема.
На последней тренировке «Реала» в Лос-Анджелесе бразилец отрабатывал 11-метровые удары. Почти 10 минут под руководством помощника Карло Анчелотти футболист бил пенальти.
Напомним, после ухода капитана и штатного пенальтиста Серхио Рамоса в «ПСЖ» Бензема реализовал 35 ударов с точки и забил 29 голов, процент реализации – 82,85.
🐫Сииииииииии
а если не дадут,то и в Реале расисты!!!!