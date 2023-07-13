Агент Роке: «Винисиус говорил мне, что болеет за «Барсу», мы работали над трансфером 3 года. Его агенты предали нас, выбрав «Реал» – в Мадриде о нем даже не знали»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига агенты Винисиус Жуниор Андре Кюри Витор Роке Футбол

Агент Витора Роке заявил, что «Барселона» пыталась подписать Винисиуса Жуниора.

«Все уже было организовано, и когда в «Реале» узнали, что он был в Барселоне, его пригласили в команду, но в Мадриде о нем даже не слышали. Винисиус отправился в Мадрид, потому что выбор сделали его агенты.

Мы работали над подписанием контракта в течение трех лет, но его агенты предали нас. Винисиус сказал мне, что он болеет за «Барселону». Он плакал, когда «Барса» обыграла «ПСЖ» со счетом 6:1. Он сам сказал мне об этом, я узнал не из третьих рук», – сказал Андре Кюри.

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26 комментариев

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Guti_Lev
"Он плакал, когда «Барса» обыграла «ПСЖ» со счетом 6:1."
Тогда получается он за ПСЖ болел :)
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Барберис
Кто-то кроме Барсы виноват?

Три года.....
Еще подождали бы...
+17
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SAKE01
Андре Кюри очередной раз унизил Барселону очень талантливый парень который яростно болел за Барселону даже плакал за победы Барсы, узнав об интереса Реала, сразу послал Барсу куда подальше и перешёл Реал. Кюри хотел унизить Вини и Реал, а итоге унизил Барселону
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Причёска Бэйла
Ответ Guti_Lev
"Он плакал, когда «Барса» обыграла «ПСЖ» со счетом 6:1." Тогда получается он за ПСЖ болел :)
Все нормальные люди в том матче болели за псж)
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a2wai
Пускай он эти сказки еще кому-нибудь расскажет, нам-то пусть не гонит.
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Этот Райола хочет денег
Если это и так, то я представляю как теперь Винисиус, глядя на все, что творилось в Барсе, благодарит судьбу, что попал именно в Реал!
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alexmixer9
Ответ Merdan Jumayew
Значит все те кого знаешь ты из специальной больницы для особенных людей ))))))))))))
Почему же? Как можно болеть за команду которую безбожно судейка тянул, позорный матч наравне с тем где челси убивали
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Сергей Максимюк
Ответ Рычаг лапорты
я бы тоже плакал от смеха как тогда размазали мешок из Парижа
скорее он плакал от того как Айтекин размазал ПСЖ)
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BZB
А в чем была проблема Барсе подписать молодого бразила? Агент уже не знает чего наплести, не удивлюсь, если Винисиус о его существовании вообще не знает.
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Kipriot
Какой то балабол этот агент, сделал один трансфер неизвестного игрока, и выдал интервью. Даже имя его не пишется в новостях, просто агент роке. Из матрицы чтоли
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Merdan Jumayew
Ответ alexmixer9
Да ну ладно тебе, нырочек кусаки должен войти в учебники левых пенальти)
Для таких как ты все игроки Барсы ныряльщики это не лечится поверь )))
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alexmixer9
Ответ Merdan Jumayew
Это для таких особенных людишек как ты судья тянул Барсу а для нормальных людей барса уничтожила псж закидав им 6 мячей. Прощай 🤡
Да ну ладно тебе, нырочек кусаки должен войти в учебники левых пенальти)
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Bazilic
Ответ alexmixer9
Почему же? Как можно болеть за команду которую безбожно судейка тянул, позорный матч наравне с тем где челси убивали
Ага
Судьи убили ПСЖ, глава которого с Чефериным дружит
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arspurs9
Агент Роке и Лапорта уже как клоуны выглядят.
Вначале там Леви предлагал за неизвестного бразильца под сотку. Теперь Реал знать не знал о молодом суперталанте Бразилии (о чем говорилось очень давно), при условии что Реал давно ведет тот рынок, а Вини оказывается плачет по Барсе.
Что в следующий раз будет? Роналду мечтает о Барселоне? Кейн просится в Баварию, потому что начинается на ту же букву, что Барселона? Это натуральный позор
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NottinghamForest79
реал косплеет БАРСУ.. ПЕРВЫЕ переходы браильцев были у БАРСЫ а РЕАЛ в дупле был
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Авиран Ворченко
Мени здаеться вам пора прокинутысь и начаты вбываты нас в полну силу? Як думаете?
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Авиран Ворченко
Спыте?
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boroda
интересный персонаж, похоже, что надолго к нам)
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i love it
Приходит в голову сразу один турк который сделал тоже самое
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