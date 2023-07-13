Агент Роке: «Винисиус говорил мне, что болеет за «Барсу», мы работали над трансфером 3 года. Его агенты предали нас, выбрав «Реал» – в Мадриде о нем даже не знали»

Агент Витора Роке заявил, что «Барселона» пыталась подписать Винисиуса Жуниора.

«Все уже было организовано, и когда в «Реале» узнали, что он был в Барселоне, его пригласили в команду, но в о нем даже не слышали. Винисиус отправился в Мадрид, потому что выбор сделали его агенты.

Мы работали над подписанием контракта в течение трех лет, но его агенты предали нас. Винисиус сказал мне, что он болеет за «Барселону». Он плакал, когда «Барса» обыграла «ПСЖ» со счетом 6:1. Он сам сказал мне об этом, я узнал не из третьих рук», – сказал Андре Кюри.