Агент Роке: «Винисиус говорил мне, что болеет за «Барсу», мы работали над трансфером 3 года. Его агенты предали нас, выбрав «Реал» – в Мадриде о нем даже не знали»
Агент Витора Роке заявил, что «Барселона» пыталась подписать Винисиуса Жуниора.
«Все уже было организовано, и когда в «Реале» узнали, что он был в Барселоне, его пригласили в команду, но в Мадриде о нем даже не слышали. Винисиус отправился в Мадрид, потому что выбор сделали его агенты.
Мы работали над подписанием контракта в течение трех лет, но его агенты предали нас. Винисиус сказал мне, что он болеет за «Барселону». Он плакал, когда «Барса» обыграла «ПСЖ» со счетом 6:1. Он сам сказал мне об этом, я узнал не из третьих рук», – сказал Андре Кюри.
Тогда получается он за ПСЖ болел :)
Три года.....
Еще подождали бы...
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Вначале там Леви предлагал за неизвестного бразильца под сотку. Теперь Реал знать не знал о молодом суперталанте Бразилии (о чем говорилось очень давно), при условии что Реал давно ведет тот рынок, а Вини оказывается плачет по Барсе.
Что в следующий раз будет? Роналду мечтает о Барселоне? Кейн просится в Баварию, потому что начинается на ту же букву, что Барселона? Это натуральный позор