«МЮ» может попытаться купить Кейна, если «Тоттенхэм» решит его продать. Трансферу могут помешать требования игрока по зарплате

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Манчестер Юнайтед» может попытаться купить Харри Кейна летом.

Напомним, манкунианцы были заинтересованы в приобретении нападающего «Тоттенхэма», но отказались от него из-за высокой цены. 

Теперь стало известно, что владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис потребовал продать форварда, если тот не продлит контракт, истекающий в 2024 году. В связи с этим «Манчестер Юнайтед» может попытаться купить игрока летом. 

Руководство «Юнайтед» обдумывает возможность приобретения Кейна. Трансферная стоимость игрока в 100 миллионов фунтов не обязательно станет камнем преткновения для осуществления сделки.

Трансферу может помешать высокая зарплата Харри – он может потребовать около 30 миллионов фунтов в год. «Юнайтед» намерен не менять структуру заработной платы из-за опасений относительно того, что это может негативно сказаться на командном духе, который Эрик тен Хаг привил клубу. 

«МЮ» все еще претендует на подписание Расмуса Хейлунда. «Аталанта» намерена получить около 70 миллионов евро за 20-летнего форварда.

Подробную статистику Кейна можно найти здесь

Владелец «Тоттенхэма» требует продать Кейна, если тот не продлит контракт (Daily Mail)

«Бавария» готова улучшить предложение по Кейну. 100 млн евро – потолок мюнхенцев

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22 комментария

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Владимир Самсонов
Уверен, что для клубов АПЛ у Леви специальная цена
+16
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+16
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Anatoly_B
Ответ DolJun
боули, не спи
Из шпор в челси?
Его фанаты шпор потом прирежут в Лондоне
+15
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Аморалинни
Ответ Bashibuzuck
Не думаю, что Тоттенхэм захочет усилить конкурента🤔
ТТХ Юнайтеду не конкурент
+9
-2
+7
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СэрАлексФергюсон
Ответ Владимир Самсонов
Уверен, что для клубов АПЛ у Леви специальная цена
Уже нет, там вроде бы сверху сказали Леви продавать Кейна сейчас, т.к. через год он уйдёт бесплатно, а деньги нужно хоть какие-то выручить
+7
-1
+6
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Колено решфорда
Если есть реальная возможность - надо брать за любые деньги, Кейн это нужный игрок, минимум шансов, что не впишется. Но глобально думаю, что это нужно для влияния на аталанту по усмерению их аппетитов по Хейлунду.
+5
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+5
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QWertY
100 еще можно заплатить за Кейна, но оклад в 34 млн€ в год? Слишком жирно, даже для такого мастера как Кейн
+4
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+4
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Dm Kznts
Ответ Аморалинни
Зачем нам этот ваш Кейн? Лкчше возьмём за 80кк Хейлунда Этот парень настоящий топарь!
моралини, успогойся.
никто его за 80 брать не будет.
+4
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<~Inter~>
Ответ Владимир Самсонов
Уверен, что для клубов АПЛ у Леви специальная цена
Он куда угодно отпустит за 100 млн фунтов. Если верить СМИ, то ни один клуб не сделал подобного предложения или что-то близкое к этому
+4
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Fona
Кто-кто, а Кейн заслужил самую высокую зарплату в АПЛ и имеет право ее запрашивать. Вы хотите 30 голов в чемпионате - будьте добры платить за это. Да и уверен, что на миллионах 25 можно сойтись.
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Тимофей Кушнир
Дзюба, собирай чемоданы, скоро Тоттенхэм прийдёт за тобой.
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Диер Ташкент
Ответ azt3c14
Выручат деньги от Баварии,делов то.МЮ Баварии не конкурент за Кейна😘
А если МЮ предложат тоже немало, а Кейн захочет в МЮ, то что будет делать Бавария?
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Владимир Самсонов
Ответ СэрАлексФергюсон
Уже нет, там вроде бы сверху сказали Леви продавать Кейна сейчас, т.к. через год он уйдёт бесплатно, а деньги нужно хоть какие-то выручить
Логично продавать его за рубеж, даже за меньшие деньги.
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azt3c14
Ответ СэрАлексФергюсон
Уже нет, там вроде бы сверху сказали Леви продавать Кейна сейчас, т.к. через год он уйдёт бесплатно, а деньги нужно хоть какие-то выручить
Выручат деньги от Баварии,делов то.МЮ Баварии не конкурент за Кейна😘
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Геннадий Тимченко
Ответ Тимофей Кушнир
Дзюба, собирай чемоданы, скоро Тоттенхэм прийдёт за тобой.
лучше уж пусть "во всеоружии" ждёт от них видеозвонок🤣
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Александр Калашников
Лучше строить команду без ярко выраженных звезд с космической зарплатой. Сейчас в команде более менее балансированный состав со своими лидерами. Не нужны ни Мбаппе,ни Кейн с такой зарплатой. Были более именитые звезды с огромным контрактом. Только избавились от Роналду, ,Де Хеа, ранее от Погба с Санчо. Больше не стоит эксперименты делать. Лучше подписать молодых и перспективных , которые безотказно выполняют установки босса.
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Тимур Бадыров
Ответ Bashibuzuck
Не думаю, что Тоттенхэм захочет усилить конкурента🤔
Бабло важнее
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Bashibuzuck
Не думаю, что Тоттенхэм захочет усилить конкурента🤔
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Dm Kznts
Ответ Today I feel Qatari
То есть ради полена Рэшфорда МЮ был готов "менять структуру заработной платы", а ради Кейна не готов? Ну да, ну да...
поменял бы, никуда не делся.
но платить 100 млн фунтов да ещё одним платежом как хочет Леви, клуб не сможет однозначно.
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