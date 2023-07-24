«МЮ» может попытаться купить Кейна, если «Тоттенхэм» решит его продать. Трансферу могут помешать требования игрока по зарплате

«Манчестер Юнайтед» может попытаться купить Харри Кейна летом.

Напомним, манкунианцы были заинтересованы в приобретении нападающего «Тоттенхэма», но отказались от него из-за высокой цены.

Теперь стало известно, что владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис потребовал продать форварда, если тот не продлит контракт, истекающий в 2024 году. В связи с этим « » может попытаться купить игрока летом.

Руководство «Юнайтед» обдумывает возможность приобретения Кейна. Трансферная стоимость игрока в 100 миллионов фунтов не обязательно станет камнем преткновения для осуществления сделки.

Трансферу может помешать высокая зарплата – он может потребовать около 30 миллионов фунтов в год. «Юнайтед» намерен не менять структуру заработной платы из-за опасений относительно того, что это может негативно сказаться на командном духе, который Эрик тен Хаг привил клубу.

«МЮ» все еще претендует на подписание Расмуса Хейлунда. «Аталанта» намерена получить около 70 миллионов евро за 20-летнего форварда.

Подробную статистику Кейна можно найти здесь.

Владелец «Тоттенхэма» требует продать Кейна, если тот не продлит контракт (Daily Mail)

«Бавария» готова улучшить предложение по Кейну. 100 млн евро – потолок мюнхенцев