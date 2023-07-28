Мостовой согласился бы играть в Саудовской Аравии: «Никогда не видел таких денег. В фильмах и то меньше бывает»

Александр Мостовой заявил, что согласился бы играть в Саудовской Аравии за большие деньги.

– Согласились бы играть в Саудовской Аравии, если бы в свое время пригласили в такую лигу и с такими деньгами, как сейчас?

– Конечно.

– Видели в жизни такие деньги, которые там сейчас платят в год?

– Никогда не видел. В фильмах и то меньше бывает.

– Долго ли просуществует лига в Саудовской Аравии в таком виде?

– Нет, она сдуется, поиграет там и забудут. Это же везде так было: в Японии, в Китае, в Америке. Но смотрят футболисты все равно в сторону Европы, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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