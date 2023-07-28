Мостовой согласился бы играть в Саудовской Аравии: «Никогда не видел таких денег. В фильмах и то меньше бывает»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Александр Мостовой заявил, что согласился бы играть в Саудовской Аравии за большие деньги.

– Согласились бы играть в Саудовской Аравии, если бы в свое время пригласили в такую лигу и с такими деньгами, как сейчас?

– Конечно.

– Видели в жизни  такие деньги, которые там сейчас платят в год?

– Никогда не видел. В фильмах и то меньше бывает.

– Долго ли просуществует лига в Саудовской Аравии в таком виде?

– Нет, она сдуется, поиграет там и забудут. Это же везде так было: в Японии, в Китае, в Америке. Но смотрят футболисты все равно в сторону Европы, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Малком в «Аль-Хилале» – в топ-10 самых дорогих трансферов бразильцев в истории. Неймар, Коутиньо и Антони – в топ-3

Малком опередил всех суперзвезд в Саудовской Аравии по сумме трансфера. Но по зарплате – только девятый

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darth_Malice
не расстраивайся, ещё тренером позвать успеют
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexsem69
Саня, спи)) Это твой сон😀
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Хромаков
Канчельскис играл... правда тогда столько не насыпали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий