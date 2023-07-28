«Торпедо» подписало Гонгадзе по схеме «2+1». Он стал лучшим бомбардиром «Факела» в прошлой РПЛ

«Торпедо» объявило о переходе Георгия Гонгадзе.

Московский клуб заключил с нападающим контракт на два года. Предусмотрена опция продления еще на один сезон.

27-летний футболист взял 21-й номер.

уже играл за « » в сезоне-2021/22. Последний год форвард провел в « » и за 28 игр в Мир отметился 9 голами.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: torpedo.ru