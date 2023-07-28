«Торпедо» подписало Гонгадзе по схеме «2+1». Он стал лучшим бомбардиром «Факела» в прошлой РПЛ
«Торпедо» объявило о переходе Георгия Гонгадзе.
Московский клуб заключил с нападающим контракт на два года. Предусмотрена опция продления еще на один сезон.
27-летний футболист взял 21-й номер.
Гонгадзе уже играл за «Торпедо» в сезоне-2021/22. Последний год форвард провел в «Факеле» и за 28 игр в Мир РПЛ отметился 9 голами.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: torpedo.ru
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