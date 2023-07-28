«Торпедо» подписало Гонгадзе по схеме «2+1». Он стал лучшим бомбардиром «Факела» в прошлой РПЛ

Теги премьер-лига Россия трансферы Первая лига Торпедо Факел Георгий Гонгадзе Футбол

«Торпедо» объявило о переходе Георгия Гонгадзе.

Московский клуб заключил с нападающим контракт на два года. Предусмотрена опция продления еще на один сезон.

27-летний футболист взял 21-й номер.

Гонгадзе уже играл за «Торпедо» в сезоне-2021/22. Последний год форвард провел в «Факеле» и за 28 игр в Мир РПЛ отметился 9 голами.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: torpedo.ru

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12 комментариев

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psycho
Торпедо галактикос собирают
+20
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Алексей Крапивкин
Ответ Сергей Сурков
странно из Рпл а фнл
В Воронеже не смогли дать ему лям в месяц, а Торпедо, видимо, запрос удовлетворило
+12
-1
+11
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Сергей Сурков
странно из Рпл а фнл
+8
-1
+7
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Duke#1
Полоза тоже подписали!
+3
0
+3
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dreamstep
Странно что Гонгадзе неплохо провел сезон за Факел и ушёл в Торпедо. Наверное контракт получше предложили.
+3
0
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Матвей Суицидин
Факел растаскивают
+2
0
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Spark224
Ответ Матвей Суицидин
Факел растаскивают
Эта деньги
+2
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Давид Agabekyan
И все эти топ усиления прям перед игрой с моим Черноморцем. Кайфово
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Никита Самарин
ФНЛ в этом сезоне 🔥, очень много команд реально ставят задачу выйти в РПЛ.
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ЖЭКА 81
Ответ Алексей Крапивкин
В Воронеже не смогли дать ему лям в месяц, а Торпедо, видимо, запрос удовлетворило
Кто этой Торпеде кредиты даёт?
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Скорый поезд
Ответ Сергей Сурков
странно из Рпл а фнл
Гонгадзе говорил, что в ФНЛ не хочет, но, видно, парня убедили, что Торпедо будет бороться за возвращение в РПЛ. Тем более, что он за Торпедо уже играл. Ну и Москва, в конце концов, не Воронеж, где аэропорт из-за известных событий не работает, и местной команде из-за этого приходится гораздо больше времени проводить в дороге (как и Краснодару и Ростову).
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antiyankee
С возвращением)
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