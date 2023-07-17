Президент «Торпедо»: «У нас уже есть все для возвращения в РПЛ. Осталось несколько трансферов»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Ярослав Савин Футбол

Президент «Торпедо» считает, что в нынешнем сезоне клуб должен вернуться в Мир РПЛ.

В стартовом туре Первой лиги черно-белые обыграли дома «Динамо» Махачкала (2:0).

— Ребята – большие молодцы. Оцениваю игру положительно. Все старались, было большое волнение, так как вернулись болельщики на стадион и очень хотелось порадовать их. Многие шли побитые, избитые. Кто‑то поедет сейчас на обследование. Выложились по полной.

— Состав на данный момент укомплектован?

— Почти, осталось несколько трансферов, которые должны до нас еще доехать.

— В СМИ фигурирует фамилия Полоза, клуб с ним общался?

— В СМИ много фамилий фигурирует. У нас был очень большой список по переходам. У «Торпедо» уже есть все для возвращения в РПЛ. Главное — выйти. Повторюсь, вернулись болельщики, гнали команду вперед. Нам этого не хватало.

— Почему было принято решение продолжать выступление в «Лужниках», и насколько дорого это обходится клубу?

— Спасибо «Лужникам», они идут навстречу, они максимально лояльны. Выступаем здесь, потому что это стадион, на котором можно создать атмосферу, которая полностью соответствует амбициям клуба и на котором болельщикам будет удобно поддерживать команду, – сказал Ярослав Савин.

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11 комментариев

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Злобный Конь
"Торпедо" хочет стать "Кубанью"? Выходить в РПЛ,сезон поиграть и отправляться в Первую лигу?
+3
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Greenwhite
Между тем, за все последние месяцы в соцсетях Торпедо - ни слова о стадионе на Восточной. Как будто его вообще не было в планах. Тотальное молчание. Причём человейники на территории стадиона уже стоят, а о самом стадионе - ни слуху, ни духу. А так да, Ярослав прав, у нас "всё есть".(((
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T622222
А зачем они здесь????
+2
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Andrey Yaroslavtsev
Всё есть, осталось ерунда... выйти в РПЛ.
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Filipp Gorski
Да пускай выходит кто угодно лишь бы не Химки с клоуном
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Мансур Абдрахимов
Десятки лет и одни и те же заявления
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maks44
"...вернулись болельщики на стадион и очень хотелось порадовать их. Многие шли побитые, избитые."

Болельщиков побили? Да уж, порадовали....
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Кеша
Ответ Брэд Либил
педу только расформировать и забыть
О тебе вообще нито не знает, не помнит и не вспоминает.
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