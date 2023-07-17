Президент «Торпедо»: «У нас уже есть все для возвращения в РПЛ. Осталось несколько трансферов»
Президент «Торпедо» считает, что в нынешнем сезоне клуб должен вернуться в Мир РПЛ.
В стартовом туре Первой лиги черно-белые обыграли дома «Динамо» Махачкала (2:0).
— Ребята – большие молодцы. Оцениваю игру положительно. Все старались, было большое волнение, так как вернулись болельщики на стадион и очень хотелось порадовать их. Многие шли побитые, избитые. Кто‑то поедет сейчас на обследование. Выложились по полной.
— Состав на данный момент укомплектован?
— Почти, осталось несколько трансферов, которые должны до нас еще доехать.
— В СМИ фигурирует фамилия Полоза, клуб с ним общался?
— В СМИ много фамилий фигурирует. У нас был очень большой список по переходам. У «Торпедо» уже есть все для возвращения в РПЛ. Главное — выйти. Повторюсь, вернулись болельщики, гнали команду вперед. Нам этого не хватало.
— Почему было принято решение продолжать выступление в «Лужниках», и насколько дорого это обходится клубу?
— Спасибо «Лужникам», они идут навстречу, они максимально лояльны. Выступаем здесь, потому что это стадион, на котором можно создать атмосферу, которая полностью соответствует амбициям клуба и на котором болельщикам будет удобно поддерживать команду, – сказал Ярослав Савин.
Болельщиков побили? Да уж, порадовали....