Первая лига. СКА примет «Тюмень», «Енисей» против «Ленинградца», «Химки» сыграют с «Торпедо» в понедельник
СКА Хабаровск примет «Тюмень» во 2-м туре Мелбет Первой лиги.
Также в воскресенье «Енисей» сыграет дома с «Ленинградцем»,
В понедельник «Алания» будет противостоять «Нефтехимику», «Химки» сразятся с «Торпедо».
2-й тур
- Дата проведения
- 23 июля, 10.30, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 23 июля, 12.00, «Футбол-арена Енисей»
- Дата проведения
- 23 июля, 17.00, «стадион КАМАЗ»
- Дата проведения
- 23 июля, 18.00, «Локомотив»
- Дата проведения
- 23 июля, 18.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 23 июля, 19.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 23 июля, 19.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 24 июля, 18.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 24 июля, 19.30, «Арена Химки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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