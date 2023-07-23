Первая лига. СКА примет «Тюмень», «Енисей» против «Ленинградца», «Химки» сыграют с «Торпедо» в понедельник

СКА Хабаровск примет «Тюмень» во 2-м туре Мелбет Первой лиги.

Также в воскресенье « » сыграет дома с «Ленинградцем»,

В понедельник « » будет противостоять « », «Химки» сразятся с « ».

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги