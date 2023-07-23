Первая лига. СКА примет «Тюмень», «Енисей» против «Ленинградца», «Химки» сыграют с «Торпедо» в понедельник

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СКА Хабаровск примет «Тюмень» во 2-м туре Мелбет Первой лиги.

Также в воскресенье «Енисей» сыграет дома с «Ленинградцем»,

В понедельник «Алания» будет противостоять «Нефтехимику», «Химки» сразятся с «Торпедо».

Первая лига

2-й тур

СКА Хабаровск – Тюмень
Дата проведения
23 июля, 10.30, «им. Ленина»
Онлайн матча

 

Енисей – Ленинградец
Дата проведения
23 июля, 12.00, «Футбол-арена Енисей»
Онлайн матча

 

КАМАЗ – Кубань
Дата проведения
23 июля, 17.00, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

 

Сокол – Шинник
Дата проведения
23 июля, 18.00, «Локомотив»
Онлайн матча

 

Волгарь – Акрон
Дата проведения
23 июля, 18.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Динамо Махачкала
Дата проведения
23 июля, 19.00, «Арсенал»
Онлайн матча

 

Черноморец – Родина
Дата проведения
23 июля, 19.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Алания – Нефтехимик
Дата проведения
24 июля, 18.00, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

Химки – Торпедо
Дата проведения
24 июля, 19.30, «Арена Химки»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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