Полоз и «Торпедо» подписали контракт на 2 года. Форвард ушел из «Ростова» свободным агентом

Теги Ростов премьер-лига Россия трансферы Первая лига Торпедо Дмитрий Полоз Футбол

Дмитрий Полоз сменил Мир РПЛ на Мелбет Первую лигу.

«Торпедо» объявило о достижении договоренности с 32-летним нападающим.

Контракт с ним заключен на два сезона. Игрок будет выступать под 70-м номером.

Полоз присоединяется к московской команде в качестве свободного агента. До этого с сезона-2020/21 он выступал за «Ростов».

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Изображение: torpedo.ru

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18 комментариев

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Ноу криминалити
Ну и фото
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Caniball
А мне казалось, что в условном Факеле, НН, Ахмат или даже Сочи был бы не лишний.
Ну видимо реально сильно сдал.
+21
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Давид Agabekyan
Ответ Caniball
А мне казалось, что в условном Факеле, НН, Ахмат или даже Сочи был бы не лишний. Ну видимо реально сильно сдал.
Гонгадзе из Факела в Торпедо перешёл, хотя Факел ему дважды контракт предлогал. Видимо финансовые условия в Торпедо на очень неплохом уровне
+13
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Илья Сутурин
Как-то быстро он сдал!
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j-rich
Рановато он в лучшую лигу мира отправился. Наверное фактор столицы сыграл
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Олег Комисаров
Молодец, мог поехать доигрывать к арабам, но вместо этого выбрал лучшую лигу мира!
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antiyankee
У нас там прям какой-то фнловский галактикос формируется
+2
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Станнис Баратеон
От Полоза не ожидал столь быстрого перехода в первую лигу. Казалось, что через 2-3 сезона он бы вошёл в клуб Григория Федотова
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antiyankee
Диме и Жоре удачи в Торпедо! Надеюсь, в ЛЛМ придется только один сезон провести, состав очень боевой сколотили, сильнее, чем был в РПЛ
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Valentin Kompaneytsev
В Ростове Полозу всё было близко и понятно. В Торпедо необходимо время взаимодействия и налаживания связей. Успехов ему с Торпедо.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Удачи !
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Ебздрогыч
Охренеть! Неужели не смог себе найти команду в Вышке? Или просто в Москве пожить захотелось?
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ielisen@mail.ru
Однозначное усиление для Торпедо
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Caniball
На 2 года контракт, а Торпедо главный фаворит, что и уже доказывает своей игрой.
Так что с высокой долей вероятности еще сыграет в РПЛ.
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a2wai
Кто бы мог подумать, что Полоз отправится на повышение в Лучшую Лигу Мира.
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brazzav1lle
Фаны Локо передали бы ему с трибун привет)
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Чилли_Вилли
Торпедо серьёзно нацелено вернуться, лишь бы опять тут же не вылететь.
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