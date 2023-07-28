Полоз и «Торпедо» подписали контракт на 2 года. Форвард ушел из «Ростова» свободным агентом
Дмитрий Полоз сменил Мир РПЛ на Мелбет Первую лигу.
«Торпедо» объявило о достижении договоренности с 32-летним нападающим.
Контракт с ним заключен на два сезона. Игрок будет выступать под 70-м номером.
Полоз присоединяется к московской команде в качестве свободного агента. До этого с сезона-2020/21 он выступал за «Ростов».
Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Изображение: torpedo.ru
Ну видимо реально сильно сдал.
Так что с высокой долей вероятности еще сыграет в РПЛ.