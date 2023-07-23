Бруну о смене капитана «МЮ»: «Магуайру трудно, но он поздравил меня. Я даже не мечтал о повязке»

Бруну Фернандеш рассказал, как его назначили капитаном «Манчестер Юнайтед».

«Тен Хаг хотел это сделать на глазах у всей команды. Все уже знали о ситуации с , но никто не знал, кто будет следующим капитаном. Поэтому он все организовал на командном собрании.

Харри поздравил меня и сказал, что рад за меня. Я понимаю, что он сейчас не в лучшем состоянии, ему, должно быть, трудно, но он поздравил меня, и я этому рад, потому что у нас всегда были хорошие отношения.

Очевидно, это большая честь, я даже не мечтал о таком. Это вообще за пределами мечтаний.

Думаю, я должен оставаться таким же, как и был, потому что именно поэтому получил эту роль. Я должен продолжать делать то же самое. Нужно улучшать свою игру с каждым днем, но я доволен тем, что делаю, и должен поддерживать этот стандарт», – заявил полузащитник.