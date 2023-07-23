Бруну о смене капитана «МЮ»: «Магуайру трудно, но он поздравил меня. Я даже не мечтал о повязке»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Бруну Фернандеш рассказал, как его назначили капитаном «Манчестер Юнайтед».

«Тен Хаг хотел это сделать на глазах у всей команды. Все уже знали о ситуации с Харри Магуайром, но никто не знал, кто будет следующим капитаном. Поэтому он все организовал на командном собрании.

Харри поздравил меня и сказал, что рад за меня. Я понимаю, что он сейчас не в лучшем состоянии, ему, должно быть, трудно, но он поздравил меня, и я этому рад, потому что у нас всегда были хорошие отношения.

Очевидно, это большая честь, я даже не мечтал о таком. Это вообще за пределами мечтаний.

Думаю, я должен оставаться таким же, как и был, потому что именно поэтому получил эту роль. Я должен продолжать делать то же самое. Нужно улучшать свою игру с каждым днем, но я доволен тем, что делаю, и должен поддерживать этот стандарт», – заявил полузащитник.

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10 комментариев

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David Aprasidze
Лидерские качества Бруну были заметны еще в матче с 7-0
+3
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Fazy10
вы еще посритест за повязку
+2
0
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QWertY
Хорошо прошил дырявого Рамсдейла☝🏻
+2
-1
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songbilong
после Криштиану мы поняли кто ты такой на самом деле
+1
0
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therealgreenman
Ответ QWertY
Возят 200 миллионную полузащиту 4рсенала)
Охарактеризовал тайм вообщем ты в своём стиле 😁, спасибо
+1
0
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therealgreenman
Весь прошлый сезон провёл с повязкой, а тут не ожидал
0
0
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therealgreenman
Ответ QWertY
Хорошо прошил дырявого Рамсдейла☝🏻
Что там по игре? По первому тайму
0
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QWertY
Ответ therealgreenman
Что там по игре? По первому тайму
Возят 200 миллионную полузащиту 4рсенала)
0
0
0
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Direct free kick
Ответ David Aprasidze
Лидерские качества Бруну были заметны еще в матче с 7-0
Судья обязан был удалять бруну в той игре, но ничего.
А Митровичу за похожий момент дали в итоге 8 игр.
Позор
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