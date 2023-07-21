Варан о смене капитана в «МЮ»: «Тен Хаг не боится принимать такие решения – этого мы и ждем от тренера. Он хочет команду с характером»

Теги Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Харри Магуайр Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Рафаэль Варан высказался о менталитете Эрика тен Хага.

Ранее в «Манчестер Юнайтед» поменялся капитан команды – им стал Бруну Фернандеш вместо Харри Магуайра.

«Он хочет, чтобы команда была с характером, и Эрик сам является лидером, поэтому и демонстрирует это своими действиями.

Он не боится принимать такие решения и берет на себя ответственность. Именно этого мы и ожидаем от тренера. Таким образом он подает пример.

Эрик понимает, чего хочет. Он показывает решимость, и с самого первого дня мы точно знали, что нам нужно делать и куда он хочет двигаться.

Поэтому все понятно и для игроков, и для команды. У нас хорошая связь с тренером», – сказал Рафаэль Варан.

10 комментариев

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corazón blanco
Такие слова от Варана неожиданны. Обычно он молчалив, но тут все сказал абсолютно по делу.
+5
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Eclatsport
Ответ corazón blanco
Такие слова от Варана неожиданны. Обычно он молчалив, но тут все сказал абсолютно по делу.
Как-то слишком резко сказал.
+1
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teg91
тоненько Варан Холодильника утопил в моче))
+3
-3
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Eclatsport
Ценник на Магу снизился теперь, похоже.
0
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Eclatsport
Ответ corazón blanco
Такие слова от Варана неожиданны. Обычно он молчалив, но тут все сказал абсолютно по делу.
Правда, неожиданно
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corazón blanco
Ответ Eclatsport
Как-то слишком резко сказал.
Накипело у человека, столько лет играть с таким капитаном бок о бок действительно тяжело.
0
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Eclatsport
Ответ corazón blanco
Накипело у человека, столько лет играть с таким капитаном бок о бок действительно тяжело.
Но странно все равно. Неприязнь выперла, может.
0
0
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Under
Ответ Eclatsport
Ценник на Магу снизился теперь, похоже.
как это повлияет?
0
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0
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Eclatsport
Ответ Under
как это повлияет?
В медийном плане.
0
0
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