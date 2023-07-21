Варан о смене капитана в «МЮ»: «Тен Хаг не боится принимать такие решения – этого мы и ждем от тренера. Он хочет команду с характером»
Рафаэль Варан высказался о менталитете Эрика тен Хага.
Ранее в «Манчестер Юнайтед» поменялся капитан команды – им стал Бруну Фернандеш вместо Харри Магуайра.
«Он хочет, чтобы команда была с характером, и Эрик сам является лидером, поэтому и демонстрирует это своими действиями.
Он не боится принимать такие решения и берет на себя ответственность. Именно этого мы и ожидаем от тренера. Таким образом он подает пример.
Эрик понимает, чего хочет. Он показывает решимость, и с самого первого дня мы точно знали, что нам нужно делать и куда он хочет двигаться.
Поэтому все понятно и для игроков, и для команды. У нас хорошая связь с тренером», – сказал Рафаэль Варан.
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