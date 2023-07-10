«Манчестер Юнайтед» установил цену на защитника Харри Магуайра.

Как сообщает Manchester Evening News, в «МЮ» стартовой ценой защитника считают 50 миллионов фунтов (около 58 млн евро). Вряд ли найдется клуб, который будет готов столько заплатить за .

Отмечается, что «Юнайтед» не очень активно ищет покупателя на Харри, так как понимает, что в случае его ухода возникнет необходимость приобретения нового защитника. В таком случае «МЮ» хотел бы подписать игрока, который сильнее Магуайра.

Для Эрика тен Хага англичанин – пятый выбор на позицию центрального защитника. Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Виктор Линделеф и Люк Шоу котируются выше.

В минувшем сезоне Магуайр принял участие в 31 матче « » во всех турнирах (в сумме отыграл 1 593 минуты) и получил 9 желтых карточек. Полную статистику 30-летнего защитника, которого «МЮ» купил летом 2019 года за 80 млн фунтов, можно найти здесь.