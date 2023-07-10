«МЮ» хочет за Магуайра не менее 50 млн фунтов. Столько вряд ли кто-то предложит
«Манчестер Юнайтед» установил цену на защитника Харри Магуайра.
Как сообщает Manchester Evening News, в «МЮ» стартовой ценой защитника считают 50 миллионов фунтов (около 58 млн евро). Вряд ли найдется клуб, который будет готов столько заплатить за Магуайра.
Отмечается, что «Юнайтед» не очень активно ищет покупателя на Харри, так как понимает, что в случае его ухода возникнет необходимость приобретения нового защитника. В таком случае «МЮ» хотел бы подписать игрока, который сильнее Магуайра.
Для Эрика тен Хага англичанин – пятый выбор на позицию центрального защитника. Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Виктор Линделеф и Люк Шоу котируются выше.
В минувшем сезоне Магуайр принял участие в 31 матче «Ман Юнайтед» во всех турнирах (в сумме отыграл 1 593 минуты) и получил 9 желтых карточек. Полную статистику 30-летнего защитника, которого «МЮ» купил летом 2019 года за 80 млн фунтов, можно найти здесь.
Мю хотя бы сверх прибылен и провальные трансферы не ударили по клубу в финансовом плане, а вот Барса если ещё 2-3 неудачных сезона в лч проведёт - превратиться в полный банкрот.
Его весь футбольный мир знает
Это утопия.
Дорожать не будет, перспективы туманные.
Откуда такая цена?
Странные цифры, более чем странные.
За такие деньги Магуайра не купят даже саудиты.