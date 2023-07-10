«МЮ» хочет за Магуайра не менее 50 млн фунтов. Столько вряд ли кто-то предложит

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Харри Магуайр деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» установил цену на защитника Харри Магуайра.

Как сообщает Manchester Evening News, в «МЮ» стартовой ценой защитника считают 50 миллионов фунтов (около 58 млн евро). Вряд ли найдется клуб, который будет готов столько заплатить за Магуайра.

Отмечается, что «Юнайтед» не очень активно ищет покупателя на Харри, так как понимает, что в случае его ухода возникнет необходимость приобретения нового защитника. В таком случае «МЮ» хотел бы подписать игрока, который сильнее Магуайра.

Для Эрика тен Хага англичанин – пятый выбор на позицию центрального защитника. Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Виктор Линделеф и Люк Шоу котируются выше.

В минувшем сезоне Магуайр принял участие в 31 матче «Ман Юнайтед» во всех турнирах (в сумме отыграл 1 593 минуты) и получил 9 желтых карточек. Полную статистику 30-летнего защитника, которого «МЮ» купил летом 2019 года за 80 млн фунтов, можно найти здесь.

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100 комментариев

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Ебздрогыч
Я, конечно, понимаю с учетом роста курса валюты у нас сильно подорожала бытовая техника, но чтобы она так дорого стоила в Англии - это удивительно!
+133
-8
+125
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Ебздрогыч
Я, конечно, понимаю с учетом роста курса валюты у нас сильно подорожала бытовая техника, но чтобы она так дорого стоила в Англии - это удивительно!
Говорят, из-за того, что там ручная работа
+46
0
+46
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Los Galácticos
Это же надо было это чудо в уже не юном возрасте купить за более чем 90 млн. евро. Вообще чего только стоили клубу трансферы Магуайра, Погба, Марсьяля, Санчо и Антони которые не дали клубу ровным счётом ничего, а сколько было еще чуть менее дорогих но тоже провальных не меньше чем с десяток. МЮ за последнее десятилетие выкинул в трубу от 1-2 млрд. на абсолютно бесполезные трансферы, из этого можно смело сказать что этот трансферный период является худшим за всю историю футбола среди всех клубов мира.
+40
-12
+28
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Ким Олег
Ответ Los Galácticos
Это же надо было это чудо в уже не юном возрасте купить за более чем 90 млн. евро. Вообще чего только стоили клубу трансферы Магуайра, Погба, Марсьяля, Санчо и Антони которые не дали клубу ровным счётом ничего, а сколько было еще чуть менее дорогих но тоже провальных не меньше чем с десяток. МЮ за последнее десятилетие выкинул в трубу от 1-2 млрд. на абсолютно бесполезные трансферы, из этого можно смело сказать что этот трансферный период является худшим за всю историю футбола среди всех клубов мира.
Барселоновские Дембеле, Гризманн и Коут где-то очень близко стоят)
Мю хотя бы сверх прибылен и провальные трансферы не ударили по клубу в финансовом плане, а вот Барса если ещё 2-3 неудачных сезона в лч проведёт - превратиться в полный банкрот.
+21
-3
+18
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charly_54
Пффф, там ещё и зп нехилая наверняка, кому такое сокровище за такие деньги нужно
+20
-3
+17
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Мукунку хороший
Скажите что есть система «No-Frost»..может клюнут))
+16
-1
+15
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atomio
Ответ Ебздрогыч
Я, конечно, понимаю с учетом роста курса валюты у нас сильно подорожала бытовая техника, но чтобы она так дорого стоила в Англии - это удивительно!
Вместе с пивом в холодосе продают
+13
0
+13
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Денис Давыдов
Ответ Ким Олег
Барселоновские Дембеле, Гризманн и Коут где-то очень близко стоят) Мю хотя бы сверх прибылен и провальные трансферы не ударили по клубу в финансовом плане, а вот Барса если ещё 2-3 неудачных сезона в лч проведёт - превратиться в полный банкрот.
Там рычаги, там скоро волосы, из подмышки Месси продавать начнут
+10
0
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Asian
В Саудовской аравии был бы звездой.

Его весь футбольный мир знает
+7
0
+7
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Trollando
Ответ DolJun
прикольно конечно там 7хага уже в твитторе полощут за его лицемерие: и про роналду, и про магваера, и про де хеа этот сказочный человек рассказывал много хорошего, подразумевающего долгую карьеру всех троих в мю, после чего остался только магваер, но и его он пытается выдавить.
причем тут выдавить? Обычная конкуренция, Харри уступает другим защитникам и сидит на банке, при этом амбиции и зарплата у него банке не соответствуют. Пусть в Челси идёт, раз такой ценный кадр по мнению пенсов
+11
-5
+6
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QWertY
В СА бы продать за 30ку. Уже будет успехом
+9
-3
+6
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GermanGaleche
это же про доплату со стороны МЮ речь? да?
+7
-2
+5
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*MVP*
Ответ deimon7.7
Челси? 🤷
ну да, к Силве, Чалобе, Колвилу, Бадьяшилю и Фофане прям не хватает Холодоса
+4
0
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Tun
Ответ Los Galácticos
Это же надо было это чудо в уже не юном возрасте купить за более чем 90 млн. евро. Вообще чего только стоили клубу трансферы Магуайра, Погба, Марсьяля, Санчо и Антони которые не дали клубу ровным счётом ничего, а сколько было еще чуть менее дорогих но тоже провальных не меньше чем с десяток. МЮ за последнее десятилетие выкинул в трубу от 1-2 млрд. на абсолютно бесполезные трансферы, из этого можно смело сказать что этот трансферный период является худшим за всю историю футбола среди всех клубов мира.
Это какой математикой надо пользоваться, чтоб 2 лярда на трансферы насчитать?
+3
0
+3
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zip13
С саудитами надо договариваться, кому ещё такое добро за такие деньги, нужно?!
+2
0
+2
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Барберис
Магуайр столько выгоды не даст.
Это утопия.
Дорожать не будет, перспективы туманные.
Откуда такая цена?
Странные цифры, более чем странные.
За такие деньги Магуайра не купят даже саудиты.
+2
0
+2
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KozlikX
Ответ Ким Олег
Барселоновские Дембеле, Гризманн и Коут где-то очень близко стоят) Мю хотя бы сверх прибылен и провальные трансферы не ударили по клубу в финансовом плане, а вот Барса если ещё 2-3 неудачных сезона в лч проведёт - превратиться в полный банкрот.
дембеле , гризманн и коут тащили в топ лигах и были лучшими в своих клубах, это не ноунеймы с чемпионата Нидерландов , Санчо и Мага были оправданными трансферами, они паспортисты и здорово играли в своих клубах , МЮ просто не везёт , они тыкают пальцем в небо и постоянно не угадывают
+2
0
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Дмитрий Крутенко
Ответ songbilong
он вроде хорошо играет за сборную
Так пусть сборная и купит его)
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Yeti_17
Ответ Tun
Это какой математикой надо пользоваться, чтоб 2 лярда на трансферы насчитать?
Это местный эксперт по футбольной экономике, уже не впервые замечаю его прекрасную аналитику.
+2
0
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enrique rodriguez
Ответ Ким Олег
Барселоновские Дембеле, Гризманн и Коут где-то очень близко стоят) Мю хотя бы сверх прибылен и провальные трансферы не ударили по клубу в финансовом плане, а вот Барса если ещё 2-3 неудачных сезона в лч проведёт - превратиться в полный банкрот.
Там ещё Депай наследил. В обоих клубах при чём.
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
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в сити спихнуть
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Сергей Орлов
За такие деньги этот холодильник должен быть под завязку набит чёрной икрой.
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charly_54
Ответ deimon7.7
Челси? 🤷
Им то он зачем?
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KingOfTheDivan
Ответ Los Galácticos
Это же надо было это чудо в уже не юном возрасте купить за более чем 90 млн. евро. Вообще чего только стоили клубу трансферы Магуайра, Погба, Марсьяля, Санчо и Антони которые не дали клубу ровным счётом ничего, а сколько было еще чуть менее дорогих но тоже провальных не меньше чем с десяток. МЮ за последнее десятилетие выкинул в трубу от 1-2 млрд. на абсолютно бесполезные трансферы, из этого можно смело сказать что этот трансферный период является худшим за всю историю футбола среди всех клубов мира.
Еще и Фред за 60 приезжал
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LIv93
А гарантия на этот холодильник сколько лет ?
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