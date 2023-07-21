Эрик тен Хаг: «Уважаем Магуайра – он важен для «МЮ». Харри обладает большим потенциалом и поборется за место в составе»

Эрик тен Хаг заявил, что Харри Магуайр важен для «Манчестер Юнайтед».

Ранее защитник был лишен капитанской повязке в клубе. Новым капитаном команды стал Бруну Фернандеш.

«Мы уважаем . Он очень важен для состава, для команды в целом.

На его позицию у нас уже есть четыре центральных защитника, и он в их числе.

Я уже говорил касательно стабильности состава, и мы понимаем, что не можем пройти весь сезон с одними и теми же 11 игроками, потому я очень рад, что у нас есть четыре очень хороших центральных защитника.

Харри нужен нам. Он будет бороться за свое место, как делал это и в прошлом сезоне.

У него большой потенциал, поэтому уверен, что он поборется за место в составе. Все зависит от него», – сказал главный тренер « » .