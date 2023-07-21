Эрик тен Хаг: «Уважаем Магуайра – он важен для «МЮ». Харри обладает большим потенциалом и поборется за место в составе»
Эрик тен Хаг заявил, что Харри Магуайр важен для «Манчестер Юнайтед».
Ранее защитник был лишен капитанской повязке в клубе. Новым капитаном команды стал Бруну Фернандеш.
«Мы уважаем Харри Магуайра. Он очень важен для состава, для команды в целом.
На его позицию у нас уже есть четыре центральных защитника, и он в их числе.
Я уже говорил касательно стабильности состава, и мы понимаем, что не можем пройти весь сезон с одними и теми же 11 игроками, потому я очень рад, что у нас есть четыре очень хороших центральных защитника.
Харри нужен нам. Он будет бороться за свое место, как делал это и в прошлом сезоне.
У него большой потенциал, поэтому уверен, что он поборется за место в составе. Все зависит от него», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Как говорил один эксперт: ни 1 игрок средняка, даже пенальдеш или кого там манюшники боготворят не попал бы в стартовый состав Сити.