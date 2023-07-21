Эрик тен Хаг: «Уважаем Магуайра – он важен для «МЮ». Харри обладает большим потенциалом и поборется за место в составе»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что Харри Магуайр важен для «Манчестер Юнайтед».

Ранее защитник был лишен капитанской повязке в клубе. Новым капитаном команды стал Бруну Фернандеш.

«Мы уважаем Харри Магуайра. Он очень важен для состава, для команды в целом.

На его позицию у нас уже есть четыре центральных защитника, и он в их числе.

Я уже говорил касательно стабильности состава, и мы понимаем, что не можем пройти весь сезон с одними и теми же 11 игроками, потому я очень рад, что у нас есть четыре очень хороших центральных защитника.

Харри нужен нам. Он будет бороться за свое место, как делал это и в прошлом сезоне.

У него большой потенциал, поэтому уверен, что он поборется за место в составе. Все зависит от него», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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38 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ман Сити
Кто там 4 дефа? Карлик Мартинес провалился в АПЛ и уже понятно что не заиграет, Линделеф чаще играет плохо, чем хорошо, Варан разве что более менее, Эванс даже смешно. По сути Магваер 2-й деф маню и то из-за того что Варан не провалил этот сезон.
Мартинес провалился? Ха-ха-ха-ха
+22
-3
+19
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Гамаль Хайдаров
Если бы у него был нос как у Пинокио, он бы обогнул землю
+21
-7
+14
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QWertY
Ответ Yaki
Наследник Чемпиона Мира и лучшего защитника Арсенала Шкодрана Мустафи.
В жалкой истории Арсенала не было дефа уровня Маги☝🏻
+9
-2
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Yossarian23
Походу не смогли впарить никому
+7
-1
+6
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Eclatsport
Ответ Ман Сити
А почему нет? Он карлик, каждый навес = опасность. Или ты пруфов хочешь? 7 от ливера, 6 от Сити когда его начал избивать пенальдеш в подтрибунке Сити в перерыве, их разнимал персонал горожан и тут же сменили и я могу продолжать долго. Это не провал?
Наконец-то годная экспертиза подъехала. Так тщательно следить за МЮ, надо быть одним из самых преданных болельщиков. Верим!
+7
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Eclatsport
Ответ DolJun
"мы никогда не сможем его заменить, никогда" (с) интересно, когда-нить пройдет мода на лысых лицемеров?
Надеюсь, Мага всё же перейдёт в Челсе, шансы есть) Для вас совсем недорого, даже без наценки за паспорт. 50 млн всего😏
+8
-3
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Магуайр тем временем: https://youtu.be/-vJsxkz2ORU
+4
-1
+3
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Даня Янковский
Что-то в последнее время любая похвала от ЭТХ для игрока с привозами это как "Here we go" от Фабрицио. Если уйдёт Мага это уже будет закономерность.
+3
0
+3
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damondiamond
Ответ Ман Сити
Кто там 4 дефа? Карлик Мартинес провалился в АПЛ и уже понятно что не заиграет, Линделеф чаще играет плохо, чем хорошо, Варан разве что более менее, Эванс даже смешно. По сути Магваер 2-й деф маню и то из-за того что Варан не провалил этот сезон.
Аканжи - почти похоронил Сити в финале на пару с Эдерсеном, Акке до сих пор бежит за Рэшфордом, Лапорт - вообще не считается, Стоунс - не защитник уже, только Диаш более-менее и то травмируется по кд
+3
-1
+2
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Всеволод Коледенков
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Магуайр тем временем: https://youtu.be/-vJsxkz2ORU
Ору😂😂😂
+1
0
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Eclatsport
Ответ Ман Сити
Спасибо. Я не скрываю что слежу за маню и много всего знаю по теме
Больше, чем за своим Арсеналом? Ну, спасибо)
+2
-1
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Yaki
Ответ QWertY
Мага один из лучших дефов в АПЛ, лидер обороны сборной Англии☝🏻
Наследник Чемпиона Мира и лучшего защитника Арсенала Шкодрана Мустафи.
+2
-1
+1
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Диер Ташкент
Ответ Eclatsport
Надеюсь, Мага всё же перейдёт в Челсе, шансы есть) Для вас совсем недорого, даже без наценки за паспорт. 50 млн всего😏
Здоровый Мага как раз сейчас Челси не помешал бы вместо травмированного Фофана
0
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Eclatsport
Ответ Диер Ташкент
Здоровый Мага как раз сейчас Челси не помешал бы вместо травмированного Фофана
Так и я о том же. Им очень нужен ЦЗ, а Мага не травматичный.
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Eclatsport
Ответ Диер Ташкент
Здоровый Мага как раз сейчас Челси не помешал бы вместо травмированного Фофана
Все будут в плюсе от этого перехода. МЮ нужны деньги, Челси добротный ЦЗ
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Eclatsport
Ответ DolJun
для кого для вас? глейзер, ты?)
Для вас это для Челсе. Или после слива ... болеть за Челсе уже как-то не очень-то?)
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stanvixx
Ответ Гамаль Хайдаров
Если бы у него был нос как у Пинокио, он бы обогнул землю
Почему?
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Бродяга-симпатяга
Изысканный троллинг только непонятно кого-руководства или фанатов
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Любезный Коссутий
значит, продажа Макгавра все ближе
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deadjoker
Про Роналду он также говорил
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damondiamond
да, помню как он Шоу руками за плечи опустил на газон перед голом шпор
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Eclatsport
Ответ Ман Сити
Спасибо. Я не скрываю что слежу за маню и много всего знаю по теме
Арсенал уже потратил больше всех в АПЛ, если не ошибаюсь. Как прогнозы на топ-4 с топарем Артетой?
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Гусеконь
вернётся как поймут, что надо на кого-то неудачи вешать
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Ман Сити
Ответ damondiamond
Аканжи - почти похоронил Сити в финале на пару с Эдерсеном, Акке до сих пор бежит за Рэшфордом, Лапорт - вообще не считается, Стоунс - не защитник уже, только Диаш более-менее и то травмируется по кд
При чем тут Сити? ты реально сравниваешь обладателей требла с каким-то средняком, который играет в ЛЧ раз в 5 лет?
Как говорил один эксперт: ни 1 игрок средняка, даже пенальдеш или кого там манюшники боготворят не попал бы в стартовый состав Сити.
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Алексей Ненахов
Привоз Магуайер , часто помогает МЮ в кубках
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