Неймар назвал поражение Бразилии в 1/4 финала ЧМ-2022 самым тяжелым в карьере.

В 1/4 финала чемпионата мира в Катаре Бразилия проиграла в серии пенальти. В дополнительное время забил гол, но затем хорваты сравняли счет.

«Я не могу сказать, какие мысли мелькали у меня в голове. Безусловно, это было самое болезненное поражение в моей карьере. Я плакал пять дней подряд. Мне было очень больно, что моя мечта была уничтожена.

Я предпочел бы не забить, чтобы мы проиграли по пенальти при счете 0:0, а не забить, чтобы они сравняли счет и мы проиграли в серии. Эту боль могут понять только игроки и тренеры.

Это был худший момент в моей жизни. Это напоминало похороны: кто-то плачет по одну сторону от тебя, в другой стороне плачет кто-то еще. Это было ужасное чувство, и я не хочу испытать его снова.

Честно говоря, после чемпионата мира я не хотел [продолжать играть за сборную], но потом передумал, потому что я очень голоден. После чемпионата мира я не хотел снова испытывать боль поражения, видеть, как страдает моя семья – для меня это тяжкое бремя. Но им снова придется с этим смириться. Так будет лучше, так должно быть», – сказал форвард « » и сборной Бразилии в интервью CazeTV.