Неймар думал об уходе из сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022: «Я плакал 5 дней подряд»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Сборная Хорватии по футболу Неймар ЧМ-2022 Футбол

Неймар назвал поражение Бразилии в 1/4 финала ЧМ-2022 самым тяжелым в карьере.

В 1/4 финала чемпионата мира в Катаре Бразилия проиграла Хорватии в серии пенальти. В дополнительное время Неймар забил гол, но затем хорваты сравняли счет.

«Я не могу сказать, какие мысли мелькали у меня в голове. Безусловно, это было самое болезненное поражение в моей карьере. Я плакал пять дней подряд. Мне было очень больно, что моя мечта была уничтожена.

Я предпочел бы не забить, чтобы мы проиграли по пенальти при счете 0:0, а не забить, чтобы они сравняли счет и мы проиграли в серии. Эту боль могут понять только игроки и тренеры.

Это был худший момент в моей жизни. Это напоминало похороны: кто-то плачет по одну сторону от тебя, в другой стороне плачет кто-то еще. Это было ужасное чувство, и я не хочу испытать его снова.

Честно говоря, после чемпионата мира я не хотел [продолжать играть за сборную], но потом передумал, потому что я очень голоден. После чемпионата мира я не хотел снова испытывать боль поражения, видеть, как страдает моя семья – для меня это тяжкое бремя. Но им снова придется с этим смириться. Так будет лучше, так должно быть», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии в интервью CazeTV.

45 комментариев

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Криштиану Роналду
Ничего себе, побил рекорд Зинченко.
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+67
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Евгений Крылов
Ответ Гамаль Хайдаров
жалко их, за 15 лет была сильнейшая сборная
Вообще не жалко. Как они после гола 5 минут танцевали. Пижоны лежат, великие торжествуют
+47
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alexmixer9
Разве это не его обычное состояние?
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+27
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D-eisler@yandex.ru
напоминает картинку где Вуди Харрельсон плачет и доллларами вытирает слёзы
+28
-4
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БляхаджинсКарпина
думаю с Зинченко закорешились бы, нашли общий интерес так сказать
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Мафусаил Бен
Спустя пять дней его смыло!
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Андрей Балабаев
Надо было не танцы для празднований разучивать. Да ещё и с таким снобизмом, что 10 разных отмечаний. 10 по итогу и не пригодилось
+4
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+4
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Neclerque
Ответ Евгений Крылов
Вообще не жалко. Как они после гола 5 минут танцевали. Пижоны лежат, великие торжествуют
После гола хорватов я сразу сказал, что бразилы доигрались и по пенальти хладнокровные хорваты накажут морально неустойчивых бразильцев
+5
-2
+3
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oka79410
Жаль, один из самых больших талантов десятилетия может остаться без ЗМ и победы на ЧМ
+3
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Vatikan
Ответ Криштиану Роналду
Ничего себе, побил рекорд Зинченко.
🤣🤣🤣
+2
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Pb-SE
А после победы Аргентины - ещё 5 месяцев подряд. Проплакал весь карнавал.
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чекушка вина
Ответ Brazy
Капец злые комментарии. Просто абсолютный ужас
тут футболисты Кубань холдинга на войне гибнут люди не тревожатся ( по делу ) ты думаешь из- за слез Неймара все будут печалиться ?
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Гамаль Хайдаров
жалко их, за 15 лет была сильнейшая сборная
+4
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Brazy
Капец злые комментарии. Просто абсолютный ужас
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Bashibuzuck
Плакса😁
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Антон Орехов
Ответ oka79410
Жаль, один из самых больших талантов десятилетия может остаться без ЗМ и победы на ЧМ
Вероятность что он будет обладателем этих наград очень мала .
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чекушка вина
Ответ All These Things I Hate
по делу?
аргументы людей не без почвены , поэтому да !
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All These Things I Hate
Ответ чекушка вина
тут футболисты Кубань холдинга на войне гибнут люди не тревожатся ( по делу ) ты думаешь из- за слез Неймара все будут печалиться ?
по делу?
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jabbatut
а потом 5 дней играл в кс , 5 дней играл в покер , 10 дней был в клубах , а потом вспомнил о футболе
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Сикарио
Прям как Меська после Чили))
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forsp
А на шестой день наступила суббота и я отправился веселиться.
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Семён Смирнов
И по полу катался
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Head Rez
Почему этот комментарий отображается именно так?
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не надо было сливать хорватам ради аргентинской подружки
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onegin2007
Примерно тоже самое могли наблюдать недавно жители Москвы.
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SupoStats
Все ночные заведения заплакал
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