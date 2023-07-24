«Аль-Наср» предложит «Баварии» 40 млн евро за Мане (Джеймс Бендж)

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Футбол

«Аль-Наср» работает над трансфером Садьо Мане.

Ранее стало известно, что вингер «Баварии» согласился перейти в клуб из Саудовской Аравии. 

Как сообщает журналист CBS Sports Джеймс Бендж, «Аль-Наср» подал запрос в Центр передового опыта по приобретению игроков при Министерстве спорта Саудовской Аравии для финансирования сделки.

За этот трансфер «Баварии» предложат 40 миллионов евро. Зарплата футболиста может составить 40 миллионов евро в год после вычета налогов. 

Мане присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач. Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akbar_Uk
Надо соглашаться. Ощущение, что Мане уже не будет прежним. А тут 40 миллионов и можно будет с чемпионата кого то цепануть)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Соглашайся Мане, так будет лучше!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquidozz
Главное чтобы у него собак не было
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sardor Abdujalilov
Быстрее предложили б
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovkac
Малком>Мане
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maks44
Против СА пора санкции вводить за финансовую агрессию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий