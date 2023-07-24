«Аль-Наср» предложит «Баварии» 40 млн евро за Мане (Джеймс Бендж)

«Аль-Наср» работает над трансфером Садьо Мане.

Ранее стало известно, что вингер «Баварии» согласился перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист CBS Sports Джеймс Бендж, « » подал запрос в Центр передового опыта по приобретению игроков при Министерстве спорта Саудовской Аравии для финансирования сделки.

За этот трансфер «Баварии» предложат 40 миллионов евро. Зарплата футболиста может составить 40 миллионов евро в год после вычета налогов.

Мане присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач. Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.