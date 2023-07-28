«Зальцбург» отстранил главного тренера Яйссле из-за его желания уйти в «Аль-Ахли» за 2 дня до старта сезона

«Зальцбург» остранил главного тренера из-за переговоров с саудовским клубом.

Причина в том, что 35-летний Маттиас Яйссле за два дня до старта сезона заявил о желании перейти в « », переговоры тренера с саудовским клубом находятся в завершающей стадии.

«Мы считаем, что тренер, который так занят поиском новой работы всего за два дня до начала такого важного сезона, не должен занимать пост на момент начала», – заявил генеральный директор « » Штефан Райтер.

возглавил «Зальцбург» в 2021 году. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом и один раз выиграла Кубок Австрии.