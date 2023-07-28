«Зальцбург» отстранил главного тренера Яйссле из-за его желания уйти в «Аль-Ахли» за 2 дня до старта сезона

Теги высшая лига Австрия Ред Булл Зальцбург высшая лига Саудовская Аравия Маттиас Яйссле Аль-Ахли Джидда Футбол

«Зальцбург» остранил главного тренера из-за переговоров с саудовским клубом.

Причина в том, что 35-летний Маттиас Яйссле за два дня до старта сезона заявил о желании перейти в «Аль-Ахли», переговоры тренера с саудовским клубом находятся в завершающей стадии.

«Мы считаем, что тренер, который так занят поиском новой работы всего за два дня до начала такого важного сезона, не должен занимать пост на момент начала», – заявил генеральный директор «Зальцбурга» Штефан Райтер.

Яйссле возглавил «Зальцбург» в 2021 году. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом и один раз выиграла Кубок Австрии.

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5 комментариев

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MstAndreev
Ну а кто сейчас не желает хотя бы на годик съездить в "Аль-Ахли" или в "Аль-Хиляль"?)
+4
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Давид Agabekyan
Такой молодой, а уже к арабам едет. А должен был стать минимум новым Нагельсманном
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Пикачу82
А как же Саламыч? Вроде полевого командира хотели взять....
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TravenS
Ответ Давид Agabekyan
Такой молодой, а уже к арабам едет. А должен был стать минимум новым Нагельсманном
Так для тренера наоборот это хорошо, опыта наберётся
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Олег Комисаров
Ответ Давид Agabekyan
Такой молодой, а уже к арабам едет. А должен был стать минимум новым Нагельсманном
Звания «Новый Нагельсманн» его прокормит? Или может семью? Любой человек поехал бы на годик другой, опыт работы все равно получит. Если бы мне предложили в 3 раза больше зарплату, я бы тоже не думая поехал бы!
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