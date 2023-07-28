«Зальцбург» отстранил главного тренера Яйссле из-за его желания уйти в «Аль-Ахли» за 2 дня до старта сезона
«Зальцбург» остранил главного тренера из-за переговоров с саудовским клубом.
Причина в том, что 35-летний Маттиас Яйссле за два дня до старта сезона заявил о желании перейти в «Аль-Ахли», переговоры тренера с саудовским клубом находятся в завершающей стадии.
«Мы считаем, что тренер, который так занят поиском новой работы всего за два дня до начала такого важного сезона, не должен занимать пост на момент начала», – заявил генеральный директор «Зальцбурга» Штефан Райтер.
Яйссле возглавил «Зальцбург» в 2021 году. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом и один раз выиграла Кубок Австрии.
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