«Милан» близок к покупке Чуквуэзе и Окафора. За вингера «Вильярреала» заплатят 25-28 млн евро, за форварда «Зальцбурга» – 13-15 млн

Сэмюэл Чуквуэзе и Ноа Окафор могут перейти в «Милан».

Итальянский клуб договорился о приобретении 23-летнего полузащитника « » и заплатит за трансфер 13-15 миллионов евро, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В прошлом сезоне забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 21 матче чемпионата Австрии.

Кроме того, « », по информации Relevo, близок к покупке 24-летнего хавбека « » . Итальянцы заплатят 25-28 миллионов евро за игрока.

Чуквуэзе забил 6 голов и сделал 4 передачи в 37 играх в прошлом сезоне.