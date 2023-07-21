«Милан» близок к покупке Чуквуэзе и Окафора. За вингера «Вильярреала» заплатят 25-28 млн евро, за форварда «Зальцбурга» – 13-15 млн

Теги Милан Вильярреал серия А Италия Ла Лига высшая лига Австрия возможные трансферы Ред Булл Зальцбург Джанлука Ди Марцио Сэмюэл Чуквуэзе Ноа Окафор Футбол

Сэмюэл Чуквуэзе и Ноа Окафор могут перейти в «Милан».

Итальянский клуб договорился о приобретении 23-летнего полузащитника «Зальцбурга» и заплатит за трансфер 13-15 миллионов евро, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В прошлом сезоне Ноа Окафор забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 21 матче чемпионата Австрии.

Кроме того, «Милан», по информации Relevo, близок к покупке 24-летнего хавбека «Вильярреала» Сэмюэла Чуквуэзе. Итальянцы заплатят 25-28 миллионов евро за игрока.

Чуквуэзе забил 6 голов и сделал 4 передачи в 37 играх Ла Лиги в прошлом сезоне.

26 комментариев

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eskerro
Ответ Выкидыш
кто все эти люди? 🤦‍♂️
Оправдываешь ник
+31
-2
+29
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zhenichacm
Как будто двух покемонов купили)
+24
-2
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corazón blanco
Ответ Burel
Хорошо, что погнали Мальдини, который тормозил процессы
Неплохо тормозил, что впервые за 10 лет Милан выиграл скудетто и впервые за 15 лет сыграл в полуфинале Лиги Чемпионов. То, что у него были провальные решения - бесспорно. Но в целом его работу точно может оценить, как положительную.
+15
-1
+14
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corazón blanco
Чуквуэзе очень хорош, буду рад, если у него все получится в Милане и сможет себя проявить.
+9
0
+9
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analogia
Милан в это ТО не плохо усиливается, если без травм, то спокойно должны бороться за чемпионство и без Тонали
+9
-3
+6
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Взвешенный вомбат Китая
Очернение проходит успешно))
+6
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Странно, почему Чуквезе так слабо котируется. Не прочь был бы видеть его в Барселоне. Довольно сильный игрок.
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Профессор из Кобхэма
Купили 4 добротных игрока вместо одного Тонали.
Я понимаю любовь фанатов Серии А к воспитанникам и красивым историям бла бла бла, но так бы поступил любой адекват на месте руководства Милана.

А неадекватно - это ныть по середняку бегунку, который и близко 80 миллионов не стоит, но клубу АПЛ не жалко кинуть Милану на чай, так как там совсем другие деньги ходят.

В общем в этой истории в плюсе все.
+2
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Зубы Дзюбы
Ответ zhenichacm
Как будто двух покемонов купили)
Покемоны в том году были. Дест и Ориги. Эти поинтереснее
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Ilya Shilovskiy
Отличные трансферы!
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Batt Monner
Где все эти экзальтированные личности, которые кричали, что без Мальдини Милан развалится
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Василий Васильев
неплохое усиление для Милана
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a2wai
Если оба заиграют, то можно будет автора того текста, что без Мальдини и Тонали Милан не станет топ-клубом обхахатывать.
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King_X
Было б оч круто!
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Mykytka
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Странно, почему Чуквезе так слабо котируется. Не прочь был бы видеть его в Барселоне. Довольно сильный игрок.
Согласен. Очень сильный сезон провел, с техникой и скоростью полный порядок.
Надеюсь, Милан наконец решит проблему правого фланга.
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Direct free kick
Ответ corazón blanco
Чуквуэзе очень хорош, буду рад, если у него все получится в Милане и сможет себя проявить.
Позор Реалу, что зажали продавать Браима. Пьясу Лопе де Веги к изучению
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Профессор из Кобхэма
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Странно, почему Чуквезе так слабо котируется. Не прочь был бы видеть его в Барселоне. Довольно сильный игрок.
Да очень сильный, 6+4 за лучший сезон в карьере.
Пулишич посильнее будет.
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Mykytka
Ответ Batt Monner
Где все эти экзальтированные личности, которые кричали, что без Мальдини Милан развалится
Подожди еще.
Центр поля абсолютно новый и непонятно пока, сыграются ли они или нет.
Нападение тоже еще не укомплектовано.

Я буду очень рад, если Пиоли сможет сделать единый механизм. Пока все туманно, но надежда, как всегда, присутствует …
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ironboy
Вот бы им качественного ЦП подписать а-ля Забитцер
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The Best
Вилльяреал вообще не умеет торговаться за игроков что-ли,всех троих кто блестал в прошлом сезоне за копейки отпустили.Ну ладно,за Джексона у которого только половина сезона была топ получили 38 млн,это норм но за Торреса и Чуквуэзе могли больше получить.
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Игорь Новиков
Это прямо топ-усиление для Милана будет!
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Ираклий Кардава
Ноа уже перешел
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Scorpio
Окафор в очной встрече был хорош
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