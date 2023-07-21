«Милан» близок к покупке Чуквуэзе и Окафора. За вингера «Вильярреала» заплатят 25-28 млн евро, за форварда «Зальцбурга» – 13-15 млн
Сэмюэл Чуквуэзе и Ноа Окафор могут перейти в «Милан».
Итальянский клуб договорился о приобретении 23-летнего полузащитника «Зальцбурга» и заплатит за трансфер 13-15 миллионов евро, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
В прошлом сезоне Ноа Окафор забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 21 матче чемпионата Австрии.
Кроме того, «Милан», по информации Relevo, близок к покупке 24-летнего хавбека «Вильярреала» Сэмюэла Чуквуэзе. Итальянцы заплатят 25-28 миллионов евро за игрока.
Чуквуэзе забил 6 голов и сделал 4 передачи в 37 играх Ла Лиги в прошлом сезоне.
Я понимаю любовь фанатов Серии А к воспитанникам и красивым историям бла бла бла, но так бы поступил любой адекват на месте руководства Милана.
А неадекватно - это ныть по середняку бегунку, который и близко 80 миллионов не стоит, но клубу АПЛ не жалко кинуть Милану на чай, так как там совсем другие деньги ходят.
В общем в этой истории в плюсе все.
Надеюсь, Милан наконец решит проблему правого фланга.
Пулишич посильнее будет.
Центр поля абсолютно новый и непонятно пока, сыграются ли они или нет.
Нападение тоже еще не укомплектовано.
Я буду очень рад, если Пиоли сможет сделать единый механизм. Пока все туманно, но надежда, как всегда, присутствует …