«Милан» купил Окафора у «Зальцбурга» за 13-15 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет

«Милан» объявил о трансфере Ноа Окафора.

С форвардом заключен контракт сроком до 2028 года. Швейцарец будет выступать под 17-м номером.

По данным журналиста , « » получит за игрока 13-15 млн евро с учетом бонусов.

За 110 игр в составе австрийской команды забил 34 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/acmilan