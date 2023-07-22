«Милан» купил Окафора у «Зальцбурга» за 13-15 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
«Милан» объявил о трансфере Ноа Окафора.
С форвардом заключен контракт сроком до 2028 года. Швейцарец будет выступать под 17-м номером.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Зальцбург» получит за игрока 13-15 млн евро с учетом бонусов.
За 110 игр в составе австрийской команды Окафор забил 34 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/acmilan
они его за 11 брали
топарей они обычно в Лейпциг отправляют
смелый, индивидуально сильный
то что нужно Милану на фоне тех же амёб Салемакерсов, Месиасов