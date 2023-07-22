«Милан» купил Окафора у «Зальцбурга» за 13-15 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет

Теги Милан серия А Италия высшая лига Австрия трансферы Ред Булл Зальцбург Джанлука Ди Марцио Ноа Окафор Футбол

«Милан» объявил о трансфере Ноа Окафора.

С форвардом заключен контракт сроком до 2028 года. Швейцарец будет выступать под 17-м номером.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Зальцбург» получит за игрока 13-15 млн евро с учетом бонусов.

За 110 игр в составе австрийской команды Окафор забил 34 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/acmilan

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Это так фильтры для воды подорожали?
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Arslan Adzhiev
топовый игрок. с хорошими флагами, может хороший результат показать. в прошлом году катал Милан.
середняк
они его за 11 брали
топарей они обычно в Лейпциг отправляют
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ddddan 2
ну не знаю... в последних 4 сезонах в австрийской лиге не играл больше 1000 минут
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arslan Adzhiev
топовый игрок. с хорошими флагами, может хороший результат показать. в прошлом году катал Милан.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
очень понравился этот парень в ЛЧ
смелый, индивидуально сильный

то что нужно Милану на фоне тех же амёб Салемакерсов, Месиасов
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Забил гол Челси в ЛЧ-перешел в Милан))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
иц а мэн
мидно купило очередное полено, жалко ее болелов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Ответ леннорыч-абрамович
Это так фильтры для воды подорожали?
Фильтрует Ювентусы и Наполи видимо 😅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 757
Ответ иц а мэн
мидно купило очередное полено, жалко ее болелов
Завидуй молча ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Док163
Отличное подписание. Выстрелит 💯
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 757
Отличный трансфер !, Милану очень нужен был второй нападающий ...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 757
Теперь осталось подписать Чуквуэзе, Мусу и сменщика Тео и окно можно закрывать ...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Помню как то играл с ним в Fifa 18, он попался мне в Уикенд Лиги, обыграл его 2-1, у него там была своя карточка с рейтингом 99. Неплохо карьера складывается:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Зюбин
Для ротации в составе подойдёт...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ Arslan Adzhiev
топовый игрок. с хорошими флагами, может хороший результат показать. в прошлом году катал Милан.
По каким параметрам он топовый?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий