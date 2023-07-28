Бекхэм о Месси в «Интер Майами»: «Для Лео это вопрос наследия. О нем говорят не только в США, но и во всем мире» 

Дэвид Бекхэм прокомментировал переход Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Месси понимает, что у нас долгосрочный проект.

Меня не беспокоит, если мы проиграем первые две матча с Лео. [В перспективе] я хочу побеждать. Лео хочет побеждать. Другие владельцы хотят, чтобы мы побеждали. Самое главное – это долгосрочный проект. Я всегда видел это так. Так видит и Лео.

Месси выиграл все что можно в качестве игрока. Чемпионат мира, наверное, стал вишенкой на торте. Он рассматривает [«Интер Майами»] как проект, как наследие, и я не думаю, что многие игроки смотрят на ситуацию в подобном ключе.

Однако Лео видит, что может не только изменить образ футбола в этой стране, он может вдохновить следующее поколение. И нет лучшего способа сделать это, чем выйти на наше поле в Майами и заставить всех детей говорить о нем, смотреть и учиться.

Он также стремится к тому, чтобы сделать футбол в США лучше. О Лео говорит не только весь Майами, но и вся Америка, весь мир», – сказал совладелец «Интер Майами».