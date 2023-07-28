Бекхэм о Месси в «Интер Майами»: «Для Лео это вопрос наследия. О нем говорят не только в США, но и во всем мире» 

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм прокомментировал переход Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Месси понимает, что у нас долгосрочный проект.

Меня не беспокоит, если мы проиграем первые две матча с Лео. [В перспективе] я хочу побеждать. Лео хочет побеждать. Другие владельцы хотят, чтобы мы побеждали. Самое главное – это долгосрочный проект. Я всегда видел это так. Так видит и Лео.

Месси выиграл все что можно в качестве игрока. Чемпионат мира, наверное, стал вишенкой на торте. Он рассматривает [«Интер Майами»] как проект, как наследие, и я не думаю, что многие игроки смотрят на ситуацию в подобном ключе.

Однако Лео видит, что может не только изменить образ футбола в этой стране, он может вдохновить следующее поколение. И нет лучшего способа сделать это, чем выйти на наше поле в Майами и заставить всех детей говорить о нем, смотреть и учиться.

Он также стремится к тому, чтобы сделать футбол в США лучше. О Лео говорит не только весь Майами, но и вся Америка, весь мир», – сказал совладелец «Интер Майами».

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9 комментариев

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Большой Сэми
логичнее было бы сказать «о нем говорят не только во всем мире, но и в США»
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encaro_one
Влияние и наследие очень возможны, тем более конкурентов среди "агентов влияния" в этой лиге у него нет, и большие события впереди в США (Копа, ЧМ).
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&_Bishep_&
....всё прекрасно, вот если бы еще назад чуток оттягивался ((
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alexis2020
В США играли Пеле, Беккенбауэр, Кройф, Анри, Бекхэм, Джеррард, Лэмпард, Пирло, Ибрагимович и теперь Месси. Американским болельщикам вполне повезло.
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Фарид Харисов
Ответ rigobersong
А слышали, что шейхи творят?:) Послушайте:) https://vk.com/video-214663071_456240416
Когда ты богатый (не просто обеспеченный, а как шейх) просто по праву рождения, то кукуха у тебя слетает ещё в детстве, ничего удивительного.

Приближенные и родственники правителей государств живущих типа по шариату ежедневно утопают в оргиях, сначала во все дыры, а потом и зубы выбить можно по приколу. Для них 100 000 евро — это как копейки на счете в Сбере. Какая-то мелкая сумма, мешающая красивой ровной цифре.
+3
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