Малком не оплатил 60 штрафов за нарушения ПДД на 64 тысячи рублей, документы передали приставам. За время в «Зените» у него около 260 штрафов

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком деньги Футбол

Малком перед уходом из «Зенита» не оплатил штрафы за нарушения ПДД в России.

В России Малком оставил 60 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на сумму 64 тысячи рублей. Документы о просроченных задолженностях футболиста направлены в Федеральную службу судебных приставов.

За время в «Зените» Малком на Lamborghini Urus получил около 260 штрафов. В основном нарушения касались превышения скорости на дорогах Санкт-Петербурга. По информации источника «Регнум», 60 из них Малком до сих пор не оплатил.

«У бразильца сейчас висит долг 64 тысячи рублей, который он до сих пор не оплатил. В основном это неоднократные превышения скорости и пени за неоплаченные штрафы в прошлом. Кроме того, после скандала со штрафами в феврале 2023 года Малком зачем-то поменял регистрационные знаки своего транспортного средства, проще говоря, номер автомобиля. Причем подал заявление на смену регистрационных знаков Малком уже на следующий день после скандала в СМИ», – рассказал источник «Регнум».

За 2022 год Малком набрал около 200 штрафов, за которые заплатил 190 тысяч рублей.

23 февраля 2023 года появилась информация о штрафах Малкома. Уже на следующий день, 24 февраля, Малком подал заявление в ГИБДД о смене регистрационных номеров на Lamborghini Urus.

7 апреля 2023 года он поменял номер и уже через четыре дня получил первый штраф в размере 500 рублей за нарушение скоростного режима на новые номера. В июле игроку практически ежедневно приходили уведомления о задолженностях, но они оставались без ответа.

На данный момент документы по бразильскому футболисту направлены в Федеральную службу судебных приставов. Сам Малком уже улетел в Саудовскую Аравию.

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58 комментариев

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Ебздрогыч
Какой русский не любит быстрой езды!
+79
-10
+69
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Caniball
Ответ мутятя
Потому что игрок Газпрома. И ему на это плевать. Для не го 64.000 , это раз в кафе сходить.
Тут дело не в Газпроме.
Тут дело в голове.
Игроки других клубов тоже пачками получают штрафы. Просто почти все футболисты с з/п от 0,5 млн. евро в год - оторваны от Земли.
А такие и подавно….. Что ему 64 тысячи, если у него авто стоит больше 30 млн. рублей.
+50
-2
+48
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Do Cent
Как же его выпустили за границу?
+37
0
+37
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Badmotorfinger
а как его из страны выпустили? разве с такими штрафами не тормозят на таможне?
+29
0
+29
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Фёдор Кузнецов
Ответ мутятя
Потому что игрок Газпрома. И ему на это плевать. Для не го 64.000 , это раз в кафе сходить.
наверное в других командах 64000 запредельная сумма для игроков
+24
-4
+20
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Упасть бы ниц и ницше
Так вот почему мама Малкома написала "До скорой встречи!"
+16
0
+16
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мутятя
Потому что игрок Газпрома. И ему на это плевать. Для не го 64.000 , это раз в кафе сходить.
+37
-22
+15
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humanswarrior5
Ответ Badmotorfinger
а как его из страны выпустили? разве с такими штрафами не тормозят на таможне?
Так передали приставам только после отлета. Все схвачено.
+14
-1
+13
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Мартинелли
Ответ Arti22
паспорт есть, так что на 15 суток вполне могут
Они выпустили его уже со штрафами из страны. Законодательство у нас работает выборочно
+11
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Антон Лукашов
Ответ rigobersong
Был в Питере 2 недели, мне показалось, что там водители достаточно вежливые, особенно в сравнении с моим городом, где на дороге одно хамло:) Вообще за столько штрафов лишать прав нужно, это издевательство просто.
Я сам петербуржец, но с трудом представляю какие же у Вас водители, если наши показались достаточно вежливыми)
+9
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Александр Сычев
А как этого, прости господи, россиянина из страны выпустили?
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JENNINGS
Не гоните, пацаны!
+5
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Вова Пупкин
Ответ мутятя
Потому что игрок Газпрома. И ему на это плевать. Для не го 64.000 , это раз в кафе сходить.
Уже не игрок Газпрома. В других клубах, в той же Балтике или Уфе, 64К тоже не сумма, чтобы пойти и утопиться.
+4
-1
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Пирс Морган
Не зря паспорт дали, свой человек
+3
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Moors
Пора ужесточать ответственность за нарушение ПДД
+7
-4
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Cst Cap
Всё, теперь не поедет никуда? 😂
+2
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Arti22
паспорт есть, так что на 15 суток вполне могут
+3
-1
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Вечно в бане
Ответ мутятя
Потому что игрок Газпрома. И ему на это плевать. Для не го 64.000 , это раз в кафе сходить.
То ли дело игроки РЖД, ВЭБа, ВТБ,или ЛУКОЙЛа.

Они и не гоняют, и штрафы, если нарушат случайно, платят исправно, и 64к для них, серьёзная сумма.
Награда «Самое нелепое приплетение Газпрома», нашла своего героя.
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Алексей Иванов
да куда они там приходили? почта работает через одно место, на госуслугах у него вряд ли учетка. Может инфа куда-то и отправлялась, а вот что доходила - далеко не факт. И да, это пост не про Малкома, а про то, как у нас всё криво работает.
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Максат Тобыш
Планировал побег заранее
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DpeMa111
Мажоры они такие, ко мне бы уже после первого пришли приставы
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Евгений Аулин
Теперь осталось только заманить на визит - и уже никуда не выедет
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Tiestorzn17
Ну точно будущий депутат наш...
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Alexander Tryapyshko
- Малком, брат, ты что, уезжаешь?
- Da, bro
- Но у тебя еще 60 штрафов не оплачено
- 80 ... 100 ... 140 ... 180 ... 240 ...
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Злодей Спб
64 тысячи рублей - это семечки, по сравнению с 800 тысячами евро, которые он должен испанской (инквизиции) налоговой.
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