Малком не оплатил 60 штрафов за нарушения ПДД на 64 тысячи рублей, документы передали приставам. За время в «Зените» у него около 260 штрафов

Малком перед уходом из «Зенита» не оплатил штрафы за нарушения ПДД в России.

В России Малком оставил 60 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на сумму 64 тысячи рублей. Документы о просроченных задолженностях футболиста направлены в Федеральную службу судебных приставов.

За время в « » Малком на Lamborghini Urus получил около 260 штрафов. В основном нарушения касались превышения скорости на дорогах Санкт-Петербурга. По информации источника «Регнум», 60 из них Малком до сих пор не оплатил.

«У бразильца сейчас висит долг 64 тысячи рублей, который он до сих пор не оплатил. В основном это неоднократные превышения скорости и пени за неоплаченные штрафы в прошлом. Кроме того, после скандала со штрафами в феврале 2023 года Малком зачем-то поменял регистрационные знаки своего транспортного средства, проще говоря, номер автомобиля. Причем подал заявление на смену регистрационных знаков Малком уже на следующий день после скандала в СМИ», – рассказал источник «Регнум».

За 2022 год Малком набрал около 200 штрафов, за которые заплатил 190 тысяч рублей.

23 февраля 2023 года появилась информация о штрафах . Уже на следующий день, 24 февраля, Малком подал заявление в ГИБДД о смене регистрационных номеров на Lamborghini Urus.

7 апреля 2023 года он поменял номер и уже через четыре дня получил первый штраф в размере 500 рублей за нарушение скоростного режима на новые номера. В июле игроку практически ежедневно приходили уведомления о задолженностях, но они оставались без ответа.

На данный момент документы по бразильскому футболисту направлены в Федеральную службу судебных приставов. Сам Малком уже улетел в Саудовскую Аравию.