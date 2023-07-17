Президент «Наполи»: «Только в Италии лишь 2 игрока в команде могут не иметь гражданства ЕС. Клубы не могут вести бизнес, слишком много ограничений»
Аурелио Де Лаурентис считает, что итальянские законы мешают клубам Серии А.
«В «Наполи» мало южноамериканцев? Это все из-за закона Фини-Босси (закон об иммиграции, принятый в Италии в начале 2000-х – Sports.ru).
Кстати, Англия раньше была частью Евросоюза, а теперь – нет. Стоило бы сказать об этом лиге, Джованни Малаго (президент Национального олимпийского комитета Италии – Sports.ru) и Габриэле Гравине (президент Федерации футбола Италии – Sports.ru). Мы – единственная страна, в которой может быть только два игрока, не являющихся гражданами ЕС.
Было бы неплохо вступить с ними в диалог, и он должен быть очень убедительным. Малаго стоит отойти в сторону, поскольку футбол финансирует весь итальянский спорт. Мы подпишем еще несколько игроков, по-прежнему соблюдая закон Фини-Босси.
В Италии нельзя идти против закона. Есть ограничения, которые накладывают отпечаток на весь механизм. Клубы не могут поступать по-своему, потому что есть слишком много ограничений для настоящего бизнеса. Вот почему в конечном итоге приходится искать выход», – сказал Аурелио Де Лаурентис.
Лимит изобрела не РПЛ. Его придумали еще в 30-х, он есть во всех топ-лигах, а в Бундеслиге очень похож на наш
Очень странное правило. Как игрокам ехать в Италию?
На примере Милана. Мучаются между Тареми и Чуквуэзе. Ну что за бред?
(Опустим, что они еще жесткие жлобы).
Чего?)
То есть Федерация не может поменять правила, чтобы клубы могли приглашать больше игроков и повышать уровень команд, конкуренции и тп, и по-твоему проще давать гражданство?)))
Лол.
Например Пулишич американец, но также имеет гражданство Хорватии, поэтому он считается игроком из ЕС.