Аурелио Де Лаурентис считает, что итальянские законы мешают клубам Серии А.

«В « » мало южноамериканцев? Это все из-за закона Фини-Босси (закон об иммиграции, принятый в Италии в начале 2000-х – Sports.ru).

Кстати, Англия раньше была частью Евросоюза, а теперь – нет. Стоило бы сказать об этом лиге, Джованни Малаго (президент Национального олимпийского комитета Италии – Sports.ru) и Габриэле Гравине (президент Федерации футбола Италии – Sports.ru). Мы – единственная страна, в которой может быть только два игрока, не являющихся гражданами ЕС.

Было бы неплохо вступить с ними в диалог, и он должен быть очень убедительным. Малаго стоит отойти в сторону, поскольку футбол финансирует весь итальянский спорт. Мы подпишем еще несколько игроков, по-прежнему соблюдая закон Фини-Босси.

В Италии нельзя идти против закона. Есть ограничения, которые накладывают отпечаток на весь механизм. Клубы не могут поступать по-своему, потому что есть слишком много ограничений для настоящего бизнеса. Вот почему в конечном итоге приходится искать выход», – сказал .

Лимит изобрела не РПЛ. Его придумали еще в 30-х, он есть во всех топ-лигах, а в Бундеслиге очень похож на наш