Президент «Наполи»: «Только в Италии лишь 2 игрока в команде могут не иметь гражданства ЕС. Клубы не могут вести бизнес, слишком много ограничений»

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Федерация футбола Италии Европейский союз Джанлука Ди Марцио лимит на легионеров Политика Джованни Малаго Габриэле Гравина Футбол

Аурелио Де Лаурентис считает, что итальянские законы мешают клубам Серии А.

«В «Наполи» мало южноамериканцев? Это все из-за закона Фини-Босси (закон об иммиграции, принятый в Италии в начале 2000-х – Sports.ru).

Кстати, Англия раньше была частью Евросоюза, а теперь – нет. Стоило бы сказать об этом лиге, Джованни Малаго (президент Национального олимпийского комитета Италии – Sports.ru) и Габриэле Гравине (президент Федерации футбола Италии – Sports.ru). Мы – единственная страна, в которой может быть только два игрока, не являющихся гражданами ЕС.

Было бы неплохо вступить с ними в диалог, и он должен быть очень убедительным. Малаго стоит отойти в сторону, поскольку футбол финансирует весь итальянский спорт. Мы подпишем еще несколько игроков, по-прежнему соблюдая закон Фини-Босси.

В Италии нельзя идти против закона. Есть ограничения, которые накладывают отпечаток на весь механизм. Клубы не могут поступать по-своему, потому что есть слишком много ограничений для настоящего бизнеса. Вот почему в конечном итоге приходится искать выход», – сказал Аурелио Де Лаурентис.

Лимит изобрела не РПЛ. Его придумали еще в 30-х, он есть во всех топ-лигах, а в Бундеслиге очень похож на наш 

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17 комментариев

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Mykytka
Абсолютно согласен.
Очень странное правило. Как игрокам ехать в Италию?
На примере Милана. Мучаются между Тареми и Чуквуэзе. Ну что за бред?

(Опустим, что они еще жесткие жлобы).
+16
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+16
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nerol
Ответ gPk
У Испании например 3 игрока может быть не из ЕС. И что теперь? Ноет кто от этого? Заигрывайте игроков и давайте им второе гражданство. В чем проблема?
Интонация такая как будто 2>3
+14
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+14
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savik-A.M.
в Италии доходит до такого маразма , что нельзя купить молодого игрока из не ЕС и отдать его в аренду, и они по факту в проигрошном положении
+2
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+2
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Mykytka
Ответ gPk
У Испании например 3 игрока может быть не из ЕС. И что теперь? Ноет кто от этого? Заигрывайте игроков и давайте им второе гражданство. В чем проблема?
Второе гражданство?
Чего?)

То есть Федерация не может поменять правила, чтобы клубы могли приглашать больше игроков и повышать уровень команд, конкуренции и тп, и по-твоему проще давать гражданство?)))
Лол.
+2
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+2
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Фёдор Кузнецов
в Испании 3 игрока могут не иметь гражданства ЕС
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llolishe
Тогда как в Фиорентине три бразильца играют?
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giallo-verde
В ЕС входит куча стран. Можно оттуда брать игроков без ограничений.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ gPk
У Испании например 3 игрока может быть не из ЕС. И что теперь? Ноет кто от этого? Заигрывайте игроков и давайте им второе гражданство. В чем проблема?
А для чего тогда правило? Может проще убрать?
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savik-A.M.
Ответ gPk
У Испании например 3 игрока может быть не из ЕС. И что теперь? Ноет кто от этого? Заигрывайте игроков и давайте им второе гражданство. В чем проблема?
Испания раздает гражданство латиносам , без проблем
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savik-A.M.
Ответ gPk
У Испании например 3 игрока может быть не из ЕС. И что теперь? Ноет кто от этого? Заигрывайте игроков и давайте им второе гражданство. В чем проблема?
а теперь смотрим , Родриго , Винисиус , Милитао , Вальверде , все имеют испанские паспорта
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Stadjer
Ответ Mykytka
Абсолютно согласен. Очень странное правило. Как игрокам ехать в Италию? На примере Милана. Мучаются между Тареми и Чуквуэзе. Ну что за бред? (Опустим, что они еще жесткие жлобы).
В новости есть ссылка на интересную статью, где говорится, что в Италии (и вообще в ЕС) легионерами не считаются граждане стран, с которыми заключено некое торговое соглашение, что стало результатом «дела Симутенкова». Поэтому футболисты из России не считаются в ЕС легионерами (ну, по крайней мере по состоянию на 2020 год).
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космонавт на дереве
Ответ Mykytka
Второе гражданство? Чего?) То есть Федерация не может поменять правила, чтобы клубы могли приглашать больше игроков и повышать уровень команд, конкуренции и тп, и по-твоему проще давать гражданство?))) Лол.
Второе гражданство будут давать в любом случае. Из-за этого и такой жёсткий лимит, потому-что латиноамериканцы и африканцы легко могут получить паспорт страны ЕС
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Не уверен!!
Ответ Mykytka
Абсолютно согласен. Очень странное правило. Как игрокам ехать в Италию? На примере Милана. Мучаются между Тареми и Чуквуэзе. Ну что за бред? (Опустим, что они еще жесткие жлобы).
Ну предположим, что будут приезжать сотни и тысячи футболистов из Африки. И все это ради проживания в Италии, а не для улучшения качества футбола в Италии. Думаешь все равно правило странное?)
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Mykytka
Ответ llolishe
Тогда как в Фиорентине три бразильца играют?
Могут быть вторые паспорта.
Например Пулишич американец, но также имеет гражданство Хорватии, поэтому он считается игроком из ЕС.
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Roman_ello
Ответ giallo-verde
В ЕС входит куча стран. Можно оттуда брать игроков без ограничений.
Хоть 1️⃣ здравый взгляд
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travelodessa
Ответ giallo-verde
В ЕС входит куча стран. Можно оттуда брать игроков без ограничений.
Тут же вопрос бизнеса. Цена игрока из ЕС и стран Африки/Латинской Америки сильно отличается. Это и есть часть тех ограничений, о которых говорит босс Наполи
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