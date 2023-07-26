Гюндоган о Мбаппе в «Реале»: «Барсе» не стоит беспокоиться. Мне нравится соревноваться с лучшими в мире»

Илкай Гюндоган не беспокоится из-за возможного перехода Килиана Мбаппе в «Реал».

– Ты боишься, что «Мадрид» подпишет Мбаппе?

– Нет, честно, нам не стоит беспокоиться. Чем более сильные игроки будут в Ла Лиге, тем привлекательнее и интереснее она будет.

Мне нравится соревноваться с лучшими в мире. Конечно, у них сильная команда, но сильный состав у них каждый год.

Я играл против них в течение нескольких лет в Лиге чемпионов, так что я привык играть против «Мадрида», играть против лучших команд интересно, – сказал полузащитник «Барселоны».