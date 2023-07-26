Гюндоган о Мбаппе в «Реале»: «Барсе» не стоит беспокоиться. Мне нравится соревноваться с лучшими в мире»
Илкай Гюндоган не беспокоится из-за возможного перехода Килиана Мбаппе в «Реал».
– Ты боишься, что «Мадрид» подпишет Мбаппе?
– Нет, честно, нам не стоит беспокоиться. Чем более сильные игроки будут в Ла Лиге, тем привлекательнее и интереснее она будет.
Мне нравится соревноваться с лучшими в мире. Конечно, у них сильная команда, но сильный состав у них каждый год.
Я играл против них в течение нескольких лет в Лиге чемпионов, так что я привык играть против «Мадрида», играть против лучших команд интересно, – сказал полузащитник «Барселоны».
К чему такую дичь спрашивать, заранее зная, что тебе ответят
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