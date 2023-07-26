Гюндоган о Мбаппе в «Реале»: «Барсе» не стоит беспокоиться. Мне нравится соревноваться с лучшими в мире»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Илкай Гюндоган Килиан Мбаппе Футбол

Илкай Гюндоган не беспокоится из-за возможного перехода Килиана Мбаппе в «Реал».

– Ты боишься, что «Мадрид» подпишет Мбаппе?

– Нет, честно, нам не стоит беспокоиться. Чем более сильные игроки будут в Ла Лиге, тем привлекательнее и интереснее она будет.

Мне нравится соревноваться с лучшими в мире. Конечно, у них сильная команда, но сильный состав у них каждый год.

Я играл против них в течение нескольких лет в Лиге чемпионов, так что я привык играть против «Мадрида», играть против лучших команд интересно, – сказал полузащитник «Барселоны». 

20 комментариев

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леннорыч-абрамович
Интересно, кому надо задать тот же вопрос, чтобы в ответ услышать: "Конечно, боюсь, я не представляю, как мы будем с ними играть".
+15
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Леван Мкртчян
Ответ David Avagyan
Ты боишся что Реал купит Мбапе.Что за глупый вопрос и причом тут срах.
Тоже офигеваю от таких вопросов журналистов.
К чему такую дичь спрашивать, заранее зная, что тебе ответят
+14
-1
+13
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ответ Луизао фром мексика
Барсе не стоит беспокоиться, ведь скоро у неё не будет даже игроков из-за банкротства. Думаю все адекватные фанаты футбола ждут банкротства каталонского мешка🤞🤞🤞. Ждём и верим✊✊✊
Каждый сезон такие как ты так пишут,но никак этого не происходит)
+10
-4
+6
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David Avagyan
Ты боишся что Реал купит Мбапе.Что за глупый вопрос и причом тут срах.
+8
-3
+5
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yulay
Ответ noti22
Килиан станет сильнейшим игроком Ла Лиги после ухода Роналду
Роналду был сильнейшим игроком Ла Лиги? 😂
+9
-6
+3
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corazón blanco
Глупейший вопрос. Игрок мирового уровня, перешедший в топ-клуб кого/то может бояться) а вот то, что такой трансфер будет хорошим для популяризации Примеры - однозначно, как и собственно переход Гюндогана и того же Беллингема. Возможно с приходом таких игроков Класико снова станет огненным.
+6
-5
+1
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VuNePonimaete
Барселоне не стоит беспокоиться, потому как он перейдет в Саудовскую Аравию
+1
0
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Nacho13
Ответ Луизао фром мексика
Барсе не стоит беспокоиться, ведь скоро у неё не будет даже игроков из-за банкротства. Думаю все адекватные фанаты футбола ждут банкротства каталонского мешка🤞🤞🤞. Ждём и верим✊✊✊
безосновательный хейт
+1
0
+1
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Bazilic
Ответ corazón blanco
Глупейший вопрос. Игрок мирового уровня, перешедший в топ-клуб кого/то может бояться) а вот то, что такой трансфер будет хорошим для популяризации Примеры - однозначно, как и собственно переход Гюндогана и того же Беллингема. Возможно с приходом таких игроков Класико снова станет огненным.
Классико то уже стали
Проблема Ла Лиги в том, что Бетис не может купить Диаби ( условно )
+1
0
+1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Леван Мкртчян
Тоже офигеваю от таких вопросов журналистов. К чему такую дичь спрашивать, заранее зная, что тебе ответят
в Испании уже мемом стали вопросы про Мбаппе, их задают на любом мероприятии
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Газонокосильщик Хави
Ответ Фёдор Кузнецов
в Испании уже мемом стали вопросы про Мбаппе, их задают на любом мероприятии
о вы из Испании? а скажите что нибудь на испанском
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Фёдор Кузнецов
Ответ Газонокосильщик Хави
о вы из Испании? а скажите что нибудь на испанском
не из Испании, просто знаю человека, которы погружён в испанский футбол
0
0
0
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Aymammet Baylyyew
Ответ Луизао фром мексика
Барсе не стоит беспокоиться, ведь скоро у неё не будет даже игроков из-за банкротства. Думаю все адекватные фанаты футбола ждут банкротства каталонского мешка🤞🤞🤞. Ждём и верим✊✊✊
Да ладно ты что серьёзна веришь на банкротство барсы? хех не дождешься
+4
-4
0
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Игорь Климов
Ответ yulay
Роналду был сильнейшим игроком Ла Лиги? 😂
Никогда не был.
+3
-3
0
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Kaka_GOAT
Ответ леннорыч-абрамович
Интересно, кому надо задать тот же вопрос, чтобы в ответ услышать: "Конечно, боюсь, я не представляю, как мы будем с ними играть".
Наверно это перевод спорта такой,не думаю что какой то журналист может задать такой вопрос
0
0
0
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