Хлусевич об РПЛ: «Кроме «Зенита» есть много команд. «Спартак» будет конкурировать со всеми»
Даниил Хлусевич считает, что «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне.
В 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 2:1.
– Повреждение? Немного попало в солнечное сплетение. Все хорошо.
Я крымский, погода отличная, обожаю. Мне было легко играть. Хорошо получалось, хотя в конце потеряли концентрацию.
– Когда от «Спартака» ждать надежности в обороне?
– В ближайшем будущем, стараемся играть надежно. В атаке много моментов, но не удается все реализовать.
– С «Зенитом» будет конкуренция в этом сезоне?
– В чемпионате [участвует] не только «Зенит», много команд. Будем конкурировать со всеми, – сказал полузащитник «Спартака».
Хлусевич набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» в двух матчах за «Спартак» на старте сезона
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