Хлусевич об РПЛ: «Кроме «Зенита» есть много команд. «Спартак» будет конкурировать со всеми»

Даниил Хлусевич считает, что «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне.

В 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ «Спартак» на выезде обыграл « » со счетом 2:1.

– Повреждение? Немного попало в солнечное сплетение. Все хорошо.

Я крымский, погода отличная, обожаю. Мне было легко играть. Хорошо получалось, хотя в конце потеряли концентрацию.

– Когда от «Спартака» ждать надежности в обороне?

– В ближайшем будущем, стараемся играть надежно. В атаке много моментов, но не удается все реализовать.

– С « » будет конкуренция в этом сезоне?

– В чемпионате [участвует] не только «Зенит», много команд. Будем конкурировать со всеми, – сказал полузащитник «Спартака».

Хлусевич набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» в двух матчах за «Спартак» на старте сезона