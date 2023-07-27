«Малком не входит в топ-5 лучших игроков в истории «Зенита». Эмоционально Халк больше запомнился». Игонин о бразильце

Алексей Игонин прокомментировал переход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хилаль».

В среду « » официально объявил о трансфере Малклма. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро – это рекордная продажа в истории Мир .

– Я бы не сказал, что Малком входит в пятерку лучших игроков в российской истории «Зенита». История у «Зенита» длинная и большая. В каждом периоде можно отмечать по пятерке лучших, но если брать в общем, то он бы туда не вошел.

– Кто внес больший вклад для «Зенита» и запомнился вам больше: или ?

– Чисто эмоционально мне запомнился больше Халк. Его выделяющийся и выдающийся удар. Есть у него качества, которые привлекали к себе внимание прям так сильно.

– Как вы думаете, может ли Малком вернуться в Европу после поездки в Саудовскую Аравию?

– Почему нет? Халк вот тоже не закончил после Китая. Так что, вполне возможно.



– Вы бы хотели, чтобы Малком вернулся в «Зенит»?

– Я об этом не мечтаю.

– Вам не жаль, что в 26 лет он уезжает из Европы?

– Только время покажет, правильный ли это шаг. Но почему мне должно быть его жаль? У него все хорошо. Он получил, что хотел. Могу пожелать только успехов.

– Как вы думаете, после такого перехода Малком попрощался со сборной Бразилии?

– Нет. Все будет зависеть от его игры. К тому же, сейчас к чемпионату Саудовской Аравии будет особенное внимание, – сказал бывший игрок « ».