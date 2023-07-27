«Малком не входит в топ-5 лучших игроков в истории «Зенита». Эмоционально Халк больше запомнился». Игонин о бразильце

Теги Зенит Алексей Игонин премьер-лига Россия рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Халк Малком Футбол

Алексей Игонин прокомментировал переход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хилаль».

В среду «Аль-Хилаль» официально объявил о трансфере Малклма. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро – это рекордная продажа в истории Мир РПЛ.

– Я бы не сказал, что Малком входит в пятерку лучших игроков в российской истории «Зенита». История у «Зенита» длинная и большая. В каждом периоде можно отмечать по пятерке лучших, но если брать в общем, то он бы туда не вошел.

– Кто внес больший вклад для «Зенита» и запомнился вам больше: Халк или Малком?

– Чисто эмоционально мне запомнился больше Халк. Его выделяющийся и выдающийся удар. Есть у него качества, которые привлекали к себе внимание прям так сильно.

– Как вы думаете, может ли Малком вернуться в Европу после поездки в Саудовскую Аравию?

– Почему нет? Халк вот тоже не закончил после Китая. Так что, вполне возможно.

– Вы бы хотели, чтобы Малком вернулся в «Зенит»?

– Я об этом не мечтаю.

– Вам не жаль, что в 26 лет он уезжает из Европы?

– Только время покажет, правильный ли это шаг. Но почему мне должно быть его жаль? У него все хорошо. Он получил, что хотел. Могу пожелать только успехов.

– Как вы думаете, после такого перехода Малком попрощался со сборной Бразилии?

– Нет. Все будет зависеть от его игры. К тому же, сейчас к чемпионату Саудовской Аравии будет особенное внимание, – сказал бывший игрок «Зенита».

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DRAGON0928
Ответ Майкл Кирк Дуглас
имхо, из современной истории это Аршавин Зырянов Денисов Широков Данни
Почему после 2012 перестал смотреть футбол?
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Халк это вообще зверюга. Его голы в еврокубках казались фантастикой и это против топовых команд. В РПЛ рвал в важных матчах, забивал красивые голы и вел за собой команду. Такого легионера не было в РПЛ больше. Было много топов те же Вагнер или Веллитон, но думаю даже фаны других команд признают Халк это космос. До сих пор банки в Бразилии забивает
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<CRISTIANO>
Были кроме Халка и Шкртел, Дани, Кришито, Ломбертс. Это крутейшие топы. Малком позади.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Халк с отрывом лучший лег в истории РПЛ
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Гартиг - вот топище был...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
omsk1716
Соглашусь. В топ 5 явно не попадает. По сути только в РПЛ мог себя показывать. Внутри чемпионата Зенит в принципе сильнее по составу. Больше на ум приходят Аршавин, Кержаков, Данни, Тимощук, Халк, Зырянов, Широков. Думаю истинные болельщики Зенита еще добавят имен. Халк хоть и приезжал за деньгами, но его матчи в Европе запоминались, а пушечные удары, словно в компьютерной. Малком запомнился лишь тем что с Барселоны пришел и премиальные у Медведева просил.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антимосковский
Ответ заблокированному пользователю
топ 5:1 владимир василич 2 мюлер 3 дюков 4 безбородо 5 кукуян
топ 6 федун топ 7 спартак(на своем месте в таблице)
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Ответ Майкл Кирк Дуглас
имхо, из современной истории это Аршавин Зырянов Денисов Широков Данни
Где Ломбертс? Для меня он лучший легионеров в истории Зенита.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vovker
Ответ Майкл Кирк Дуглас
имхо, из современной истории это Аршавин Зырянов Денисов Широков Данни
Вместо Денисова только Тимощук, а вместо Широкова - Витсель. И тогда да, похоже на правду.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Майкл Кирк Дуглас
Ответ DRAGON0928
Почему после 2012 перестал смотреть футбол?
с этими игроками связаны лучшие результаты и лучшая игра
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сослан Бедоев
Ответ заблокированному пользователю
топ 5:1 владимир василич 2 мюлер 3 дюков 4 безбородо 5 кукуян
Томас?) да, он был хорош))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Ален Делон
Мой топ 5 Зенитовский таков: 1.Предраг Ранджелович и его единственный гол в послематчевом пенальти Милану в товарищеском матче. 2.Владимир Мудринич и нереализованный им штрафной,для которого его выпустили на замену в конце матче. 3.Фатих Текке и его зачастую равнодушное отношение ко всему,что происходило на поле,а также его высокомерие при заурядности. 4.Несвадьба.Да просто фамилией запомнился. 5.Краневиттер.Отличная проверка на произношение для ГСО.
Текке незаурядно играл головой. Только он и Алвеш на этом поприще запомнились, по-настоящему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
3xclus1ve
Не всем быть лучшими игроками, и не всем получать 18лям в год.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Майкл Кирк Дуглас
Ответ Удар Кержакова
Где Ломбертс? Для меня он лучший легионеров в истории Зенита.
Очень рад за вас) из защитников-легионеров для меня лучшие: Кришито, Ракицкий и Дуглас Сантос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Майкл Кирк Дуглас
Ответ Vovker
Вместо Денисова только Тимощук, а вместо Широкова - Витсель. И тогда да, похоже на правду.
Ну для кого как, Широков блестяще играл в Зените,оставил заметный след,выиграл кучу трофеев,дважды подряд стал лучшим игроком России" а что Витсель?просто хороший игрок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DRAGON0928
Ответ Майкл Кирк Дуглас
с этими игроками связаны лучшие результаты и лучшая игра
я смотрю с 2011, у меня иначе)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ShaD
Ответ Циник Петербургский
На мой взгляд, Керж и Аршавин - одна из легендарных зенитовских связок (пишите свои варианты, интересно почитать). К тому же это было в то время, когда небо было синее, трава зеленее, а водка вкуснее. Ностальгия, в общем ))
Радимов во многом её обеспечил своей игрой в центре поля. Керж хайпанул на гении Аршавина. Тот же Погребняк рядом с ним творил чудеса. В моём топе Малком на 4 месте: Аршавин, Халк, Данни, Малком.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Groznyi2024
Ответ заблокированному пользователю
топ 5:1 владимир василич 2 мюлер 3 дюков 4 безбородо 5 кукуян
БезБ с Кукуяном вроде из Спартака в Зенит не переходили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joe Rage
Малклм - Это покруче Мкртчяна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ален Делон
Мой топ 5 Зенитовский таков:
1.Предраг Ранджелович и его единственный гол в послематчевом пенальти Милану в товарищеском матче.
2.Владимир Мудринич и нереализованный им штрафной,для которого его выпустили на замену в конце матче.
3.Фатих Текке и его зачастую равнодушное отношение ко всему,что происходило на поле,а также его высокомерие при заурядности.
4.Несвадьба.Да просто фамилией запомнился.
5.Краневиттер.Отличная проверка на произношение для ГСО.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Невский баклан
Халк и Малком более ажиотажные, но скрытый лидер, кто цементирует центр, что самое важное и от кого игра зависит больше даже без бразильцев - это Барриос, для меня он лучший игрок в истории РПЛ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мелехов
Аршавин,Керж,Халк,Кришито,Денисов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Petrov
Герасимец,Вернидуб и Сашка Панов первая тройка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
из игроков атаки наверное Халк, Данни и Аршавин, но были же ещё люди вроде Тимощука который был одним из немногих кто смог закрепиться в топ клубе после Зенита
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
На мой взгляд, Керж и Аршавин - одна из легендарных зенитовских связок (пишите свои варианты, интересно почитать). К тому же это было в то время, когда небо было синее, трава зеленее, а водка вкуснее. Ностальгия, в общем ))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий