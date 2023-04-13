Мбаппе мечтает сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже: «Это не зависит от меня. Надеюсь, получится»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Килиан Мбаппе олимпийская сборная Франции Футбол

Килиан Мбаппе рассказал, что мечтает сыграет на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я не знаю, буду ли я там. Но, в любом случае, надеюсь, что буду. Все знают, что я всегда мечтал сыграть на Олимпийских играх. Это не зависит от меня. Есть много факторов, которые влияют на ситуацию, придется изучить все.

Не буду заставлять себя участвовать в [Олимпийских играх]. Их нет в календаре ФИФА. Если люди не хотят, чтобы я участвовал в них, значит, я не буду участвовать», – сказал форвард «ПСЖ».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа – они начнутся всего через 12 дней после финала Евро-2024 и закончатся за несколько дней до начала сезона-2024/25 в Лиге 1.

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2 комментария

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Direct free kick
Турнир слабее кубка Франции
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-1
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Н.Ф.
Неймар домашние ОИ выиграл, и Килиан тоже хочет.
2008 - Месси
2014 - Неймар
2024 - Мбаппе
0
0
0
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