Мбаппе мечтает сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже: «Это не зависит от меня. Надеюсь, получится»

Килиан Мбаппе рассказал, что мечтает сыграет на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я не знаю, буду ли я там. Но, в любом случае, надеюсь, что буду. Все знают, что я всегда мечтал сыграть на Олимпийских играх. Это не зависит от меня. Есть много факторов, которые влияют на ситуацию, придется изучить все.

Не буду заставлять себя участвовать в [Олимпийских играх]. Их нет в календаре ФИФА. Если люди не хотят, чтобы я участвовал в них, значит, я не буду участвовать», – сказал форвард « ».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа – они начнутся всего через 12 дней после финала Евро-2024 и закончатся за несколько дней до начала сезона-2024/25 в Лиге 1.