Владелец «Тоттенхэма» требует продать Кейна, если тот не продлит контракт (Daily Mail)

Владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис требует продать Харри Кейна, если форвард не продлит контракт.

Хозяин «шпор» не намерен отпускать 29-летнего игрока сборной Англии бесплатно по окончании следующего сезона, когда тот станет свободным агентом, сообщает Daily Mail.

Президент « » Дэниэл Леви оценивает в 100 млн фунтов, при этом лондонцы пытаются сохранить нападающего, предлагая новый контракт с повышением зарплаты до 400 тысяч фунтов в неделю.

«Тоттенхэм» уже отклонил два предложения «Баварии» по Кейну, и мюнхенский клуб готовит третье. Не исключено, что в борьбу за форварда вновь включится «Манчестер Юнайтед».