Владелец «Тоттенхэма» требует продать Кейна, если тот не продлит контракт (Daily Mail)

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Владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис требует продать Харри Кейна, если форвард не продлит контракт.

Хозяин «шпор» не намерен отпускать 29-летнего игрока сборной Англии бесплатно по окончании следующего сезона, когда тот станет свободным агентом, сообщает Daily Mail.

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви оценивает Кейна в 100 млн фунтов, при этом лондонцы пытаются сохранить нападающего, предлагая новый контракт с повышением зарплаты до 400 тысяч фунтов в неделю.

«Тоттенхэм» уже отклонил два предложения «Баварии» по Кейну, и мюнхенский клуб готовит третье. Не исключено, что в борьбу за форварда вновь включится «Манчестер Юнайтед».

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6 комментариев

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pKaparika
Похоже рекордная сумма за год контракта будет. Правильно требует - лучше остаться с соткой, чем без ничего. Тем более на победу в АПЛ явно не претендуют. И замену искать не надо - можно рискнуть с Ришарлисоном
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corazón blanco
Хоть кто-то умный в руководстве шпор есть, правда думаю Леви все равно до конца будет отказываться от предложений и если согласится, то только на флажке закрывающегося ТО. Это в его стиле.
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Anya Belova
Мбаппе 2.0
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pKaparika
Ответ Grime Font
за Азара с годом контракта больше отдали
Точно. Кто бы тогда сказал, что в 32 Азар будет без клуба с оценкой 5млн на трансфермаркте
+2
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+2
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Grime Font
Ответ pKaparika
Похоже рекордная сумма за год контракта будет. Правильно требует - лучше остаться с соткой, чем без ничего. Тем более на победу в АПЛ явно не претендуют. И замену искать не надо - можно рискнуть с Ришарлисоном
за Азара с годом контракта больше отдали
+1
0
+1
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artman
Новость уровня Спортса. А кто ВЛАДЕЛЕЦ написать не судьба?) этого Льюис требует. а не Леви
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