ЦСКА может подписать Манафу вместо Сутормина. Контракт с экс-защитником «Порту» предварительно согласован (Иван Карпов)
ЦСКА хочет подписать бывшего игрока «Порту» Уилсона Манафу.
По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб переключился на вариант с подписанием Уилсона Манафы после того, как «Зенит» решил не отдавать конкурентам Алексея Сутормина.
ЦСКА предварительно согласовал с правым защитником трехлетний контракт с зарплатой 1 миллион евро за сезон.
Сейчас ЦСКА выбирает между португальцем и еще двумя кандидатами на эту позицию.
Манафа выступал за «Порту» с 2019 года. Он покинул команду этим летом на правах свободного агента. В 2021 году защитника пытался подписать «Спартак».
Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.
Не самая очевидная позиция, нуждающаяся в усилении.