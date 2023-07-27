ЦСКА может подписать Манафу вместо Сутормина. Контракт с экс-защитником «Порту» предварительно согласован (Иван Карпов)

Теги Спартак ЦСКА высшая лига Португалия Порту премьер-лига Россия возможные трансферы Алексей Сутормин Уилсон Манафа Футбол

ЦСКА хочет подписать бывшего игрока «Порту» Уилсона Манафу.

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб переключился на вариант с подписанием Уилсона Манафы после того, как «Зенит» решил не отдавать конкурентам Алексея Сутормина

ЦСКА предварительно согласовал с правым защитником трехлетний контракт с зарплатой 1 миллион евро за сезон. 

Сейчас ЦСКА выбирает между португальцем и еще двумя кандидатами на эту позицию. 

Манафа выступал за «Порту» с 2019 года. Он покинул команду этим летом на правах свободного агента. В 2021 году защитника пытался подписать «Спартак». 

Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь

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18 комментариев

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Ибн Хоттабыч
Как уже надоела фраза: ЦСКА может подписать.
+16
-2
+14
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Zieppi
Как и в случае с Бейлом и КС, совсем не понимаю желания подписать правого защитника, когда есть стабильный Гайч, а его могут подменить Глебов и Набабкин.
Не самая очевидная позиция, нуждающаяся в усилении.
+14
-2
+12
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misha___97
Ответ Ибн Хоттабыч
Как уже надоела фраза: ЦСКА может подписать.
Во во. Уже возникает ощущение, что руководство клуба специально запускает эти новости для имитации работы
+4
0
+4
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Юрий Алексишинец
Ответ Трент Резнор
Манафа это из Короля-Льва, по-моему
Там Муфаса
+3
0
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Трент Резнор
Манафа это из Короля-Льва, по-моему
+6
-3
+3
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wadwill13
всем читателям на заметку!!!!! когда вы проверите последние 100 ( предварительное соглашение или подписание) переходов по мнению этого журналиста то будете приятно удивлены- правдой оказалось всего восемь. а это 8% правдивости от его слов и 92% что он лжет своим читателям. проверяйте информацию. понимаю что мой коммент удалят редакторы спортса
+1
0
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Луизао фром мексика
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это классное усиление под фнл
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Александр Малышев
Афигеть!
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Британский шпион
Правый защитник это, конечно, то, что больше всего нужно сейчас. Другие позиции типа укомплектованы
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Vano from Tbilisi
Не хорошо игроков у Спартака перекупать((( Только линия обороны с Терри ,Санчесом и Рассказовым начала сыгрываться, так тут же кони уводят игрока
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Юрий Тюмин
Не много вбросов за вечер ...хотябы одного подпишите
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Slavnov
нафига нужен такой неликвид,свободный агент,30 лет,смысл от таких трансферов,его даже в турцию никто не взял
0
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CriminalJoint62
Ответ Zieppi
Как и в случае с Бейлом и КС, совсем не понимаю желания подписать правого защитника, когда есть стабильный Гайч, а его могут подменить Глебов и Набабкин. Не самая очевидная позиция, нуждающаяся в усилении.
Он играет слева
+1
-1
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alexryzskov@mail.ru
Ответ Zieppi
Как и в случае с Бейлом и КС, совсем не понимаю желания подписать правого защитника, когда есть стабильный Гайч, а его могут подменить Глебов и Набабкин. Не самая очевидная позиция, нуждающаяся в усилении.
Ищут лз
0
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e34
Ответ CriminalJoint62
Он играет слева
Справа
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Zieppi
Ответ CriminalJoint62
Он играет слева
https://www.transfermarkt.world/wilson-manafa/profil/spieler/257388
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Ivan Petrov
Ответ Трент Резнор
Манафа это из Короля-Льва, по-моему
🤦🏻 детский сад...
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