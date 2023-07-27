ЦСКА может подписать Манафу вместо Сутормина. Контракт с экс-защитником «Порту» предварительно согласован (Иван Карпов)

ЦСКА хочет подписать бывшего игрока «Порту» Уилсона Манафу.

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб переключился на вариант с подписанием после того, как «Зенит» решил не отдавать конкурентам .

ЦСКА предварительно согласовал с правым защитником трехлетний контракт с зарплатой 1 миллион евро за сезон.

Сейчас ЦСКА выбирает между португальцем и еще двумя кандидатами на эту позицию.

Манафа выступал за «Порту» с 2019 года. Он покинул команду этим летом на правах свободного агента. В 2021 году защитника пытался подписать «Спартак».

Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.