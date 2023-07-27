Хендерсон о переходе в «Аль-Иттифак»: «Впереди новый вызов. Не могу дождаться начала»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак соцсети Футбол

Джордан Хендерсон прокомментировал переход из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак».

«Рад объявить, что я подписал контракт с «Аль-Иттифаком». Впереди новый вызов. Не могу дождаться начала. Добро пожаловать в Саудовскую Аравию», – написал полузащитник.

Хендерсон провел 12 лет в «Ливерпуле», в ходе которых выиграл 8 трофеев. После ухода Стивена Джеррарда в 2015 году он стал капитаном команды.

Хендерсон перешел в саудовский «Аль-Иттифак» после 12 лет в «Ливерпуле»

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8 комментариев

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rigobersong
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поддержал акцию Rainbow Laces, которую в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества ежегодно устраивают игроки АПЛ.

«Могу говорить лишь за себя, но эта акция повысила мою осведомленность по этому вопросу. Каждый сезон начало этой акции заставляет меня остановиться и подумать о том, какой путь предстоит пройти футболу, прежде чем этот вид спорта можно будет назвать по-настоящему инклюзивным.

Хендерсон через 2 года.

Переходит в СА, где за ЛГБТ казнят людей!:))
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-DF-
Успел сбежать от Хитцльспергера - в Саудовской Аравии тот его не достанет )
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Ман Сити
Если капитаном станет надменное лицо будет круто смотреть как ливер тонет еще глубже как сборная Голландии с ним
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David Aprasidze
Ответ llolishe
Руководство ошиблось Легче было уволить Клоппа и назначить норм тренера Вместо этого Ливерпуль продал почти все полузащитников и зная Клоппа и как он относиться к Ливерпуль то здоровья Байтецичу-походу именно он будет опорником
Соскучились по седьмому месту?
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