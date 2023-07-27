Хендерсон о переходе в «Аль-Иттифак»: «Впереди новый вызов. Не могу дождаться начала»

Джордан Хендерсон прокомментировал переход из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак».

«Рад объявить, что я подписал контракт с «Аль-Иттифаком». Впереди новый вызов. Не могу дождаться начала. Добро пожаловать в Саудовскую Аравию», – написал полузащитник.

Хендерсон провел 12 лет в «Ливерпуле», в ходе которых выиграл 8 трофеев. После ухода Стивена Джеррарда в 2015 году он стал капитаном команды.

Хендерсон перешел в саудовский «Аль-Иттифак» после 12 лет в «Ливерпуле»