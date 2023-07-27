«Монпелье» не продал Ваи «Челси» за 27,5 млн евро. Переговоры продолжаются, форвард хочет перейти
«Челси» сделал первое предложение о трансфере Элье Ваи.
Лондонский клуб предложил 27,5 миллиона евро за нападающего «Монпелье», сообщает L’Equipe. Французы ответили отказом, но переговоры между клубами продолжаются.
Интерес к форварду также проявляют «Атлетико» и «Айнтрахт», но сам футболист хочет как можно скорее присоединиться к «Челси». Для этого «синим» придется сделать улучшенное предложение.
Ваи – лучший бомбардир «Монпелье» в прошлом сезоне Лиги 1 с 19 голами в 33 матчах. Со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Хотя, если Джексон будет играть как на предсезонке - его никто не выбьет из основы.