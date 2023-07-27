«Монпелье» не продал Ваи «Челси» за 27,5 млн евро. Переговоры продолжаются, форвард хочет перейти

«Челси» сделал первое предложение о трансфере Элье Ваи.

Лондонский клуб предложил 27,5 миллиона евро за нападающего « », сообщает L’Equipe. Французы ответили отказом, но переговоры между клубами продолжаются.

Интерес к форварду также проявляют « » и « », но сам футболист хочет как можно скорее присоединиться к « ». Для этого «синим» придется сделать улучшенное предложение.

Ваи – лучший бомбардир «Монпелье» в прошлом сезоне Лиги 1 с 19 голами в 33 матчах. Со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.