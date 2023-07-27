«Монпелье» не продал Ваи «Челси» за 27,5 млн евро. Переговоры продолжаются, форвард хочет перейти

Теги Айнтрахт Франкфурт Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Монпелье Элье Ваи Футбол

«Челси» сделал первое предложение о трансфере Элье Ваи.

Лондонский клуб предложил 27,5 миллиона евро за нападающего «Монпелье», сообщает L’Equipe. Французы ответили отказом, но переговоры между клубами продолжаются. 

Интерес к форварду также проявляют «Атлетико» и «Айнтрахт», но сам футболист хочет как можно скорее присоединиться к «Челси». Для этого «синим» придется сделать улучшенное предложение. 

Ваи – лучший бомбардир «Монпелье» в прошлом сезоне Лиги 1 с 19 голами в 33 матчах. Со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Крутой перец.
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DolJun
челси или страсбуру?
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NottinghamForest79
крутой
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Профессор из Кобхэма
Ну Джексон пока создает феноменальное впечатление, надеюсь и с Ваи угадают. А у француза так-то и регалий побольше было.
Хотя, если Джексон будет играть как на предсезонке - его никто не выбьет из основы.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ DolJun
челси или страсбуру?
у страсбура есть хабиб
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misha___97
Ответ DolJun
челси или страсбуру?
Челси, но с арендой в Страсбург думаю
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