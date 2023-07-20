«Челси» – фаворит в борьбе за лучшего бомбардира «Монпелье» Ваи. Форварда могут отдать в аренду в «Страсбур», которым владеет Боули

«Челси» готовит предложение по форварду «Монпелье» Элье Ваи.

По информации The Athletic, « » лидирует в борьбе за подписание 20-летнего форварда. Также сообщается об интересе к Ваи со стороны «ПСЖ» и «Атлетико». «Монпелье» требует за Ваи около 30 миллионов евро.

Ожидается, что в случае успешной сделки «Челси» планирует отдать Ваи в аренду в « », контрольный пакет акций которого ранее приобрел владелец «синих» . Форвард считает этот вариант оптимальным, поскольку он хочет гарантированно получать постоянную игровую практику.

Ваи – лучший бомбардир « » в прошлом сезоне Лиги 1 с 19 голами в 33 матчах. Со статистикой 20-летнего форварда можно ознакомиться здесь.