«Челси» – фаворит в борьбе за лучшего бомбардира «Монпелье» Ваи. Форварда могут отдать в аренду в «Страсбур», которым владеет Боули

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Страсбур Монпелье Элье Ваи Тодд Боули Футбол

«Челси» готовит предложение по форварду «Монпелье» Элье Ваи.

По информации The Athletic, «Челси» лидирует в борьбе за подписание 20-летнего форварда. Также сообщается об интересе к Ваи со стороны «ПСЖ» и «Атлетико». «Монпелье» требует за Ваи около 30 миллионов евро.

Ожидается, что в случае успешной сделки «Челси» планирует отдать Ваи в аренду в «Страсбур», контрольный пакет акций которого ранее приобрел владелец «синих» Тодд Боули. Форвард считает этот вариант оптимальным, поскольку он хочет гарантированно получать постоянную игровую практику.

Ваи – лучший бомбардир «Монпелье» в прошлом сезоне Лиги 1 с 19 голами в 33 матчах. Со статистикой 20-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Акира_1
Да неплохо. У Челси будет два талантливых форварда в арендах: в Германии Фофана, а во Франции этот пацан.
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The Best
Ответ Акира_1
Да неплохо. У Челси будет два талантливых форварда в арендах: в Германии Фофана, а во Франции этот пацан.
Фофана уже успел забить на Унион на предсезонке)
Талантливый тип,Ваи это хорошо но я уже жду Кайседо и ещё какое-то усиление под основу.
+7
0
+7
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Акира_1
Ответ The Best
Фофана уже успел забить на Унион на предсезонке) Талантливый тип,Ваи это хорошо но я уже жду Кайседо и ещё какое-то усиление под основу.
Да неплохо было бы укрепить центр полузащиты. Плюс я бы поискал вингера типа Шерки для конкуренции Мадуэке. Ну и ЦЗ вероятно, учитывая, что Фофана все, а Сильве 39.
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Bazilic
Челси точно собирается за топ 4 бороться?
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Born is the King
Талантливый нап с топовым дриблингом,но в Челси и так достаточно атакующих игроков. Нужен ещё один опорник для конкуренции с Андреем Сантосом
+1
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