«Челси» и «Айнтрахт» поборются за лучшего бомбардира «Монпелье» Ваи. Французы требуют 30 млн евро

Форвард «Монпелье» Элье Ваи интересен «Челси» и «Айнтрахту».

По данным L’Equipe, 20-летний нападающий является приоритетной целью « » на лето вне зависимости от будущего Рандаля Коло-Муани. Ожидается, что франкфуртский клуб направит «Монпелье» официальное предложение в ближайшее время.

На подписание Ваи также претендует « » – лондонский клуб ведет переговоры о трансфере форварда уже несколько дней. Официальное предложение от лондонцев ожидается до конца недели. Также сообщается, что Ваи уже отклонил предложения «Униона», «Борнмута» и «Лацио».

« » оценивает в 30 миллионов евро.

Ваи – лучший бомбардир «Монпелье» в прошлом сезоне Лиги 1 с 19 голами в 33 матчах. Со статистикой 20-летнего форварда можно ознакомиться здесь.