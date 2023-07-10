«Челси» и «Айнтрахт» поборются за лучшего бомбардира «Монпелье» Ваи. Французы требуют 30 млн евро

Теги Айнтрахт Франкфурт Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Монпелье Элье Ваи Футбол

Форвард «Монпелье» Элье Ваи интересен «Челси» и «Айнтрахту».

По данным L’Equipe, 20-летний нападающий является приоритетной целью «Айнтрахта» на лето вне зависимости от будущего Рандаля Коло-Муани. Ожидается, что франкфуртский клуб направит «Монпелье» официальное предложение в ближайшее время.

На подписание Ваи также претендует «Челси» – лондонский клуб ведет переговоры о трансфере форварда уже несколько дней. Официальное предложение от лондонцев ожидается до конца недели. Также сообщается, что Ваи уже отклонил предложения «Униона», «Борнмута» и «Лацио».

«Монпелье» оценивает Элье Ваи в 30 миллионов евро.

Ваи – лучший бомбардир «Монпелье» в прошлом сезоне Лиги 1 с 19 голами в 33 матчах. Со статистикой 20-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Hunteralex
Ответ Kipriot
А какой клуб купил Боули?
Страсбур
+2
0
+2
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Kipriot
А какой клуб купил Боули?
+1
0
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Kipriot
Ответ Hunteralex
Страсбур
Спасибо
+1
0
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sacha2
С покупой Страсбурга, Челси резко перешёл на покупку перспективного молодняка. И не только для Страсбурга:)
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-1
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Ksandvankneshas
Ответ sacha2
С покупой Страсбурга, Челси резко перешёл на покупку перспективного молодняка. И не только для Страсбурга:)
Ну чел за 30 лям это покупка явно не для обкатки в Страсбургах. В том же Айнтрахте спокойно заменит Коломуани.
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