«Вильярреал» купил Серлота у «Лейпцига» за 10+ млн евро. Контракт с форвардом – на 5 лет

Теги бундеслига Германия Вильярреал Ла Лига трансферы РБ Лейпциг Александр Серлот Футбол

Александр Серлот перешел в «Вильярреал».

Испанский клуб объявил о подписании 27-летнего нападающего. Он перешел из «Лейпцига» и подписал контракт на 5 сезонов. 

По информации ElDesmarque, немцы получат 10 миллионов евро за продажу форварда. Также предусмотрены бонусные выплаты. 

Предыдущий сезон Серлот провел в «Реал Сосьедад» на правах аренды, забив 12 голов в 34 матчах Ла Лиги. Статистику норвежца можно найти здесь

Фото: https://villarrealcf.es/

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tapocheg
Как то недорого совсем.
Фото с презентации какой-то стыд)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Тима
Странно почему сосьедад его не подписал ,был основным форвардом да и деньги не большие за него
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern Munich Mia San Mia
Лейпциг провалился с этим игроком. Большой помпой покупали в качестве замены Вернеру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий