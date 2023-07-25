«Вильярреал» купил Серлота у «Лейпцига» за 10+ млн евро. Контракт с форвардом – на 5 лет

Александр Серлот перешел в «Вильярреал».

Испанский клуб объявил о подписании 27-летнего нападающего. Он перешел из « » и подписал контракт на 5 сезонов.

По информации ElDesmarque, немцы получат 10 миллионов евро за продажу форварда. Также предусмотрены бонусные выплаты.

Предыдущий сезон провел в «Реал Сосьедад» на правах аренды, забив 12 голов в 34 матчах . Статистику норвежца можно найти здесь.

Фото: https://villarrealcf.es/