Чуквуэзе переходит в «Милан» за 20+8 млн евро, контракт – до 2028-го. Сделка закрыта
Сэмюэл Чуквуэзе переходит в «Милан» из «Вильярреала».
Как пишет Фабрицио Романо, сделка по переходу 24-летнего правого вингера в «Милан» закрыта. «Вильярреал» получит 20+8 млн евро за игрока.
На этой неделе нигериец подпишет контракт сроком до июня 2028 года.
Сейчас клубы обмениваются документами и проверяют правильность их заполнения. На этой неделе Чуквуэзе пройдет медосмотр.
В минувшем сезоне Сэмюэл забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 50 матчах за «Вильярреал». Статистику игрока можно найти здесь.
Пулишич
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