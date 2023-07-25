Чуквуэзе переходит в «Милан» за 20+8 млн евро, контракт – до 2028-го. Сделка закрыта

Теги Милан Вильярреал серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Сэмюэл Чуквуэзе деньги Фабрицио Романо Футбол

Сэмюэл Чуквуэзе переходит в «Милан» из «Вильярреала».

Как пишет Фабрицио Романо, сделка по переходу 24-летнего правого вингера в «Милан» закрыта. «Вильярреал» получит 20+8 млн евро за игрока.

На этой неделе нигериец подпишет контракт сроком до июня 2028 года.

Сейчас клубы обмениваются документами и проверяют правильность их заполнения. На этой неделе Чуквуэзе пройдет медосмотр.

В минувшем сезоне Сэмюэл забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 50 матчах за «Вильярреал». Статистику игрока можно найти здесь.

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19 комментариев

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Agusha1
За такую стоимость - это просто шикарный трансфер.Удивлен,что по таким ценам сейчас вообще продают что-то
+12
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Adida$
Леао/Окафор/Чуквезе
Пулишич

не плохо
+8
-2
+6
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Jack Daniels
в апл дешевле 50 бы не продали
+6
-1
+5
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Антон Фалафель
Отлично закупились на тональные деньги
+4
0
+4
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bvs86
Отличный трансфер! Очень надеюсь, что с приходом Чуквуэзе Милан будет иметь два равноценно крутых фланга атаки! Да и Пулишич, если все пойдет без травм, должен быть улучшенной версией Браима Диаса. С большими надеждами ждем нового сезона!!!
+3
-1
+2
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Nikolai Masakov
Ответ Agusha1
За такую стоимость - это просто шикарный трансфер.Удивлен,что по таким ценам сейчас вообще продают что-то
Год контракта сказался
+2
0
+2
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EvgenGor
Ответ freeman123
А дальше? Вместо Тонали кого? В защиту тоже надо усиление
Лофтус-Чик и Рейндерс вместо Тонали
+3
-1
+2
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Лёха Жданчик
а мне показалость что это тот кого Челси недавно купил....но он Чуквумека
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ya_za_ac_milan
Шикарное трансферное окно. Милан по стоимости состава станет самым дорогим в серии А. И где теперь все эти псевдоэксперты, которые предрекали Милану крах. Думаю Милан вполне способен побороться за скудетто. Судя по тому как сильно играет тот же Лофтус Чик- он позицию Тонали закроет без потери в качестве
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Рашпель793
По нынешним расценкам, считай даром урвали такого игрока. Если ещё и заиграет на топовом уровне, то вообще космос будет.
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freeman123
Ответ Adida$
Леао/Окафор/Чуквезе Пулишич не плохо
А дальше? Вместо Тонали кого? В защиту тоже надо усиление
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jzx8
Ответ Adida$
Леао/Окафор/Чуквезе Пулишич не плохо
Леао - Жиру - Пулишич

Еще лучше
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EvgenGor
Ответ freeman123
Чик точно не замена, Рейндерс под вопросом. Еще и Бенасер лечится будет долго
Время покажет
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hiper26
Ответ Лёха Жданчик
а мне показалость что это тот кого Челси недавно купил....но он Чуквумека
Чуквумека - мадуэка- чуквуэзе, и Акинфенва на острие:)
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IbraMania
Ответ bvs86
Отличный трансфер! Очень надеюсь, что с приходом Чуквуэзе Милан будет иметь два равноценно крутых фланга атаки! Да и Пулишич, если все пойдет без травм, должен быть улучшенной версией Браима Диаса. С большими надеждами ждем нового сезона!!!
Еще бы в центр кого-то стоящего добавить.Потому что Чик-Крунич-Рейндерс - такое себе для решения серьезных задач.
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Abu Ibrahim
Ответ ya_za_ac_milan
Шикарное трансферное окно. Милан по стоимости состава станет самым дорогим в серии А. И где теперь все эти псевдоэксперты, которые предрекали Милану крах. Думаю Милан вполне способен побороться за скудетто. Судя по тому как сильно играет тот же Лофтус Чик- он позицию Тонали закроет без потери в качестве
Продажа Тонали дала Милану пространство для манёвров на трансферном рынке . И покупки пока очень радуют
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