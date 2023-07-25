Чуквуэзе переходит в «Милан» за 20+8 млн евро, контракт – до 2028-го. Сделка закрыта

Сэмюэл Чуквуэзе переходит в «Милан» из «Вильярреала».

Как пишет , сделка по переходу 24-летнего правого вингера в « » закрыта. « » получит 20+8 млн евро за игрока.

На этой неделе нигериец подпишет контракт сроком до июня 2028 года.

Сейчас клубы обмениваются документами и проверяют правильность их заполнения. На этой неделе Чуквуэзе пройдет медосмотр.

В минувшем сезоне забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 50 матчах за «Вильярреал». Статистику игрока можно найти здесь.