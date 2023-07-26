«Милан» арендовал 18-летнего Хименеса у «Реала». У «Мадрида» есть опция обратного выкупа защитника

«Милан» арендовал 18-летнего защитника «Реала».

будет выступать за молодежную команду « ». По окончании соглашения клуб сможет выкупить защитника у « ». Сам «Мадрид» оставил за собой опцию обратного выкупа.

В прошедшем сезоне Хименес провел 7 матчей за «Кастилью» в чемпионате, отметившись двумя результативными передачами. В юношеской чемпионов защитник провел 6 игр.

Подробная статистика игрока доступна здесь.

Фото: twitter.com/acmilanyouth