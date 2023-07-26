«Милан» арендовал 18-летнего Хименеса у «Реала». У «Мадрида» есть опция обратного выкупа защитника

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига трансферы Д3 Испания Реал Мадрид Кастилья Милан U-19 Алехандро Хименес Санчес Футбол

«Милан» арендовал 18-летнего защитника «Реала».

Алехандро Хименес Санчес будет выступать за молодежную команду «Милана». По окончании соглашения клуб сможет выкупить защитника у «Реала». Сам «Мадрид» оставил за собой опцию обратного выкупа.

В прошедшем сезоне Хименес провел 7 матчей за «Кастилью» в чемпионате, отметившись двумя результативными передачами. В юношеской Лиге чемпионов защитник провел 6 игр.

Подробная статистика игрока доступна здесь.

Фото: twitter.com/acmilanyouth

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16 комментариев

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corazón blanco
Ответ леннорыч-абрамович
Милан превращается в фарм-клуб Реала.
Ничего в этом плохо нет, отличное взаимовыгодное сотрудничество между клубами, которые очень уважительно относятся друг к другу. Например, Тео, в Мадриде не все получалось, перешел в Милан и стал одним из лучших на своей позиции. Браим набрался опыта и был полезен Милану.
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kimiloko
Его по ходу по кистям били, пальцы в кровоподтёках как будто
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QWertY
Ответ Blaumerc
как может быть опция обратного выкупа, если он арендован до конца сезона. не состыковочка получается
У нищего Мелана есть опция выкупа в конце сезона, а у Реала есть опция обратного выкупа в случае этого выкупа)
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Blaumerc
как может быть опция обратного выкупа, если он арендован до конца сезона.
не состыковочка получается
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ya_za_ac_milan
Так и знал, что контрвыкуп Реал оставил. Видимо у Милана нет времени заниматься покупкой игроков ротации. Сейчас забили дыру в составе, игрок чтобы было. Я не думаю, что Монкада и Кардинале настолько глупы, чтобы забесплатно на халяву взращивать игроков для Реала, как делал Мальдини. Год поиграет, потом его выкупаем, чтобы Реал потом купил его дороже у нас. Или год играет, отпускаем опять в Реал и берём на эту позицию игрока, на постоянной основе.
Как лохов, при руководстве Мальдини, нас уже не разведут. До сих пор злюсь на то, что у нас в Основе под десятым номером играл Браим Диас, на которого у нас как оказалось птичьи права. О чем вообще думал этот идиот Мальдини? 3 года взращивали игрока для Реала и ещё платили недешевую аренду.
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Хазяин
Ответ леннорыч-абрамович
Милан превращается в фарм-клуб Реала.
это взаимовыгодно, когда у тебя в команде есть зона ты можешь не тратя денег получить хорошого игрока на 2-3 сезона (случай Браима). Да это не система топ клуба, но при построении системы очень полезно выходит
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Blaumerc
Ответ QWertY
У нищего Мелана есть опция выкупа в конце сезона, а у Реала есть опция обратного выкупа в случае этого выкупа)
ну так такие опции прописываются после оформления полноценного трансфера.
а аренду можно отозвать, в таком случае, а не обратно выкупить, как пишется в статье
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Dmitrij Lavrenkov
Ответ Blaumerc
как может быть опция обратного выкупа, если он арендован до конца сезона. не состыковочка получается
Читать новости нужно целиком, а не строчить комент после прочтения заголовка
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Нефанатик
Ответ Blaumerc
как может быть опция обратного выкупа, если он арендован до конца сезона. не состыковочка получается
С Каземиро было так же. Он в порту был на два сезона, Реал выкупил оставшийся год аренды. С этим защитником так же, могут через полгода выкупить аренду
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Нефанатик
Ответ Blaumerc
ну так такие опции прописываются после оформления полноценного трансфера. а аренду можно отозвать, в таком случае, а не обратно выкупить, как пишется в статье
Не могу аренду отозвать.
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Blaumerc
Ответ Dmitrij Lavrenkov
Читать новости нужно целиком, а не строчить комент после прочтения заголовка
Алехандро Хименес Санчес будет выступать за молодежную команду «Милана». По окончании соглашения клуб сможет выкупить защитника у «Реала». Сам «Мадрид» оставил за собой опцию обратного выкупа, в случае если Милан выкупит игрока из Мадрида.
должно быть как то так наверное.
всё равно таких случаев, когда сразу прописывают право обратного выкупа, в арендном соглашении, в котором выкуп со стороны Милана даже не обязательный, что-то новое, или может я не встречал таких случаев в новостях.
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Papa Paolo
Ответ QWertY
У нищего Мелана есть опция выкупа в конце сезона, а у Реала есть опция обратного выкупа в случае этого выкупа)
Уважаемый, че ты везде цепляешься за Милан ? И у тебя только один всегда вы сер, что Милан нищий якобы. Клуб отталкивается от тех финансов, что имеет. При всем при этом - это вице чемпион Италии. Такой ты токсичный конечно. Еще и не ленишься всегда с ошибками писать под и приплетать Милан.

+ Как я понял, ты МЮ поддерживаешь, тогда в тройне не понято, чем тебя деточку так Милан задел, что ты везде умудряешься детские подколы писать.
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