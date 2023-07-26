«Милан» арендовал 18-летнего Хименеса у «Реала». У «Мадрида» есть опция обратного выкупа защитника
«Милан» арендовал 18-летнего защитника «Реала».
Алехандро Хименес Санчес будет выступать за молодежную команду «Милана». По окончании соглашения клуб сможет выкупить защитника у «Реала». Сам «Мадрид» оставил за собой опцию обратного выкупа.
В прошедшем сезоне Хименес провел 7 матчей за «Кастилью» в чемпионате, отметившись двумя результативными передачами. В юношеской Лиге чемпионов защитник провел 6 игр.
Подробная статистика игрока доступна здесь.
Фото: twitter.com/acmilanyouth
не состыковочка получается
Как лохов, при руководстве Мальдини, нас уже не разведут. До сих пор злюсь на то, что у нас в Основе под десятым номером играл Браим Диас, на которого у нас как оказалось птичьи права. О чем вообще думал этот идиот Мальдини? 3 года взращивали игрока для Реала и ещё платили недешевую аренду.
а аренду можно отозвать, в таком случае, а не обратно выкупить, как пишется в статье
должно быть как то так наверное.
всё равно таких случаев, когда сразу прописывают право обратного выкупа, в арендном соглашении, в котором выкуп со стороны Милана даже не обязательный, что-то новое, или может я не встречал таких случаев в новостях.
+ Как я понял, ты МЮ поддерживаешь, тогда в тройне не понято, чем тебя деточку так Милан задел, что ты везде умудряешься детские подколы писать.