«Милан» отдал Габбию в аренду «Вильярреалу». В команде осталось лишь 6 итальянцев

«Милан» объявил об уходе Маттео Габбии в «Вильярреал».

23-летний защитник перешел в испанский клуб на правах аренды до 30 июня 2024 года.

Габбия – воспитанник « ». Его контракт с «россонери» действует до 2026 года.

Таким образом, после ухода в составе «Милана» осталось лишь 6 итальянцев – Антонио Миранте, Марко Спортьелло, Давиде Калабрия, Алессандро Флоренци, Томмазо Побега и Лоренцо Коломбо.

В сезоне-2022/23 Габбия провел за «Милан» 12 матчей в Серии А. Подробнее его статистика – здесь.