«Милан» отдал Габбию в аренду «Вильярреалу». В команде осталось лишь 6 итальянцев

Теги Милан Вильярреал серия А Италия Ла Лига трансферы Маттео Габбия Футбол

«Милан» объявил об уходе Маттео Габбии в «Вильярреал».

23-летний защитник перешел в испанский клуб на правах аренды до 30 июня 2024 года.

Габбия – воспитанник «Милана». Его контракт с «россонери» действует до 2026 года.

Таким образом, после ухода Габбии в составе «Милана» осталось лишь 6 итальянцев – Антонио Миранте, Марко Спортьелло, Давиде Калабрия, Алессандро Флоренци, Томмазо Побега и Лоренцо Коломбо.

В сезоне-2022/23 Габбия провел за «Милан» 12 матчей в Серии А. Подробнее его статистика – здесь.

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8 комментариев

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Oleg Olegov
Ну будет интернациональная команда из Милана, что такого. Хотя, стоп)
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Cst Cap
Это другое. Смотри, не перепутай!
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Алексей Гусев
Ответ Oleg Olegov
Ну будет интернациональная команда из Милана, что такого. Хотя, стоп)
глобализация, мать её...самые "итальянские" из всех клубов серии А-Милан и Юве, почти без Итальянцевв основе(я про первый состав, а не про про стартовый в отдельных матчах).
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Donald J. Trump
Ответ инок
Итальянский Милан превращается в Интернационале..)
За то в Интера 10 итальянцев в клубе и итальянцы постоянно играют в основе.
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