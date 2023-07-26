«Милан» отдал Габбию в аренду «Вильярреалу». В команде осталось лишь 6 итальянцев
«Милан» объявил об уходе Маттео Габбии в «Вильярреал».
23-летний защитник перешел в испанский клуб на правах аренды до 30 июня 2024 года.
Габбия – воспитанник «Милана». Его контракт с «россонери» действует до 2026 года.
Таким образом, после ухода Габбии в составе «Милана» осталось лишь 6 итальянцев – Антонио Миранте, Марко Спортьелло, Давиде Калабрия, Алессандро Флоренци, Томмазо Побега и Лоренцо Коломбо.
В сезоне-2022/23 Габбия провел за «Милан» 12 матчей в Серии А. Подробнее его статистика – здесь.
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